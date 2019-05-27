Sevgi kelimesini kirletmeyelim

Sevgi neydi? Sevgi emekti.
Bu sadece ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin akıllara kazınmış repliklerinden değildir. Gerçektir aynı zamanda. Günümüz toplumunda sevgi, sevilecek bir obje peşinde koşmak olarak anlaşılsa da, gerçek anlamda sevgi, verilen emekle ölçülür.
Düşünün bir, emek verdiğiniz sevgilinizi, kardeşinizi, dostunuzu, çiçeğinizi, hayvanınızı nasıl bir duygu ile görürsünüz. İşin içinde emek yoksa, o duyguya, en çok sahiplenme, sevilme arayışı gibi kavramlarla tanımlamalar yapabiliriz.
Amacım sevgi kuramı üzerine nasihat çekmek değil. Günümüz toplumunda kavramlarla konuşmanın zorluğunun farkındayım. Ancak, sevginin tanımını az da olsun yaparak, varmak istediğim yer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bir Sevgi Evi’nde yaşananlara dikkati çekebilmek.
***
Tokat’ın Turhal İlçesi’nde Cumhuriyet Çocuk Sevgi Evleri’nde yaşananlar, son yıllarda tanık olduğumuz toplumsal şiddet olaylarından sadece biri. Yaşları 4-12 arasında 26 çocuğa psikolojik ve fiziki şiddet uygulandığı ailelerden gelen şikayetler ve Turhal Kaymakamlığı’nın suç duyurusu ile ortaya çıkıyor. Kaymakama şükran borçluyuz. Dava, sanıkların tutuksuz olarak yargılanmasıyla devam ediyor.
Tek tek bu suçları işleyenleri işaret etmek değil amacım. Sistemin doğru kurulması gerekli. Dezavantajlı olarak, hayata tutunmaya çalışan minik yavrularımızı, sevgiye, yani emek verilmeye ihtiyaçları olduğu bir dönemde, bunu veremeyecek insanlarla karşı karşıya bırakıyoruz.
***
Sevgi kelimesinin anlamını bilmeyen ya da bunun karşılığını verebilecek güçte olamayan insanlara bu görevleri veriyoruz. Yapmayalım. Bu insanlara başka işler verelim. Çocuklara sevgi sunabilecek insanları buralarda çalıştıralım.
Unutmayın ki, kötü yetişen her bir birey gelecekte tüm toplum için sorun teşkil edecektir.
Geçen hafta bu konuyla ilgili çeşitli basın açıklamaları yapıldı. Sadece soruna işaret etmekle kalmayan, çare de gösteren açıklamalardı. Çare, Sevgi Evleri’nin şeffaf olması olarak gösteriliyordu. Ne kadar doğru.
Uyguladığınız şiddetle, sadece küçücük çocukları daha da sorunlu hale getirmiyorsunuz. O çocukların ve toplumun genelinde sevgi kavramının içini de boşaltıyorsunuz.
***
Erich Fromm, Sevme Sanatı’nda, sevgi için bilgi, ilgi, sorumluluk ve saygının olmazsa olmaz kurallar olduğunu vurgular. Eğer bunları Sevgi Evleri’nde uygulayamayacaksanız, lütfen bu görevlere talip olmayın. Başka iş mutlaka bulabilirsiniz.
Bu anatomi bilmeyen doktora, mala kullanamayan sıvacıya, toprak kokusundan nefret eden çiftçiye ya da matematik bilmeyen mühendise benzer.
***
İşinizi sevmeniz asıldır ama bunu yapamıyorsanız size muhtaç olan bir canlıya karşı şefkat ve vericilik duygularını hatırlayın. Liyakatın, en önemli olduğu yerlerin başında görmüşümdür çocuk evlerindeki çalışanların durumunu. Lütfen buna çok daha fazla özen gösterin. Sevgisiz kalmayın.
Kalın sağlıcakla.
Sevgi kelimesini kirletmeyelim
Sevgi neydi? Sevgi emekti.
Bu sadece ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin akıllara kazınmış repliklerinden değildir. Gerçektir aynı zamanda. Günümüz toplumunda sevgi, sevilecek bir obje peşinde koşmak olarak anlaşılsa da, gerçek anlamda sevgi, verilen emekle ölçülür.
Düşünün bir, emek verdiğiniz sevgilinizi, kardeşinizi, dostunuzu, çiçeğinizi, hayvanınızı nasıl bir duygu ile görürsünüz. İşin içinde emek yoksa, o duyguya, en çok sahiplenme, sevilme arayışı gibi kavramlarla tanımlamalar yapabiliriz.
Amacım sevgi kuramı üzerine nasihat çekmek değil. Günümüz toplumunda kavramlarla konuşmanın zorluğunun farkındayım. Ancak, sevginin tanımını az da olsun yaparak, varmak istediğim yer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bir Sevgi Evi’nde yaşananlara dikkati çekebilmek.
***
Tokat’ın Turhal İlçesi’nde Cumhuriyet Çocuk Sevgi Evleri’nde yaşananlar, son yıllarda tanık olduğumuz toplumsal şiddet olaylarından sadece biri. Yaşları 4-12 arasında 26 çocuğa psikolojik ve fiziki şiddet uygulandığı ailelerden gelen şikayetler ve Turhal Kaymakamlığı’nın suç duyurusu ile ortaya çıkıyor. Kaymakama şükran borçluyuz. Dava, sanıkların tutuksuz olarak yargılanmasıyla devam ediyor.
Tek tek bu suçları işleyenleri işaret etmek değil amacım. Sistemin doğru kurulması gerekli. Dezavantajlı olarak, hayata tutunmaya çalışan minik yavrularımızı, sevgiye, yani emek verilmeye ihtiyaçları olduğu bir dönemde, bunu veremeyecek insanlarla karşı karşıya bırakıyoruz.
***
Sevgi kelimesinin anlamını bilmeyen ya da bunun karşılığını verebilecek güçte olamayan insanlara bu görevleri veriyoruz. Yapmayalım. Bu insanlara başka işler verelim. Çocuklara sevgi sunabilecek insanları buralarda çalıştıralım.
Unutmayın ki, kötü yetişen her bir birey gelecekte tüm toplum için sorun teşkil edecektir.
Geçen hafta bu konuyla ilgili çeşitli basın açıklamaları yapıldı. Sadece soruna işaret etmekle kalmayan, çare de gösteren açıklamalardı. Çare, Sevgi Evleri’nin şeffaf olması olarak gösteriliyordu. Ne kadar doğru.
Uyguladığınız şiddetle, sadece küçücük çocukları daha da sorunlu hale getirmiyorsunuz. O çocukların ve toplumun genelinde sevgi kavramının içini de boşaltıyorsunuz.
***
Erich Fromm, Sevme Sanatı’nda, sevgi için bilgi, ilgi, sorumluluk ve saygının olmazsa olmaz kurallar olduğunu vurgular. Eğer bunları Sevgi Evleri’nde uygulayamayacaksanız, lütfen bu görevlere talip olmayın. Başka iş mutlaka bulabilirsiniz.
Bu anatomi bilmeyen doktora, mala kullanamayan sıvacıya, toprak kokusundan nefret eden çiftçiye ya da matematik bilmeyen mühendise benzer.
***
İşinizi sevmeniz asıldır ama bunu yapamıyorsanız size muhtaç olan bir canlıya karşı şefkat ve vericilik duygularını hatırlayın. Liyakatın, en önemli olduğu yerlerin başında görmüşümdür çocuk evlerindeki çalışanların durumunu. Lütfen buna çok daha fazla özen gösterin. Sevgisiz kalmayın.
Kalın sağlıcakla.