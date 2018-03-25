Borsazedeye 500 milyon lira ödensin

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, küçük tasarruf sahiplerinin hisse senedine yatırıma yönelmesi için borsada ‘barış’a ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Karadağ, “Birtakım şirketlere yapılan operasyonlar sonrasında küçük yatırımcının elinde bulunan hisselerin değeri sıfıra indi. Sermaye piyasasında bu şekilde batan para 500 milyon lira civarı. Küçük yatırımcıya bu paranın ödenmesinin bir yolunu bulmalıyız” dedi.

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Capital ve Ekonomist dergilerinin düzenlediği “Uludağ Ekonomi Zirvesi”nde iş dünyasına, “Borç almayın, ortak alın” çağrısı yaptıktan 4-5 saat sonra Martaş Yönetim Kurulu Üyesi Cem Baver Özalp’le sohbet ederken Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ile Migros CEO’su Özgür Tort yanımıza geldi.

Karadağ, küçük tasarruf sahiplerinin hisse senedine yatırıma yönelmesi için borsada “barış”a ihtiyaç duyulduğunu savundu:

- Çukurova Elektrik, Kepez Elektrik gibi birtakım şirketlerin küçük hissedarlarının elindeki hisse senetlerinin değeri, söz konusu kuruluşlara yapılan operasyonlar sonrası sıfıra indi. Sermaye piyasamızda bu şekilde batan para 500 milyon lira dolayında. Bu paranın küçük yatırımcıya ödenmesinin bir yolunu bulmalıyız.

Küçük yatırımcının hisse senedine yatırıma soğuk yaklaştığını, küskün olduğunu belirtti:

- Devletimiz 2001 krizi sırasında off-shore hesaplarında batan mevduatları bile ödedi. Hisse senedi yatırımcısının da batan parasını ödemekte yarar var.

İlgili kurumlardan 500 milyon lirayı ödeyebilecek kaynağın rahatlıkla sağlanabileceğini vurguladı:

- 500 milyon lirayı ödemek, belki de Bosra İstanbul’da hisse senedine 5 milyar liralık yatırımın kapısını açacak.

Bu konuda ödeme formülleri üzerinde çalıştıklarını kaydetti:

- Gereken kanunu çıkarıp hisse senedi piyasasının ihtiyacı olan “barış”ı sağlamalıyız.

Ardından Migros CEO’su Özgür Tort’a döndü:

- Halka açık şirketlerin, hisse senedine yatırım

yapmış olanları ayrıcalıklı hissettirecek bazı adımlar atmasında yarar var. Örneğin Türk Hava Yolları (THY), belirli bir miktar THY hisse senedi olan yatırımcıya özel yolcu kartı verebilir, ödül bilet kullandırabilir.

Araya girdim:

- Migros da elinde şirketin hissesi bulunan yatırımcıya özel indirim yapabilir mi?

Tort yanıtladı:

- Neden olmasın? Üzerinde çalışıp formülü geliştirebiliriz.

Karadağ’a döndü:

- Başkanım, halka açık şirketlerin küçük yatırımcıyı ödüllendirmesi konusunda birlikte adım atabiliriz. Bizim gibi 3-5 şirket aynı anda harekete geçerse, diğer şirketlere örnek olur.

Hükümet hisse senedinde batan 500 milyon lirayı ödemeye yanaşır mı?

Yanaşırsa Borsa İstanbul’a 5 milyar lira küçük yatırımcısı parası akar mı?

‘BEYİN’LERİ İTHAL EDELİM MAKİNEYİ BURADA YAPALIM

TAI Genel Müdürü Temel Kotil, Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın yönettiği oturumda TAI’nin 2 milyar dolarlık ciroyla dünyada ilk 50’de olduğunu belirtti:

- Ciromuzu 10 milyar dolara çıkarıp, dünyada daha üst sıralara yükselmeyi hedefliyoruz.

TAI’deki mühendis kadrosunun 2 bin 500 kişi olduğunu kaydetti:

- Mühendis kadromuzu 10 bine çıkaracağız.

Asıl paranın teknolojide olduğunu vurgulayıp, şu öneriyi ortaya koydu:

- Bizde yolcu uçağını üretecek deneyimde “beyin” yok. Yetiştirmek zaman alır. En iyisi “beyin” ithal edip, üretimi ülkemizde yapmak.

80 MİLYON DOLARLA 90 GİRİŞİMCİ İÇİN ‘MELEK’ OLDU

CAPİTAL ve Ekonomist dergilerinin düzenlediği “Uludağ Ekonomi Zirvesi”nde Türkiye’nin lider “melek yatırımcı”sı Hasan Aslanoba’yı görünce sordum:

- Küçük girişimcilere, start-up’lara yaptığınız yatırımlar nasıl gidiyor?

- Yatırım yaptığım start-up sayısı 90’ı buldu.

- Yatırdığınız kaynak ne düzeyde?

- 80 milyon dolara ulaştı.

Modanisa başta olmak üzere start-up düzeyini aşan yatırımlarını dikkate alarak sordum:

- Ortak olduğunuz girişim ve start-up’ların yıllık cirosu ne düzeyde?

- Melek yatırımcı başarısını, ortak olduğu start-up ve girişimcilerin cirosuyla ölçmez. Hisselerini satıp çıktığında yatırdığı paranın ne kadar arttığına bakar.

- Yatırdığınız 80 milyon doların karşılığında hedefiniz nedir?

- Bu paranın 5-7 yılda 160 milyon dolara çıkabileceğini düşünüyorum.

Ardından şu çağrıyı yaptı:

- Gelecek çoğu teknoloji şirketlerinin başlangıç aşaması olan start-up’larda... Buralara yatırım yapmakta yarar var.

BES YÜZDE 40 VERİYOR DÜNYADA BÖYLE GETİRİ YOK

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Uludağ Ekonomi Zirvesi”nde Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) vatandaşları tasarrufa yönlendirmede önemli bir araç olduğunu belirtti:

- 11 milyon kişi BES kapsamına girmiş bulunuyor.

Salondaki şirket sahiplerine seslendi:

- Çalışanlarınızı BES’e yönlendirin, “Yatırdığınız 100 liranın 25’i kadar devlet oradaki hesabınıza para yatıracak, ikinci emeklilik geliriniz olacak” deyin.

BES kapsamına girenler için şu hesabı yaptı:

- BES’deki birikimleriniz değerlendiriliyor. Toplam yıllık getiri yüzde 35-40’ı bulabiliyor. Dünyada bu kadar getirisi olan başka yatırım aracı yok.

Yüzde 25’lik devlet katkısı önemli bir fırsat...

Zaten BES kapsamına girenlerin 11 milyona çıkmasında bu katkının etkisi oldukça büyük...

Ancak, BES’teki fonuna yıllık yüzde 10-15 getiri alabilen kaç kişi var acaba?