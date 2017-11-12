20 milyar dolar ihracatla ithalatı ikiye katlayacak

- O dönemde bu fuara 7-8 firma ile ancak katılabilir, Avrupalı şirketlerin ürünlerine hayran hayran bakardık. Bu yıl Batimat’ta 71 firma ile milli katılım gerçekleştirdik. Artık rakiplerimiz, “Bu sefer yeni neler yapmışlar?” diye bizim stantlarımızı merakla geziyor.

Batımat 2017’ye çeşitli ülkelerden 2 bin 500 firmanın katıldığını, 350 bin ziyaretçi çektiğini aktarıp ekledi:

- Türkiye stant büyüklüğü olarak fuarda ilk 3’e girdi. Şirketlerimiz dünyada sektörün ilgi odağı olan bu fuara daha fazla ilgi göstermeli.

Türk Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, ulaşılan noktayı perçinleyen veriyi paylaştı:

- Yapı malzemeleri ihracatında dünyada ilk 10’da yer alan 13 ürün grubumuz var. İnşaat demiri, blok mermer ihracatında birinciyiz. Bakır örme halat kabloda ikinci, doğaltaş üretimi ve ihracatında 3’üncü, boya ihracatında 9’uncuyuz. Alüminyum profilde ise dünyada 8, Avrupa’da ikinci sırada yer alıyoruz.

Mertöz araya girdi:

- Türk müteahhitleri rakiplerimize karşı bizi avantajlı duruma taşıyor. Çin’den sonra dünya ikincisi olan yurt dışı müteahhitlik şirketleri, üstlendikleri projelerde Türkiye’den yapı malzemeleri götürüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Tahsin Öztiryaki, yurt dışında iş yapan Türk müteahhitlerine Türk Eximbank’ın verdiği destek üzerinde durdu:

- Türk Eximbank, mütehhatlerimize yurt dışındaki projelerde Türk yapı malzemeleri kullanmaları halinde sıfır faizli kaynak kullandırıyor. Bu destek, inşaat firmalarımıza büşük avantajlar sağlıyor.

Serdar Urfalılar, geçen yıl sektörün ihracatının ithalatı ikiye katladığını kaydetti:

- Geçen yıl 9 milyar dolarlık ithalata karşılık 18 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu yıl ihracatımız 20 milyar dolara doğru gidiyor. İhracatımızda ilk sırada Almanya yer alıyor.

Sektörün kilo başına ihracat değerine dikkat çekti:

- İçinde inşaat demiri ve çimento olmasına rağmen yapı malzemeleri sektörünün kilo başına ihracat değeri 4.6 doları buluyor.

Urtim’in patronu olan Urfalılar, kendi sekrönden bir not aktardı:

- Ülkemizde ithal iskele ve kalıp kullanımı söz konusu. Her geçen yıl rekabetçi ürünlerimizle ithalatın önünü biraz daha kesiyoruz.

İhracatı ithalatını ikiye katlayan sektörler, Türkiye’nin dış ticaret ve cari açığı açısından umut veren konumlarıyla öne çıkıyor...

‘ÇİT’E GÜNEŞ ENERJİLİ AYDINLATMA KOYDU

HİNDİSTAN’ın havalimanı otoritesi, Mumbai’de iş yaptırdığı ABD’li firmaya bir talep iletti:

- Etraftaki teneke evlerde yaşayanların aprona girmelerine engel olamıyoruz. Yapılan “çit”ler yetersiz kalıyor.

ABD’li firma çözüm ararken yolu Kösedağ Tel Örme ve Çit A.Ş. ile kesişti. Şirket, ürettiği “çit”in hemen her noktasına jilet gibi kesici koymuştu. ABD’li şirket bu “çit”i Mumbai’ye götürdü, çevreden aprona kaçak girişler bitti.

İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz’le Batimat 2017’ye katılan Türk şirketlerinin stantlarını gezerken Kösedağ A.Ş.’ye de uğradık. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kösedağ, Hindistan’a sattıkları ürünü anlattıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump’ın bir mesajını anımsattı:

- Trump, Meksika sınırına duvar-çit çekeceklerini açıklarken, orada güneş enerjisinden elektrik de üreteceklerini söylemişti. Biz, “çit”e güneş enerjili aydınlatma yerleştirdik.

Söz konusu “çit”in Atatürk Havalimanı’nın bazı noktalarında kullanıldığını vurgulayıp ekledi:

- Güneş enerjili “çit”lerimiz Katar’da yol kenarlarında, Azerbaycan’da bazı binaların çevresinde kullanıldı. Ayrıca, Manş Tüneli’nin Fransa tarafındaki başlangıç noktasında da bizim “çit”imiz var.

Dışarıdan bakıldığında basit gibi görünen “çit”lerde teknolojiyi sonuna kadar kullanmaya çalıştıklarını kaydetti:

- Nano teknoloji kullandığımız ürünlerimiz de var.

‘ADIM ADIM’ 29 MİLYON LİRAYI AŞTI

‘ADIM Adım’ın kurucularından Renay Onur, bugünkü İstanbul Maratonu’nu dikkate alarak bazı verileri içeren mesaj gönderdi:

- ‘Adım Adım’ sayesinde 12 yıldır sivil toplum kuruluşlarına aktarılan bağış 29 milyon lirayı aştı.

Bu yıl geçen yıla göre koşucu, bağışçı ve bağış tutarında yüzde 52 artış olduğunu belirtti:

- Bunu 40 bin gönüllü sayesinde 280 bin bağışçının yapmış olması ülkemiz açısından önemli bir gelişme.

12 yıl önce İstanbul Maratonu’da ilk koşusunu yaparken yalnız olduğunu anımsattı:

- 2006’da 37 bağışçım sayesinde 13 bin 830 lira toplamış, havalara uçmuştum. Pazar günü (bugün), İstanbul Maratonu’nda “Adım Adım” olarak 8 bin kişi iyilik peşinde koşacak. Üstelik şimdiden 5.1 milyon lira bağış topladılar.

12 yıllık kişisel maratonunun verdiği sonuca işaret etti:

- Ben İstanbul Maratonu’nda koştum, 178 engelli evinden dışarı çıkacak donanıma kavuştu.

Bu yılki koşusuyla 40 bin lira bağış toplamaya çalıştığını kaydetti:

- Bağışçılarım adına 12 akülü, tekerlekli sandalyeyi engellilere ulaştıracağım...