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Uğur Yılmaz

Uğur Yılmaz

uguryilmaz73@gmail.com

Üniversiteler sanayiye kapılarını açıyor

2 Aralık 2019

Bursa sanayisi son yılların belki de en şanslı dönemini yaşıyor, üniversitelerle ilişki açısından. Daha önceki dönemde sanayi üniversite ilişkileri ciddi bir kesintiye uğramıştı. Ancak son 6 ayda içinde bulunduğum platformlarda, hem Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un, hem Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’in sanayi ile iyi ilişkiler kurma anlayışına yakından şahitlik etme imkanım oldu.

Çok sevindirici gelişmeler yaşanıyor. İki rektör de üniversitelerin içine kapalı yapısını kırmaya çalışıyor. Sanayicilerin davetlerine icabet ettikleri gibi yapılacak çalışmalarda da ekiplerini seferber ediyorlar.
Geçen haftalarda yazdığım, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı da bunlardan biri. İki üniversitenin de konuyla ilgilen öğretim üyeleri, vakit de daraldığı için gece gündüz sanayi ile görüşmeler yapıyorlar. Bunlardan biri de geçen hafta Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nde (BUSİAD) gerçekleştirildi.
Burada, üniversite temsilcileri, sanayicilere program detaylarını aktarırken sanayiden de geri bildirimleri alma şansını elde etti. Toplantıda, Bursa Teknik Üniversitesi adına bulunan Doç. Dr. Nadir Yıldırım, Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde çalışan 60 bine yakın insandan, sadece 962’sinin doktoralı olduğunu ifade etti. Yani iş, aslında Ar-Ge ruhuna uygun yürümüyor. Sanayi halen üretimi geliştirmekle ilgileniyor, yeni ürün çabası şimdilik bize ağır geliyor.
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Yine geçen hafta BUSİAD tarafından, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde mühendislik öğrencilerine verilen seminerler dizisinde, patent ve fikri mülkiyet konusunda bilgi veren Tuğba Öztürk, Türkiye’nin patent liginde 18. olduğunu ifade etti. Bu bilgiye göre 10. büyük ekonomi içinde yer alma hedefinden uzak görünüyoruz.
Üniversite, iş dünyasının etkinliklerinde boy göstermekten katkı koymaktan uzak kalmıyor dedik. Biri de BUSİAD’ın Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu ile Yenileşim Ödülü süreci. Burada da Bursa Uludağ Üniversitesi konuya özel önem veriyor. Rektör Prof. Dr. Kılavuz, ödül karar vericileri arasında yer alırken, sempozyuma da katılacak. Öğretim üyesi kadrolarından sürece destek vermesini de sağladı Kılavuz. Her alanda sanayi ile işbirliğinin üniversitenin sürdürülebilir başarısında önemli bir yer tuttuğunun farkında rektörler. Üniversitedeki bilginin, hayatta karşılığı olması gerektiğini çok iyi kavramış ve uygulamaya geçirme azminde görünüyorlar.
İşte üniversite-sanayi ilişkisinde yaşanan bu yeniden hareketlenmenin, Türkiye’nin yeniyi yaratmak konusunda bir çıkış kapısı olmasını umalım. Gözlemlerim, oldukça iyi niyetli işler yapılmaya başladığı yönünde. Meyvelerini yakında görürüz umarım.
Kalın sağlıcakla.

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