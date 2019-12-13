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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

ugur@thisiszu.com

Haftanın filmleri

13 Aralık 2019

Dwayne Johnson ve Jack Black’in başını çektiği çetenin fantastik maceralarını anlatan Jumanji serisi “Yeni Seviye” ile devam ediyor. İtalyan sineması tutkunlarına “Hain”, Burçin Terzioğlu ve Birkan Sokullu’nun birlikte oynadığı gerilim “Güzelliğin Portresi”, verimsiz haftanın diğer seçenekleri…

OYUNA DEVAM

JUMANJİ: YENİ SEVİYE/ UMANJI: THE NEXT LEVEL

Yönetmen: Jake Kasdan
Oyuncular: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart
2019-ABD-123’
AKSİYON, MACERA, KOMEDİ

İLK BAKIŞTA: 2017’de gişede başarı yakalayan “Jumanji: Welcome to the Jungle”ın devam filminde yönetmen de Dwayne Johnson ve Jack Black’li ekip de yerinde.
NE ANLATIYOR: Çete elemanları dünyanın en tehlikeli oyunundan kaçabilmek için, bilinmeyen ve keşfedilmemiş parçaları bulmak ve kurak çöllerden karlı dağlara uzanan esrarengiz yollara meydan okumak zorunda kalacaklardır.
SON KARAR: İlkini sevdiyseniz kaçırmayın, hatta seyirci eleştirilerine bakılırsa “Yeni Seviye”deki Jumanji daha eğlenceli.

Haftanın filmleri

SIRLARIN GÖRÜNDÜĞÜ PORTRE

GÜZELLİĞİN PORTRESİ

Yönetmen: Umur Turagay
Oyuncular: Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin
2019-ABD-129’
GERİLİM, DRAM

İLK BAKIŞTA: 90’ların kült video kliplerinin yönetmeni olarak tanıdığımız ve 2016’da “İkimizin Yerine” ile sinemaya geri dönen Umur Turagay’ın yönettiği gerilimde, Burçin Terzioğlu ve Birkan Sokullu birlikte oynuyor.
NE ANLATIYOR: Senelerdir görüşmediği babası ile ilgili önemli bir haber alan Nisan’ın, kızı Alin ve eşi Özgür ile birlikte baba evine döner. Sırlarla dolu bu evde, kaçtığı geçmişi ile yüzleşecek olan Nisan, babasıyla ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışan polis memuru Oktay’ın sorgulamaları ile köşeye sıkışır.
SON KARAR: Terzioğlu ve Sokullu’nun hayranlarına…

Haftanın filmleri

80’LER İTALYA MAFYASI

HAİN/THE TRAITOR

Yönetmen: Marco Bellocchio
Oyuncular: Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi
2019-İTALYA, FRANSA, ALMANYA-145’
BİYOGRAFİ, SUÇ, DRAM

İLK BAKIŞTA: İtalyan sinemasının usta yönetmeni Marco Bellocchio’nun Cannes’da yarışan filmi, ülkesinin Altın Küre ödüllerinde yönetmen ve senaryo dallarında en iyi seçildi.
NE ANLATIYOR: 1980’li yıllar, Sicilyalı mafya liderleri arasında amansız bir savaş sürmektedir. Tommasso Buscetta, bu savaşı arkada bırakmak için çok sevdiği Sicilya’yı, çocuklarını, işini ve bağlantılarını bırakıp Brezilya’ya yerleşir. Ancak sonu gelmeyen hesaplaşmalar, yitip giden aile üyeleri ve kanun güçlerinin bitmeyen baskısı sonunda Tommasso bir karar verir ve Yargıç Falcone’yle bağlantıya geçer.
SON KARAR: İtalya’nın 2020 Oscar aday adayı olan film, mafya hikâyelerine ilgi duyan seyirciyi mutlu edecek.

Haftanın filmleri

BUNLAR DA VAR

SEVİMLİ SİHİRBAZLAR/GROUNDHOG DAVE
Yönetmen: James Snider
2019/ABD/ANİMASYON
Eğlenceyi seven Sihirbaz Dave, hava durumunu tahmin etmek için kulübesinden çıkar, sadece sevgili Bucketville kasabasının değiştiğini keşfetmek için…

Haftanın filmleri

AMAN REİS DUYMASIN
Yönetmen: Onur Tan
2019/TÜRKİYE/KOMEDİ
Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Kadınlı erkekli bu çok renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul’a dönmek yerine yola devam etme kararı alırlar.

Haftanın filmleri

ÖLÜMSÜZLERİN SAVAŞI/THE IMMORTAL WARS: RESURGENCE
Yönetmen: Joe Lujan
2019/ABD/AKSİYON
Deviant ırkını ele geçiren insanlar, onları ölüme karşı savaşmaya zorlar. Trikalypse Rebel lider, Kalerra’nın takımı özgürlük savaşçılarıdır. Şimdi özgürlükleri için aşağı dünya ile mücadelelerinin tekrar başlaması gerekmektedir.

Haftanın filmleri

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