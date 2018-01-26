Akıl satıp yılda 300 kişiyi işe alıyoruz

ULUSLARARASI danışmanlık grubu EY Türkiye Başkanı Metin Canoğulları, 9 yıl düzenleyip, 2014’te mola verdikleri “Yılın Girişimcisi 2018” yarışmasına aday başvurusu için 3 milyar dolar cirolu bir şirketin kapısını çaldı:

- Gelin bu yarışmaya katılın. Türkiye’deki yarışmayı kazanırsanız, 60’ı aşkın ülkeden birincilerin katılacağı Monte Carlo’daki “EY World Enterpreneur Of The Year” (Dünya Yılın Girişimcisi) yarışmasında ülkemizi temsil edeceksiniz. Orada da birinci seçilirseniz ülkemize gurur yaşatırsınız.

Şirketin patronu yanaşmadı:

- Belki daha sonraki dönemde yarışmaya girmeyi düşünebiliriz.

Canoğlulları, bu yıl yarışmaya başvuran 13 şirketi gözden geçirdi:

- Cirosu 100 milyon lira olup, hikayesinin çarpıcılığı ile dikkat çeken de, 1 milyar lira ciro yapan da var. Hedefimiz, hikayesiyle, ölçeğiyle dikkati çekip ülkemize “Dünya Birinciliği” getirebilecek şirketlerin öne çıkması. Canoğullar, yarışma jürisinin kıdemli üyesi, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin’le birlikte düzenlediği sohbette, Türkiye’deki yarışmaya 2014’te vermelerinin gerekçesini açtı:

- Yarışmaya giren şirketlerde, “Kurumsalllık, en az 100 milyon lira ciro, sosyal sorumluluğa önem vermek” gibi kriterler arıyoruz. Maalesef yarışmaya girecek şirket bulmakta zorlandık. Bazı şirketler, “Yarışmada kaybedersem” tedirginliği de yaşıyor. Biz de EY Türkiye olarak mola verdik.

Yarışmayı yeniden başlatma gerekçesini anlatırken, EY Türkiye’nin büyüme trendini paylaştı:

- EY’de bilanço tarihi 30 Haziran’dır. 30 Haziran 2017’de 1 yıl geriye dönük yüzde 24 büyüdük. 2017’nin ikinci yarısının trendi, bu yılki büyümemizin yüzde 37 olacağını gösteriyor. Böyle büyüme yaşayınca “Yılın Girişimcisi” yarışmasını yeniden başlattık.

2017’de kurlardaki aşırı dalganın birçok şirketi tedirgin ettiğini, zorladığını vurguladı:

- Buna rağmen şirketlerin 2017 kârları iyi çıkıyor. Şirketler büyüdükçe bizim işlerimiz artıyor.

EY Türkiye’nin müşteri portföyündeki şirket sayısının 5 bine yakın olduğunu kaydetti:

- 5 yıl önce 750 kişiydik. Bugün 1500 personelimiz var. Büyümemiz arttıkça, iyi eğitimli gençlere iş kapısı açıyoruz.

Yaptıkları işi “akıl satmak” şeklinde tanımlayıp sürdürdü:

- Bir anlamda “akıl satarak” yılda 250-300 kişiyi işe alabiliyoruz. Yıllık hizmet üretimimiz “1 milyon 250 bin saate” ulaştı.

Hüsnü Özyeğin, araya girip şirketler için yarışmanın öneminin altını çizdi:

- Yarışmada birinci olan şirketin finansmana ulaşımı kolaylaşır. Bankalar, “Kredi verelim” diye ararlar. Halka açılmayı düşünen şirketler için bu yarışmadan daha iyi tanıtım olamaz. EY Türkiye’nin yüzde 37’lik büyüme trendi, Türk şirketlerini dünya vitrinine çıkarma çabası, iş dünyasının durumunu şöyle özetliyor:

- Afrin’e Zeytin Dalı harekatının başarısı için dua ediyor, iş tempomuzu bozmuyoruz.





RAKAMLAR TÜRKİYE’YE GÜVENİ GÖSTERİYOR

FİBA Holding ve Fibabanka Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin’e sorduk:

- Afrin’e “Zeytin Dalı Harekatı”, bağlantıda olduğunuz yabancı şirketlerin Türkiye’ye bakışını nasıl etkiliyor?

Yanıtını verilere dayandırdı:

- Uluslararası piyasaların rolü olsa da ABD Doları 3.74 TL düzeyinde. Borsa İstanbul rekor kırıyor. Rakamlar, yabancıların Türkiye’ye güvendiğini gösteriyor. Özyeğin’in kendi yatırım temposunu merak ettik:

- Ülkemize her zaman güveniyor, yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

MAYMUNDAN İNSANA KARACİĞER NAKLİ DENENİYOR

İNÖNÜ Üniversitesi Karaciğer Enstitüsü Müdürü Prof. Sezai Yılmaz, Malatyalı İşadamları Derneği’nin (MİAD), Rektör Prof. Ahmet Kızılay başkanlığındaki ekibi İstanbul’da konuk ettiği toplantıda karaciğer naklinde ulaştıkları noktaya değindi:

- Bugüne kadar Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2 bin 200 karaciğer nakli gerçekleştirdik. Yıllık nakil tempomuz 250-300 dolayında. 20’den fazla ülkeden bize hasta geliyor.

Hedeflerini paylaştı:

- Dünyada maymun ve domuzdan insana karaciğer nakli denendi. Hastalar en fazla 2 ay

yaşayabildi. Bizim de

hedefimizde başka canlılardan insana karaciğer naklinde başarıya ulaşmak var.