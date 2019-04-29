İşe çöpten başlasak

Bazen, arkadaşlarımdan sitem sözleri duyuyorum, siyaset yazmadığım için.
Günlük siyaset, ilgimi çekememiştir uzun yıllardır. Günlük siyasetin, ayrıştırıcı olduğuna inanırım. Daha çok programlar, hedefler temelinde düşünmeyi doğru bulurum. 20 yılı aşan gazetecilik mesleğimde, hem siyasilerden, hem de yakın çevremden, oy verdikleri, gönül verdikleri siyasi partileri değiştirenlere çok tanık olmuşumdur. Siyasi partiler elbette eleştirilir ancak bunu kutuplaştırmaya götürmek, kutbun iki tarafı için de sağlıklı olmaz ve bir bütün olmayı başaramaz toplumlar. Birinin ak dediğine, diğeri kara der ve bu böyle sürer gider. Ayrıca her siyasi görüşten insanla konuşabilmek de çok önemlidir.
*
O nedenle, güncel hayatın siyasi gelişmelerine biraz mesafeli olmayı tercih ederim. Kent gelişmeleri, dış politikada dünyanın gidişi, çevre ve turizm hep ilgimi çekmiştir. Aynı gemide olduğumuzu hissettirecek ortak noktalara tutunmayı romantikçe tercih ederim. Bilirim ki, dün A partisini destekleyen, yarın B partisini destekleyebilir. Eğer niyetinde samimi ise bence bir sıkıntı da yoktur. Bana yanlış gelmesi o kişiyle ilişkilerime helal getirmez (Irkçılık ve diğerine yaşam hakkı vermeyen şiddeti de içinde barındıran faşizm, kökten dincilik gibi marjinaller hariç).
*
Karamsarlık ve umutsuzluktan bir şey çıkmaz ama iyimserlik ve umutlu olmak hayatımızı değiştirebilir. Velhasıl, hala bu toplumun birleşebileceği çok şey olduğuna inanan romantiklerindenim. Yeter ki gönülden isteyelim.
Bir girizgah yapmaktı amacım. Asıl derdim, basitçe de olsa çevre konusunda siyasi düşünceleri bir kenara bırakıp, bu kentin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesi. Hem de öyle yukarıdan değil, aşağıdan başlayarak. Yani, “fabrikalar kirletiyor, dereler şöyle kirli akıyordan” önce, yapılacak daha basit ve bizi bir adım öteye taşıyabilecek çalışmalar neden olmasın?
*
Çok sevdiğim yerlerden birisidir Kayapa Göleti. Her gittiğimde hem huzur dolarım, hem içim acır. En güzel kıyafetlerini giyen, güzelim Bursa’ya yakışmayan, lekeler vardır o yeşil elbisenin üzerinde. Gölet boyu çöplük içinde. Önerim o ki; siyasi partilerin gençlik kolları ya da daha üst yönetimlerinin, başta Kayapa olmak üzere, birlikte çöp toplama kampanyası yapması. Böyle bir çalışma, en azından çevre konusunda atılabilecek başka adımlara da önayak olmaz mı?
Biz notumuzu düşelim. Alan alır almayanın canı sağ olsun.
İşe çöpten başlasak
Bazen, arkadaşlarımdan sitem sözleri duyuyorum, siyaset yazmadığım için.
Günlük siyaset, ilgimi çekememiştir uzun yıllardır. Günlük siyasetin, ayrıştırıcı olduğuna inanırım. Daha çok programlar, hedefler temelinde düşünmeyi doğru bulurum. 20 yılı aşan gazetecilik mesleğimde, hem siyasilerden, hem de yakın çevremden, oy verdikleri, gönül verdikleri siyasi partileri değiştirenlere çok tanık olmuşumdur. Siyasi partiler elbette eleştirilir ancak bunu kutuplaştırmaya götürmek, kutbun iki tarafı için de sağlıklı olmaz ve bir bütün olmayı başaramaz toplumlar. Birinin ak dediğine, diğeri kara der ve bu böyle sürer gider. Ayrıca her siyasi görüşten insanla konuşabilmek de çok önemlidir.
*
O nedenle, güncel hayatın siyasi gelişmelerine biraz mesafeli olmayı tercih ederim. Kent gelişmeleri, dış politikada dünyanın gidişi, çevre ve turizm hep ilgimi çekmiştir. Aynı gemide olduğumuzu hissettirecek ortak noktalara tutunmayı romantikçe tercih ederim. Bilirim ki, dün A partisini destekleyen, yarın B partisini destekleyebilir. Eğer niyetinde samimi ise bence bir sıkıntı da yoktur. Bana yanlış gelmesi o kişiyle ilişkilerime helal getirmez (Irkçılık ve diğerine yaşam hakkı vermeyen şiddeti de içinde barındıran faşizm, kökten dincilik gibi marjinaller hariç).
*
Karamsarlık ve umutsuzluktan bir şey çıkmaz ama iyimserlik ve umutlu olmak hayatımızı değiştirebilir. Velhasıl, hala bu toplumun birleşebileceği çok şey olduğuna inanan romantiklerindenim. Yeter ki gönülden isteyelim.
Bir girizgah yapmaktı amacım. Asıl derdim, basitçe de olsa çevre konusunda siyasi düşünceleri bir kenara bırakıp, bu kentin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesi. Hem de öyle yukarıdan değil, aşağıdan başlayarak. Yani, “fabrikalar kirletiyor, dereler şöyle kirli akıyordan” önce, yapılacak daha basit ve bizi bir adım öteye taşıyabilecek çalışmalar neden olmasın?
*
Çok sevdiğim yerlerden birisidir Kayapa Göleti. Her gittiğimde hem huzur dolarım, hem içim acır. En güzel kıyafetlerini giyen, güzelim Bursa’ya yakışmayan, lekeler vardır o yeşil elbisenin üzerinde. Gölet boyu çöplük içinde. Önerim o ki; siyasi partilerin gençlik kolları ya da daha üst yönetimlerinin, başta Kayapa olmak üzere, birlikte çöp toplama kampanyası yapması. Böyle bir çalışma, en azından çevre konusunda atılabilecek başka adımlara da önayak olmaz mı?
Biz notumuzu düşelim. Alan alır almayanın canı sağ olsun.