Çamlıca’daki cami 100 milyon dolara bitiyor

Çamlıca’daki dev cami avlu dahil 63 bin kişinin aynı anda namaz kılabilmesine olanak sağlayacak. Ağustos ayında açılması beklenen cami için İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşama Derneği Başkanı Ergin Külünk, caminin maliyetinin 100 milyon doları bulduğunu dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayı sonundaki Cezayir, Senegal, Moritanya ve Mali’yi kapsayan seyahatinin Cezayir durağında havalimanından başkente giderken mihmandarımız kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiş bir projeyi işaret etti:

- 3 milyar dolarlık yatırım bedeli olan bu camiyi Çinliler yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine eşlik eden gazetecilerle sohbeti sırasında şu bilgiyi verdi:

- Gerekli finansman akışı sağlanırsa Çinliler’in yapımına başladığı camiyi Türk inşaat şirketi tamamlayabilir.

Camiyi tamamlayacak Türk şirketini sordum:

- Gürsoy Grup mu projeyi üstlenecek?

- Görüşecekler, olabilir.

Seyahat dönüşü Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahman Gürsoy’u yokladım:

- Cezayir’de büyük bir cami tamamlama işi mi alıyorsunuz?

İlgilendiklerini belirtti:

- İlgili kuruma sunum yaptık. Sonucu bekliyoruz.

Derken geçenlerde Cezayir’den bir ekip inşaatını Gürsoy Grup’un üstlendiği Çamlıca’da yapımı süren camiyi gezmeye geldi. Cezayirli konuklar Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy’a sordu:

- Bu caminin maliyeti ne kadar?

Gürsoy, caminin normal koşullardaki maliyetini verdi:

- 300 milyon dolar...

Cezayir heyeti, rakamdan emin olmak istedi:

- Caminin tamamı mı 300 milyon dolara mal olacak?

Gürsoy, yanıtladı:

- Evet, tamamı...

Geçen hafta Sebati Karakurt’la birlikte Çamlıca’daki cami inşaatını gezdim. Tur sırasında Hasan Gürsoy’un Cezayir heyetiyle diyaloğunu öğrenince sordum:

- Bu caminin maliyeti ne kadar?

Hasan Gürsoy, sözü İstanbul Camisi ve Eğitim-Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşama Derneği Başkanı Ergin Külünk’e bıraktı:

- 100 milyon doları buluyor. Normalin 3’te biri maliyetle tamamlanmış olacak.

Temelin atıldığı güne döndü:

- 6 Ağustos 2013’te temel atılırken 5 yılda bitirilmesi hedeflenmişti. Bu hedef tutacak. Camiye harcadığımız paranın kaynağı hayırseverlerin bağışları oldu.

Şu ayrıntıyı öğrenmek istedim:

- En büyük bağış dilimi ne kadardı?

Yanıtı şöyle formüle etti:

- Harçlığından ayırdığı 10 lirayı veren çocuklarımız da var, milyon liralık bağışta bulunanlar da.

Finansman sıkıntısı yaşayıp yaşamadıklarını merak ettim, yanıtladı:

- Hayırseverler bizi hiç yalnız bırakmadı, sıkıntı yaşamadık.

Avlu dahil, 63 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Çamlıca’daki dev cami, ağustos ayında açılacak gibi görünüyor.

1100 kişilik konferans salonu, 3 bin 500 metrekarelik kütüphane ve 11 bin metrekarelik İslam Eserleri Müzesi’yle kültür merkezine dönüşeceği anlaşılıyor...

İyi bayramlar...

CAMİLER KIYAMETE KADAR RUHUMUZU BESLEYECEK

ÇAMLICA Tepesi Camisi avlusuna giriş kapılarından birinin yan tarafına o gün asılan ve mermere işlenmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait mesajı gördüm:

- Milletimiz tarih boyunca her alanda büyük destanlar yazarken, sanatta da emsalsiz hünerler sergilemiştir. Üç kıtaya serptiğimiz çil çil kubbeler, sanat eserlerimizin en nadide örnekleridir.

- “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” duygusuyla coğrafyamıza vurduğumuz mühürler olan camilerimiz kıyamete kadar ruhumuzu beslemeyi sürdüreceklerdir.

- İstanbul’un en güzel tepelerinden Çamlıca’da inşa ettiğimiz bu eser, inşallah asırlar boyu milletimize ışık tutacak bir şahadetname olacaktır.

- Ne mutlu imanla inşa edip, ibadetle ihya eden gönüllere.





‘ÇAMLICA’DA TAYYİP ERDOĞAN’IN YAPTIRDIĞI CAMİ’ DİYE ANILIYOR

İSTANBUL Cami ve Eğitim-Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, 29 Mayıs 2012’de Kandilli Geleneksel El Sanatları Sergisi’nin açılışında Çamlıca’ya cami yapılması hedefini dile getirdiğini vurguladı:

- Sayın Cumhurbaşkanımızın o konuşması sonrasında derneğimizi kurma çalışmaları başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çamlıca Tepesi’nde 400 dönümlük arsayı “Özel Proje Alanı” ilan etti. Bu alanın 57 dönümlük bölümü ibadet amaçlı kullanıma açıldı.

Külünk’e caminin adı konusundaki düşüncesini sordum, şu yanıtı verdi:

- Vatandaşlarımız camimizi, “Çamlıca’ya Tayyip Erdoğan’ın yaptırdığı cami” olarak tarif ediyor. Cumhurbaşkanımızın adının verilmesi bizi mutlu eder. Ancak, karar kendilerinin.

ERDOĞAN, CAMİNİN MİMARINI KAHRAMANMARAŞ’TA BULDU

ÇAMLICA Tepesi Camisi inşaatını gezerken Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy’a projenin mimarını sordum. Tur sırasında bize eşlik eden mimar Mehmet Güner, kartvizitini uzattı:

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri...

Kahramanmaraş Belediyesi’nde İmar Müdürü olarak görev yaptığı dönemde kente “Abdülhamid Han Camisi”ni kazandırdıklarını belirtti:

- Sayın Cumhurbaşkanımız 2012’de Kahramanmaraş’ta Abdülhamid Han Camisi’ni görünce beğendi. Çamlıca için görev almamı istedi. Böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine geçtim.





Durumunu şöyle tanımladı:

- Ben 657’ye tabi bir memurum.

Mimari proje için yarışma yapıldığını anımsattım, yanıt verdi:

- Bir yarışma söz konusu oldu. Bizim proje benimsendi.

Çamlıca Tepesi Camisi sonrası ne yapacağını sordum, yanıtladı:

- Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir cami projesi yürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tasarımını benim yapmamı istemişti. Yakın zamanda eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın girişimiyle Trabzon’da da bir cami projesi gündeme gelecek.





KUBBEDEKİ ÇELİK NANO TEKNOLOJİ İLE ALTIN RENGİNİ ALDI

HASAN Gürsoy, caminin içindeki vinçe yöneldi:

- Gelin birlikte kubbeye daha yakından bakalım.

Sebati Karakurt, mimar Mehmet Güner ve Gürsoy ile birlikte vinçin sepetine geçtik. 50’inci metrede durunca Sebati fotoğraf çekerken Güner kubbeyi işaret etti:

- Kubbede altın rengi gördüğünüz yazılar aslında çelik. Nano teknoloji ile altın rengine dönüştü.

Kubbeyi çevreleyen yazılara dikkat çekti:

- Orada altın varak da kullandık.

İMAM, MİNBERE ASANSÖRLE ÇIKACAK

MİMAR Mehmet Güner, Çamlıca Tepesi Camisi turu sırasında minberi işaret etti:

- Caminin boyutuna göre minber de yüksek oldu. İmamın minbere rahat çıkabilmesi için asansör de yaptık.

Minberdeki basamak sayısını merak ettim, Güner’in yardımcısı o anda tek tek çıkarak saydı:

- 48 basamak...

Minberine asansörle çıkılan başka cami olup olmadığını sordum, yanıtladı:

- Bildiğim kadarıyla Türkiye’de yok. Dünyada var mı, çok emin değilim.