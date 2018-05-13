Bu salondaki kadınların fön faturası 75 bin lira

ÖMER Koç’un Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV), “Bir Dünya Çiçek” kampanyasının tanıtım buluşmasında projenin ilk bağışlarına dönük açık artırma için kürsüye çıkan Cem Yılmaz, salona göz gezdirip saptamasını yaptı:

- Buradaki kadınların saçlarının fön faturası 75 bin lirayı bulur.

TEV’in burs fonları için her kuruşun önemli olduğunu vurgulamaya dönük şu espriyi yaptı:

- Föne giden 75 bin lira TEV için ciddi kayıp.

Ardından TEV’le yolunun kesiştiği günlere döndü:

- Zeki Müren’i filmimizde misafir etmek istedik. Böylece Zeki Müren’le ilgili tüm telif haklarının TEV’de olduğunu öğrendik.

TEV’in kendilerine “çok cömert” davrandığını vurguladı:

- Bunun üzerine TEV gönüllüsü olmaya karar verdim.

“Bir Dünya Çiçek” kampanyası için tasarımına katkıda bulunduğu bir “çelenk”i gösterdi:

- Bakın gül desenli bu çelenk üzerinde bir de gülücük çizgisi var. Bu, cenazeye gönderse “Güle güle git” gibi olur. Yeni kampanya, mutlu günler için de TEV çelenklerinin gönderilmesini teşvik ediyor.

Ardından ekledi:

- Bu çelenk için açık artırmayı 15 bin liradan başlatıyorum.

Ömer Koç, Cem Boyner, Astay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak açık artırmayı hareketlendirdi. Four Seasons Bosphorus ve Sultanahmet Otelleri’nin mülk sahibi Astay Grubu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Toprak, çelenk için 70 bin lira verdi. Ömer Koç’un tasarladığı çelenk ise 110 bin liraya Cem Yılmaz’ın oldu.

Ömer Koç, “Mutlu Bir Gün” tasarımında Hakkı Mısırlıoğlu’nun payının büyük olduğunu kaydedip, ekledi:

- Gelin yeni gelenek başlatalım. Evlilik gibi mutlu günler için de TEV’in “Bir Dünya Çiçek”lerinden gönderelim.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, Koç’un çağrısını perçinledi:

- Nerede bir kutlama varsa, orada “Bir Dünya Çiçek” olsun.

Sonra TEV’e burs başvurularının altını çizdi:

- 2018-2019 öğretim dönemi için 50 bin burs başvurusu oldu. Bunların 2 binine burs verebildik. Yani, her 25 öğrenciden biri bursa hak kazanabildi. 24’ünü geri çevirdik.

Başvuran 50 bin öğrencinin burs alması gerektiğini, ancak kaynaklarının yetmediğini kaydetti:

- Gelin “Bir Dünya Çiçek”i bir dünya bursa çevirelim.

Öyleyse “Bir dünya burs” çağrısına kulak verip, harekete geçelim...

CENAZE ÇELENKLERİ 30 BİN BURSA DÖNÜŞÜYOR

EVLİLİK, açılışlar gibi mutlu günler için planlanan “Bir Dünya Çiçek” projesinin tanıtım buluşmasında Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Yıldız Günay’a sordum:

- Cenaze çelenkleri geliriniz ne kadar?

Yanıtladı:

- Geçen yıl cenazelere TEV üzerinden 130 bin 251 çelenk gönderildi. Bunların geliri 10 milyon 177 bin liraya ulaştı.

Söz konusu gelirin ulaştığı öğrenci sayısını paylaştı:

- Çelenk fonunda oluşan kaynak, 30 bin 258 bursa dönüştü. Bundan devam edenlerle birlikte 3 bin 362 öğrencimiz yararlandı.

“Mutlu Gün Çelenkleri” için de şu hesabı ortaya koydu:

- Vakfımız bu yıl devam edenler ve yenilerle birlikte 7 bin öğrenciye burs veriyor. Bu mevsimde düğün ve nişanların yüzde 5’ine 5’er adet “Mutlu Gün Çelenkleri” gönderilse, TEV’in toplam burs sayısı ikiye katlanabilecek.

TÜTÜNDEN ZEYTİNE GEÇİŞ AKHİSAR’IN BAŞARISINI GÖSTERİYOR

TÜRKİYE Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) “Altın Pusula” törenindeyken Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Diyarbakır’dan ilk mesajı gönderdi:

- Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti...

Alhat, Akhisarspor’un Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek Türkiye Kupası’nı kazandığını bildirdiği an, 2013 yılı ekim ayı sonlarına döndüm. Ticaret Borsası’nın öncülüğünde gerçekleşen “Zeytin hasatı” için Akhisar’daydım. Borsa’nın önceki başkanı Emin Demirci, 1985 yılında ilçenin zeytin ağacı varlığını anımsattı:

- O dönemde daha çok tütünle anılan ilçemizde 1 milyon 850 bin zeytin ağacımız vardı.

2013 yılı verisini paylaştı:

- Bugün 12 milyon ağacımız var.

Alper Alhat araya girdi:

- 2023’te zeytin ağacı varlığımız 30 milyona çıkacak.

Ardından ilçenin sofralık zeytindeki yerine işaret etti:

- Ülkemizde tüketilen yeşil zeytinin yüzde 70’i, siyah zeytinin de yüzde 30’u Akhisar’dan.

Zeytinyağı hedefinin de altını çizdi:

- Sofralık ve yağlık zeytin oranının yüzde 50-50 olmasını planlıyoruz.

O günlerde Akhisarspor’un Beşiktaş’la 3-3 berabere kaldığı karşılaşmayı da birlikte izledik, ilçenin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ufuk Merde, şu ayrıntıya işaret etti:

- Kulübümüzü bütçe açığı vermeden, borç batağına saplamadan yönetmeye çalışıyoruz. Bunu da başarıyoruz.

Akhisarlı’nın tütünden zeytine geçişteki başarısı, zamanla kulüp yönetimine de yansıdı...

Derken, Manisa’ya bağlı Akhisar, futbolda da başarıyı yakalayıp, Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü...