 Haftanın filmleri

“X-Men” evreninden yeni maceralar gelmeye devam ediyor. Jean Grey’in Dark Phoenix’e dönüşmesinin hikâyesini izleyeceğimiz yeni X-Men filmi “Dark Phoenix”, Jessica Chastain’ın kadroya dahil olmasıyla heyecan yaratıyor. Çocuklara yönelik animasyon “Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2”, Avrupa sineması meraklılarına “En Sevdiğim Kumaş” ve “Büyülü Geceler”, haftanın diğer seçenekleri…
X-MEN: DARK PHOENIX
◊ Yönetmen: Simon Kinberg
◊ Oyuncular: Sophie Turner, Jessica Chastain, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, James McAvoy
◊ 2018-ABD-113’
◊ AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: “X-Men” serisinin senarist ve yapımcısı olarak tanıdığımız Simon Kinberg ilk kez yönetmen koltuğuna oturuyor ve Jean Grey’in nasıl olur da Dark Phoenix’e dönüştüğünü anlatıyor. James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender ve Evan Peters gibi isimler kaldıkları yerden rollerine devam ederken, seriye bu kez Phoenix’e hayat verecek Jessica Chastain ekleniyor.
NE ANLATIYOR: Henüz onlu yaşlarındayken bir telepat olarak güçlerini keşfetmeye başlayan, başkalarının zihnini kontrol edebilen ve büyük boyutlardaki cisimleri hakimiyeti altına alarak psişik saldırılar gerçekleştirebilen Jean Grey’in sahip olduğu bu olağanüstü güçlerin onu nasıl mahvederek Dark Phoenix’e dönüştürdüğünü hikâye edinen filmde X-Men Ailesi Jean’i kaybetmeden dünyayı kurtarmanın yollarını arıyor.
SON KARAR: Jessica Chastain’ın “X-Men” evrenine dahil olması bile heyecan verici. Serinin tutkunları kaçırmasın.
Evden Manhattan sokaklarına
EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI 2/THE SECRET LIFE OF PETS 2
◊ Yönetmen: Chris Renaud
◊ 2019-FRANSA, ABD, JAPONYA-86’
◊ ANİMASYON, KOMEDİ, MACERA
İLK BAKIŞTA: 2016 yapımlı animasyon filmi The Secret Life of Pets’in devam filmini “Çılgın Hırsız” ve “Minyonlar” gibi filmlere imza atmış Chris Renaud yönetiyor.
NE ANLATIYOR: Sevimli evcil hayvanlar Max ve arkadaşları Manhattan sokaklarında yeni maceralara atılıyor.
SON KARAR: İlk film gibi çocuklara seslenen, yetişkinleri yeterince güldüremeyen bir animasyon.
EN SEVDİĞİM KUMAŞ/MY FAVORITE FABRIC
◊ Yönetmen: Gaya Jiji
◊ Oyuncular: Manal Issa, Gaya Jiji, Metin Akdülger
◊ 2018-FRANSA, ALMANYA, TÜRKİYE-96’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Suriyeli Gaya Jiji’nin ilk filmi ve geçen yıl Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünde yarıştı. Filmin sürprizi ise Türkiyeli oyuncu Metin Akdülger.
NE ANLATIYOR: Şam’da bir giyim mağazasında çalışan 25 yaşındaki Nahla yaşadığı sıradan hayatın boğuculuğundan kaçma hayalleri kurmaktadır. Annesi onu görücü usulü evlendirmek isteyince Nahla hiç oralı olmaz. Madam Jiji’nin üst katta açtığı “işletme”, bastırılmış cinselliği benliğinin ötesine geçen Nahla için arzularını keşfedeceği bir sığınak olur.
SON KARAR: Dağınık konusuyla odağını bulmakta zorlansa da Avrupa sinemasını takip edenlerin ilgisini çekebilir.
Futbol, sinema ve İtalya
BÜYÜLÜ GECELER/MAGICAL NIGHTS
◊ Yönetmen: Paolo Virzì
◊ Oyuncular: Mauro Lamantia, Giancarlo Giannini, Ornella Muti
◊ 2018-İTALYA-125’
◊ DRAM
İLK BAKIŞTA: İtalyan sinemasının tanınmış yönetmenlerinden Paolo Virzì’nin senaryoda Francesco Piccolo ve Francesca Archibugi’den destek aldığı film, 1990 Dünya Kupası’nı kendine fon seçiyor.
NE ANLATIYOR: Efsane maçlara sahne olan ve İtalya’da yapılan 1990 Dünya Kupası soluksuz devam ederken, polis bir gece nehirden çıkarttığı arabada ölü birini bulur ve soruşturma başlatır. O sırada sinema dünyasında ise farklı bir hareketlilik yaşanmaktadır. Luciano, Antonino ve Eugenia adında birbiriyle anlaşamayan üç senarist önemli bir yarışmaya katılırlar.
SON KARAR: Sıradan bir televizyon filmi olmaktan öteye geçemiyor. İtalyan filmlerine ve futbola ilgi duyuyorsanız şansınızı deneyebilirsiniz.
BUNLAR DA VAR
◊ KOCA AYAK/BIGFOOT
◊ Yönetmen: Evan Tramel
◊ 2018/ABD/ANİMASYON
Finn ve ejderhası Haldor, Kuzey Kutbu’nun kötü yetisi Arvid tarafından sürgüne gönderilen Noel Baba kurtarmak için yola çıkıyor.
BAĞCIK
◊ Yönetmen: Görkem Yeltan
◊ 2019/TÜRKİYE/DRAM
Anne-babaları ölen iki kız kardeş, anneannelerinin Kanada’ya gidişiyle kısa süreliğine amcalarının Bodrum’daki evine yollanır. Kızlara bakıcı olarak ayarlanan pilates hocasıyla amcaları arasında bir yakınlaşma başlar. Kızlar Kanada’ya gitmek yerine Bodrum’da onlarla yaşamak istemektedir.
KAÇIŞ OYUNU/PLAY OR DIE
◊ Yönetmen: Jacques Kluger
◊ 2019/ABD/KORKU,GERİLİM
Oyun sever çok samimi iki arkadaş olan Lucas ve Chloe, sevdikleri Paranoya adlı oyuna katılmaya karar verirler. İlk bulmacayı çözdükten sonra, oyunun finalinde ıssız bir ormanın içerisinde bulunan terk edilmiş bir akıl hastanesine ulaşırlar.
Haftanın filmleri
“X-Men” evreninden yeni maceralar gelmeye devam ediyor. Jean Grey’in Dark Phoenix’e dönüşmesinin hikâyesini izleyeceğimiz yeni X-Men filmi “Dark Phoenix”, Jessica Chastain’ın kadroya dahil olmasıyla heyecan yaratıyor. Çocuklara yönelik animasyon “Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2”, Avrupa sineması meraklılarına “En Sevdiğim Kumaş” ve “Büyülü Geceler”, haftanın diğer seçenekleri…
X-MEN: DARK PHOENIX
◊ Yönetmen: Simon Kinberg
◊ Oyuncular: Sophie Turner, Jessica Chastain, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, James McAvoy
◊ 2018-ABD-113’
◊ AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: “X-Men” serisinin senarist ve yapımcısı olarak tanıdığımız Simon Kinberg ilk kez yönetmen koltuğuna oturuyor ve Jean Grey’in nasıl olur da Dark Phoenix’e dönüştüğünü anlatıyor. James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender ve Evan Peters gibi isimler kaldıkları yerden rollerine devam ederken, seriye bu kez Phoenix’e hayat verecek Jessica Chastain ekleniyor.
NE ANLATIYOR: Henüz onlu yaşlarındayken bir telepat olarak güçlerini keşfetmeye başlayan, başkalarının zihnini kontrol edebilen ve büyük boyutlardaki cisimleri hakimiyeti altına alarak psişik saldırılar gerçekleştirebilen Jean Grey’in sahip olduğu bu olağanüstü güçlerin onu nasıl mahvederek Dark Phoenix’e dönüştürdüğünü hikâye edinen filmde X-Men Ailesi Jean’i kaybetmeden dünyayı kurtarmanın yollarını arıyor.
SON KARAR: Jessica Chastain’ın “X-Men” evrenine dahil olması bile heyecan verici. Serinin tutkunları kaçırmasın.
Evden Manhattan sokaklarına
EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI 2/THE SECRET LIFE OF PETS 2
◊ Yönetmen: Chris Renaud
◊ 2019-FRANSA, ABD, JAPONYA-86’
◊ ANİMASYON, KOMEDİ, MACERA
İLK BAKIŞTA: 2016 yapımlı animasyon filmi The Secret Life of Pets’in devam filmini “Çılgın Hırsız” ve “Minyonlar” gibi filmlere imza atmış Chris Renaud yönetiyor.
NE ANLATIYOR: Sevimli evcil hayvanlar Max ve arkadaşları Manhattan sokaklarında yeni maceralara atılıyor.
SON KARAR: İlk film gibi çocuklara seslenen, yetişkinleri yeterince güldüremeyen bir animasyon.
EN SEVDİĞİM KUMAŞ/MY FAVORITE FABRIC
◊ Yönetmen: Gaya Jiji
◊ Oyuncular: Manal Issa, Gaya Jiji, Metin Akdülger
◊ 2018-FRANSA, ALMANYA, TÜRKİYE-96’
DRAM
İLK BAKIŞTA: Suriyeli Gaya Jiji’nin ilk filmi ve geçen yıl Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünde yarıştı. Filmin sürprizi ise Türkiyeli oyuncu Metin Akdülger.
NE ANLATIYOR: Şam’da bir giyim mağazasında çalışan 25 yaşındaki Nahla yaşadığı sıradan hayatın boğuculuğundan kaçma hayalleri kurmaktadır. Annesi onu görücü usulü evlendirmek isteyince Nahla hiç oralı olmaz. Madam Jiji’nin üst katta açtığı “işletme”, bastırılmış cinselliği benliğinin ötesine geçen Nahla için arzularını keşfedeceği bir sığınak olur.
SON KARAR: Dağınık konusuyla odağını bulmakta zorlansa da Avrupa sinemasını takip edenlerin ilgisini çekebilir.
Futbol, sinema ve İtalya
BÜYÜLÜ GECELER/MAGICAL NIGHTS
◊ Yönetmen: Paolo Virzì
◊ Oyuncular: Mauro Lamantia, Giancarlo Giannini, Ornella Muti
◊ 2018-İTALYA-125’
◊ DRAM
İLK BAKIŞTA: İtalyan sinemasının tanınmış yönetmenlerinden Paolo Virzì’nin senaryoda Francesco Piccolo ve Francesca Archibugi’den destek aldığı film, 1990 Dünya Kupası’nı kendine fon seçiyor.
NE ANLATIYOR: Efsane maçlara sahne olan ve İtalya’da yapılan 1990 Dünya Kupası soluksuz devam ederken, polis bir gece nehirden çıkarttığı arabada ölü birini bulur ve soruşturma başlatır. O sırada sinema dünyasında ise farklı bir hareketlilik yaşanmaktadır. Luciano, Antonino ve Eugenia adında birbiriyle anlaşamayan üç senarist önemli bir yarışmaya katılırlar.
SON KARAR: Sıradan bir televizyon filmi olmaktan öteye geçemiyor. İtalyan filmlerine ve futbola ilgi duyuyorsanız şansınızı deneyebilirsiniz.
BUNLAR DA VAR
◊ KOCA AYAK/BIGFOOT
◊ Yönetmen: Evan Tramel
◊ 2018/ABD/ANİMASYON
Finn ve ejderhası Haldor, Kuzey Kutbu’nun kötü yetisi Arvid tarafından sürgüne gönderilen Noel Baba kurtarmak için yola çıkıyor.
BAĞCIK
◊ Yönetmen: Görkem Yeltan
◊ 2019/TÜRKİYE/DRAM
Anne-babaları ölen iki kız kardeş, anneannelerinin Kanada’ya gidişiyle kısa süreliğine amcalarının Bodrum’daki evine yollanır. Kızlara bakıcı olarak ayarlanan pilates hocasıyla amcaları arasında bir yakınlaşma başlar. Kızlar Kanada’ya gitmek yerine Bodrum’da onlarla yaşamak istemektedir.
KAÇIŞ OYUNU/PLAY OR DIE
◊ Yönetmen: Jacques Kluger
◊ 2019/ABD/KORKU,GERİLİM
Oyun sever çok samimi iki arkadaş olan Lucas ve Chloe, sevdikleri Paranoya adlı oyuna katılmaya karar verirler. İlk bulmacayı çözdükten sonra, oyunun finalinde ıssız bir ormanın içerisinde bulunan terk edilmiş bir akıl hastanesine ulaşırlar.