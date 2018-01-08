Bakıma bir köprü parası yattı zam yapmak zorundaydık

İLK davet Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğtim, Kültür ve Araştırma Müdürlüğü Daire Başkanı Cemal Sofuoğlu’ndan geldi:

- 5-7 Ocak 2018’de Sarıkamış’ta Şehitleri Anma Programı’nın 103’üncüsü gerçekleşecek. Sizi de aramızda görmek istiyoruz.

Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Ubeydullah Yener mesaj geçti:

- Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak, “Sarıkamış Şehitlerimizi Anma Programı”na bekliyor.

Cumartesi günü öğlenden sonra Kars’a gittim. Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın Müşavirliği ekibinden Uğur Aktemur’la birlikte Sarıkamış’a geçtik. Biz yoldayken Karslı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kars Valisi Rahmi Doğan, Kardan Heykeller ve Fotoğraf Sergisini açtı.

Akşam saatlerinde meşaleli kayak gösterisini izleyip, Kütük Ev’de sohbet ettik. Daha sonra telesiejle “Orta Cafe”ye çıktık. Servis kağıtlarındaki şirket adı dikkatimi çekti:

- Kars Valiliği Sarıkamış Dağ A.Ş.

Vali Doğan, şirketi İl Özel İdaresi sermayesiyle kurduklarını belirtti:

- Kütük Ev, Orta Cafe ve telesiejleri Sarıkamış Dağ A.Ş. işletiyor.

Ardından kayakseverlere şu mesajı verdi:

- Şu anda pistlerinde tümüyle doğal karın olduğu tek merkez Sarıkamış. Ülkemizdeki diğer kayak merkezlerinde zaman zaman suni kar desteği veriliyor. Sarıkamış, kayakcıların en çok zevk aldığı kristal kar ile ünlüdür.

Sohbet sonrası telesiejle otele dönerken Bakan Arslan, kabine arkadaşı Bak’a takıldı:

- Buradan arabayla dönmek mümkündü. Özellikle telesieje binmeni istedim. Telesiejlerin üstü kapalılar var. Sarıkamış’ta buna ihtiyaç duyuluyor. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz.

Bakan Arslan’a otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne gelen yüzde 10-25 zammı anımsattım:

- Geçiş ücretlerinin yüksekliğine tepkiler var. Sizin de kulağınıza geliyor olmalı.

- Evet, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerini fazla artırdığımız konusunda eleştiriler alıyoruz. Ancak, bu zamları yapmak zorundaydık. Çünkü, son birkaç yılda iki köprü ve otoyollara bir köprü parası kadar bakım yatırımı yaptık.

Dün sabah, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Gençlik Şühedanın İzinde” temasıyla düzenlediği yürüyüş için 09.00’da otelden hareket ettik. Onlarca minibüs ve otobüsün taşıdığı binlerce kişi ile birlikte Kızılçubuk Zirvesi’ne yöneldik. Zirvede Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dualar sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne doğru 4.5 kilometre yürüdük.

Bakanlar Osman Aşkın Bak, Ahmet Arslan, Vali Doğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve binlerce vatandaşla birlikte yürüyüşü Yukarı Sarıkamış Şehitliği’nde tamamladık.

Yürüyüş boyunca Ruhi Su’nun sesinden Sarıkamış Türküsü dilimden düşmedi:

Oltu’dan girdik de Sarıkamış’a

...

Askeri kırdıran Enveri Paşa

Kitlendi kapılar mekan ağladı

...

Sarıkamış’ta kırıldı

Gonca gülün tazeleri

GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞE SAĞLAM ADIMLA YÜRÜYEMEZ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 103 yıl önce 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Destanı’nın tüm milletin bağrında yer edindiğini belirtip, şu mesajı verdi:

- Geçmişini bilmeyen, geçmişini iyi tahlil etmeyen, geçmişinden güç almayan, geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez.

MALATYA TERMİNALİ İÇİN TSK’DAN YER BEKLİYORUZ

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a Kars Harakani Havalimanı’nın tasarımını beğendiğimi söyleyince, projenin başladığı günleri anımsadı:

- Dış görünümü çadırı andırır. Tasarımı mimar Yakup Hazan’a ait. O günlerde, “Böyle yapmayın, ısıtmakta zorlanırsınız” eleştirileri oldu. Mimar, tasarımını savundu, haklı da çıktı.

Fırsatı bulmuşken Malatya Erhaç Havalimanı terminalinin yetersizliğini aktardım, yanıtladı:

- Malatya Erhaç Havalimanı’nın yetersizliğinin farkındayız. Büyütmek için TSK’dan yer bekliyoruz.