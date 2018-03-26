Avusturyalı ‘köpük’çü 300 kilometrede bir fabrika ile yerleşiyor

- Ürettiğimiz ısı yalıtım malzemesi EPS’nin (strafor-köpük) içinde yüzde 98 hava var. Yani, havaleli yük olduğu için nakliyesi pahalı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde önce fason üretim yaptıralım, pazara yerleştikçe kendi fabrikamızı yapalım.

Austrotherm Türkiye Genel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, şirketin bu planı çerçevesinde ikinci fabrikayı 2013’te Turgutlu’da (Manisa) açarlarken, fason üretim yapacakları kentleri de belirledi:

- Kayseri (2014), Ankara (2016) ve Diyarbakır (2017)...

Ankara pazarında belirli büyüklüğe ulaştıklarını görünce Austrotherm Bölge Başkanı Martin Zelenka ve Genel Müdür Gerald Prinzhorn’un kapısını çaldı:

- Türkiye’deki 3’üncü fabrikamızı Ankara’da kurmanın zamanı geldi. Yatırımı yapalım, 2018’in mart ayı sonunda üretime başlayalım.

Zelenka ve Prinzhorn, şirket için büyüme alanını Türkiye’de gördükleri için hızla onay verdi:

- Türkiye’de hem sıcak yaz, hem soğuk kış yaşanıyor. Yani, binalarda yalıtıma şiddetle ihtiyaç var. Türkiye bizim için en büyük üretim üssü haline gelebilir.

Zelenka ve Prinzhorn, Ankara fabrikasının açılış hazırlıkları için geldiğinde Türkiye Genel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu ve Pazarlama-İş Geliştirme Müdürü Tolga Celayer’in de katılımıyla buluştuk. Alioğlu, ürettikleri ürünü şöyle tanımladı:

- Piyasada “köpük” veya “strafor” olarak bilinen EPS’nin yüzde 2’si petrol türevi bir maddeden, yüzde 98’i de havadan oluşuyor.

Celayer, araya girdi:

- En iyi yalıtımı “hava” sağlıyor.





Alioğlu, Türkiye’de 80 dolayında EPS üreticisi olduğunu vurguladı:

- Ankara fabrikamız için 2 milyon Euro yatırım yaptık. 3 fabrikaya 10 yılda 8 milyon Euro harcamış olduk. Sektörümüzde asıl gider kalemini üretim sonrası servis ve hizmetler oluşturuyor. O alana da 15-20 milyon Euro harcadık.

Austrotherm’in 11 ülkede 21 fabrikasının olduğunu kaydetti:

- Ankara’da 9 bin metrekarelik alana kurduğumuz fabrika, grubumuzun 22’nci ve en Doğu’daki fabrikası olacak.

EPS’yi 300 kilometreden uzağa taşımanın lojistik maliyetini artırdığının altını çizdi:

- Bu, 300 kilometrede bir üretim merkezine ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla fason üretimlerle pazara yerleşip, yeni fabrika yatırımı straejimiz sürecek. Türkiye’deki fabrika sayımız artacak.

Geçen yılı 100 milyon lira ciro ile kapattıklarını paylaşıp, ekledi:

- Ankara fabrikamızın devreye girmesiyle bu yıl yüzde 30 büyüyeceğiz. Türkiye, Austrotherm’in uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası olacak.

Avusturya’nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkeleriyle siyasi gerilimler yaşansa da, şirketler Türkiye’yi büyüme alanı görüyor...

Austrotherm’in çizdiği yol haritası da bunu ortaya koyuyor...

AFRİN’E DEĞİL KURA BAKIYORUZ

AUSTROTHERM Genel Müdürü Gerald Prinzhorn’a Türkiye’nin Afrin’e yönelik “Zeytin Dalı Harekatı”nı anımsatıp sordum:

- Türkiye’deki 3’üncü fabrika yatırımınız sırasında Afrin’e yönelik harekattan dolayı tedirginlik yaşadınız mı?

- Söz konusu operasyon bizim hiç gündemimizde olmadı. İşimize odaklanıyoruz.

Döviz kurlarındaki son dalgalanmayı anımsattı:

- Kurlardaki aşırı oynaklıklar bizi daha çok etkiliyor.





İYİ RESTORAN OTELDEN 8 KAT İSTİHDAM YARATIR

TURİZM Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TÜRYİD) Başkanı Kaya Demirer, 29 Mart’ta İstanbul’da düzenleyecekleri “Global Gastroekonomi Zirvesi”ne davet mektubunu şu mesajlarla gönderdi:

- İyi faaliyet gösteren bir restoran, 7-8 kat sermaye ile kurulan otel kadar ciro yaratabiliyor. İyi restoranlar, otellere göre 5-8 kat fazla istihdam yaratabiliyor. Ayrıca, restoranlar yan sanayileri daha fazla destekliyor.

Demirer’in bu mesajları üzerine geçenlerde buluştuğum önde gelen bir holding patronunun İstanbul’da geçen yıl hizmete giren oteliyle ilgili sözlerini anımsadım:

- Otelimizi işleten yabancı markanın temsilcileri açılış oda fiyatını 140 Euro planlıyorlardı. Ancak, fiyat 40 Euro’ya kadar indi. Zar zor 90 Euro’ya çıkarabildik. Otelin üstündeki restoran çok daha iyi iş yapıyor. Neredeyse otelden iyi ciro yapacak noktaya doğru gidiyor.

TÜRYİD, “Global Gastroekonomi Zirvesi”yle turist başına harcamanın 600 dolardan en azından 1000 doların üstüne çıkmasını hedefliyor...