3.5 milyar Euro’luk yüke fren koyduk yeni dava açacağız

- Avrupa Adalet Divanı, Türk araçlarından Macaristan’da alınan ve ihracatımızı pahalılaştıran haksız ücrete “dur” dedi.

Aslında Avrupa Adalet Divanı söz konusu kararı 19 Ekim 2017 tarihliydi ama UND’nin ilanı kısa süre önce vermesinin önemli nedeni vardı. O neden de ilandaki teşekkür bölümünde dikkati çekti:

- Varna’da 26 Mart 2018’de düzenlenen Türkiye-AB Liderler Zirvesi’nde ihracatımızın önündeki haksız geçiş ücretleri, kota kısıtlamaları ve sürücü vize engellerinin kaldırılması için Avrupa’yı göreve çağırarak bizlere güç veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunarız.

Bu ilandan bir kaç gün sonra Avusturyalı hukuk bürosu Schönherr ile işbirliği bulunan Türkoğlu & Çelepçi Avukatlık Ortaklığı’nın kurucusu Erhan Türkoğlu aradı:

- Avrupa Adalet Divanı’nda içtihat oluşturacak bir dava kazandık.

Türkoğlu ve ortağı Levent Çelepçi ile buluştuk. Çelepçi, UND’nin ilanlarına konu olan davayı Türkoğlu & Çelepçi Avukatlık Ortaklığı’nın açıp takip ettiğini belirtti:

- Davayı İstanbul Lojistik adına, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve UND desteğiyle Macar Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi aleyhine açmıştık.

Macaristan’ın Avrupa ülkelerine taşıma yapan Türk TIR’larından her geçişte 390 Euro ücret aldığını vurguladı:

- Bu rakam, Türk ihraç mallarının üzerine ilave vergi gibiydi. Ankara Anlaşması ve Gümrük Birliği anlaşmasına aykırıydı. Davayı önce Macaristan’da açtık. Avrupa Adalet Divanı’na gitmesini talep ettik ve kabul gördü.

Dava sürecinde karşılarına çıkarılan gerekçeye vurgu yaptı:

- AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşması, hizmetlerin serbest dolaşmasını kapsamıyor.

Türkoğlu araya girip, şu noktanın altını çizdi:

- Gümrük Birliği, malların serbest dolaşımını kapsıyor. Peki, malların kendi başına hareket kabiliyeti mi var? Mallar araçlarla taşındığına göre, TIR’lardan geçiş ücreti alınmamalıydı.

Sohbet sırasında UND Başkanı Nuhoğlu’nun davayla ilgili mesajına baktım:

- Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı rapor, bizim için büyük kanıt oldu. Raporda, transit engellerin AB-Türkiye ticaretine 3.5 milyar Euro’luk ek yük getirdiği yer alıyor. Kotaların kalkmasıyla AB’nin 1.6 milyar Euro, Türkiye’nin 1.9 milyar Euro kazançlı çıkacağı belirtiliyor.

Türkoğlu, Türk TIR’larına engel çıkaranların öne sürdüğü bir gerekçeye işaret etti:

- “Türk TIR’ları Alpler’in karını eritiyor” diyorlar. Ancak, bunu öne sürenler örneğin İran TIR’larından ücret almıyorlar.

Avrupa Adalet Divanı’na hayatında ilk kez bu dava için girdiğini kaydetti:

- Avrupa Adalet Divanı’nın Macaristan’ın Türk TIR’larından her geçişte 390 Euro almasını frenleyen kararı, Gümrük Birliği çerçevesinde alınan ilk karar oldu.

Çelepçi, bir dava da Avusturya’da açtıklarını aktarıp, ekledi:

- Şimdi, bugüne kadar alınan geçiş ücretlerinin iadesi için dava hazırlığımız var.

Kazanılan dava, Türk ihraç mallarının AB yolculuğundaki haksız 1.9 milyar Euro’luk yükü ortadan kaldıracak...

Böylece, ihraç ürünlerinin rekabet şansı artacak...

TEBLİGAT ‘YANLIŞ ADRES’E GİTTİ ‘KUZU’LAR TANIŞTI

MESLEKTAŞIM Bülent Zarif devreye girdi, “Ot Festivali” vesilesiyle önceki hafta sonu Çeşme, Alaçatı, Urla turu yaptık. Reha Öğünlü’nün Urlice Bağları’na uğradık. Çeşme ve Urla’da projeleri olan Kuzu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kuzu ile tanıştık.

“Kuzu Holding” ve “Kuzu” soyadını duyunca, Siirt kökenli Kuzu Ailesi ve Kuzu Grubu’yla bağının olduğunu düşündüm. Selim Kuzu, soyadı benzerliği olduğunu belirtti:

- Ben Almanya doğumluyum. İş hayatına da orada atıldım, şu anda sadece Çeşme ve Urla’da projelerim var.

Başta İstanbul olmak üzere büyük gayrimenkul projelerinde imzası bulunan Siirtli Kuzu Ailesi’yle tanışıp, tanışmadıklarını sordum, anlattı:

- Bize bir dava tebligatı gelmişti. Savcının karşısına çıktım. Sorular üzerine adreste bir karışıklık olduğu anlaşıldı. Dava da çok önemli bir şey değildi. O vesileyle Kuzu ailesiyle tanışmış oldum.

Şirket isimleriyle ilgili aralarında bir sorun olup olmadığını merak ettim, yanıtladı:

- Bizimki Kuzu Holding... Şu ana kadar sözünü ettiğim basit davanın tebligatının yanlış adrese ulaşması dışında bir şey yaşamadık.