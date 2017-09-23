Bunlar da ‘Krallarının ajanı’

Başta ‘Majestelerinin ajanı’ James Bond olmak üzere bütün casus filmleri külliyatının parodisine soyunan ‘Kingsman’ serisinin ikinci adımı ‘Altın Çember’, ilki kadar çekici olmasa da Başkan Trump göndermeleri ve Elton John’ın kaçırılması esprisiyle zevkle izlenen bir komedi.

Her ne kadar son dönem örnekleri yer yer güncel politik göndermeler ya da psikolojik derinlikler içerse de James Bond ‘Soğuk Savaş dönemi’ ürünüdür ve daha da ötesi, Britanya’nın eski sömürgeci kimliğinin yadigârıdır. Bu geçmiş onu aslında demode bir figüre dönüştürmüştür; çünkü halihazırda yaşanılan dünyanın jandarmasının Amerika olduğu bir denklemde, bir MI6 ajanı olsa olsa nostaljik bir esintidir. İngilizler de bu durumun farkındadır, Bond’a saygıda kusur etmeseler de ajan filmlerinin parodisine sık sık soyunurlar. Bu tavır da temelde, ‘Taklitler aslını yaşatır’a hizmet eder. Sadece Bond’u, MI6’i değil, İngiliz geleneklerini de...

KINGSMAN: ALTIN ÇEMBER

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Julianne Moore, Jeff Bridges, Halle Barry, Channing Tatum, Pedro Pascal, Edward Holcroft

İngiltere-ABD ortak yapımı

Ocak 2015’te izlediğimiz ‘Kingsman: Gizli Servis’, yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız meselelerin komedi formatındaki ifadesiydi. Film beğenildi, şimdi ikincisi, ‘Kingsman: Altın Çember’ (‘Kingsman: The Golden Circle’) huzurlarımızda... İlki gibi Matthew Vaughn

(‘Layer Cake’, ‘Kick-Ass’, ‘X-Men: First Class’) imzasını taşıyan yapım, kökleri 1800’lere dayanan küçük çaplı ajanlık müessesesi ‘Kingsman’in genç kuşak üyesi Eggsy’nin ön planda olduğu bir maceraya yelken açıyor. Tıpkı ilk filmde olduğu gibi yollar Kentucky’ye uzanıyor ve örgüt, ‘Yeni Dünya’da viski üreticisi görünümlü akrabaları niteliğindeki bir oluşumla (ismi ‘Statesman’) işbirliğine giriyor.

Filmde Elton John’ın, öyküye özel bir tat katan küçük bir rolü var.

‘Uyuşturucu baronesi’

‘Gizli Servis’in ‘kötü’sü teknoloji milyarderi Valentine’dı ve SIM kartlar vasıtasıyla insanlığı ele geçirmek istiyordu. ‘Altın Çember’in ‘kötü’sü ise 50’li yıllar nostaljisiyle yanıp tutuşan uyuşturucu baronesi Poppy Adams. Onun dünyayı ele geçirme projesi ise dağıttığı malları kullananları, akli melekelerini kaybetme noktasına getirmek, bu yolla da ABD Başkanı’nı tehdit ederek uyuşturucu satışını serbest bıraktırmak ve yasal bir ekonomik pazarın yolunu açtırmak...

‘Altın Çember’ kuşkusuz eklektik bir yapının eseri. Mesela son dönemin popüler sinema malzemesi olan ‘Uyuşturucu karteli’ konusuna uğruyor, Donald Trump’la değişen başkanlık profiline de dokunduruyor. Ama ana eksenini, yani ‘Ajan filmleri parodisi’ olma vasfını kaybetmiyor. Vaughn iyi bir yapımcı ve yönetmen olduğu kadar iyi bir senarist aynı zamanda. ‘Kick-Ass’in yaratıcıları Mark Millar ve Dave Gibsons’ın bir başka çizgi romanının uyarlaması olan ‘Kingsman’in bu ikinci sinemasal serüveninde metni Jane Goldman’la birlikte gayet iyi toparlamış. Gerçi filmin süresi bence fazla uzun ve yer yer sarkıyor ama yine de dağılan parçalar toplanıyor.

‘True Grit’teki John Wayne gibi...

Eggsy’nin eski eğitmeni Harry Hart’ın dönüşü, sevgilisi Prenses Tilde’yle ilişkileri, ‘Bridget Jones 3’vari ‘Glastonbury Festivali’ bölümü, metalik kollar, köpekler, İtalya’da ‘A View to a Kill’e göndermede bulunan teleferik sahneleri, Amerikalı ajanlar Champ, Tequila ve Whiskey vs. derken izlenmesi zevkli bir film olmuş ‘Altın Çember’.

Kadroya gelince: İlk filmden Taron Egerton, Colin Firth (gözündeki bantla ‘True Grit’teki John Wayne’i haırlatıyor) ve Mark Strong yerlerini korumuş, Michael Caine ‘koltuğunu’ Michael Gambon’a bırakmış; Julianne Moore, Jeff Bridges, Halle Berry, Channing Tatum ve Pedro Pascal yeni yüzler olmuş.

Sonuç? ‘Kingman’ serisinin bu ikinci adımı belki ilki kadar çekici, göndermeleri açısından da sofistike değil ama yine de ilgiye değer. Trump dokundurmaları ve ‘Elton John’ın kaçırılması’ esprisi ise bence filmin en güzel yanlarıydı... Son olarak serinin üçüncüsü de yolda.

ATÇALI KEL MEHMET

Yönetmen: Hakan Şahin

Oyuncular: Gökhan Keser, Cemal Hünal, Ceren Kaplakarslan, Hülya Şen, Mehmet Polat, Ümit Acar, Muhammed Cangören

Türkiye yapımı

FERMAN PADİŞAHINSA DAĞLAR EFELERİNDİR…

Haftanın yerli yapımlarından ‘Atçalı Kel Mehmet’, tarihsel bir figürün hayatını perdeye taşıyor. Film, Osmanlı döneminden bir başkaldırı öyküsünün ifadesi... 1800’lerin başında, Aydın bölgesinde, yerel yöneticilerin zulmüne karşı bir tür ‘Robin Hood’ mantığıyla hareket eden ‘Atçalı Kel Mehmet’, kendisini yetiştiren, kol kanat geren ‘eğitmeni’ Yusuf Efe’nin yerini alıyor ve yöreye adalet getirmek üzere harekete geçiyor. Film hem düzenin, sistem dışına kendi elleriyle ittiği bu halk kahramanının yükselişini hem de çocukluktan beri sevdalandığı ağa kızıyla olan ‘sınıfsal’ açmazlar içeren ilişkisini anlatıyor.

‘300 Spartalı’ tadı

TRT desteğiyle çekilen ve yönetmenliğini Hakan Şahin’in üstlendiği yapım, sinematografik açıdan ortalamayı aşamasa da ele aldığı kişiliğin hayatı, bu hayatın arka planındaki tarihsel yapıya bakış açısıyla takdiri hak ediyor. Ayrıca filmde görsel açıdan ‘300 Spartalı’ tadı taşıyan bir bölümün olduğunu da söyleyelim.

‘Issız Adam’ Cemal Hünal’ı ‘Öğreten Adam’ olarak karşımıza getiren ‘Atçalı Kel Mehmet’, son dönemde salonlara boca edilen ‘suya sabuna dokunmayan vasatlar topluluğu’ içinde izlenebilir bir film.

Meraklısına: Söz konusu efenin öyküsü ilk kez 1964’te çekilen bir filmle (ismi yine ‘Atçalı Kel Mehmet’ti) sinemaya uyarlanmıştı. Asaf Tengiz’in yönettiği yapımda Atçalı Kel Mehmet’i Fikret Hakan canlandırmıştı. Kadroda yer alan diğer isimlerse Tijen Par, Hayati Hamzaoğlu, Atıf Kaptan, Yavuz Karakaş, Ali Şen ve Mehmet Ali Akpınar’dı.





‘İz’

DİĞER SEÇENEKLER

Haftanın mönüsünde yer alan yapımlardan ‘İz’i (‘Pokot’) Agnieszka Holland yönetmiş, kadrosunda ise Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Jakub Gierszal ve Patrycja Volny gibi oyuncular yer almış. Birçok festivalde gösterilen ve ilgi gören ‘Tarla’, bu hafta vizyona giriyor. Film Cemil Ağacıkoğlu imzasını taşıyor; oyuncular Serkan Ercan, Ilgaz Kocatürk, Kenan Bal ve Hale Akınlı. Skeet Ulrich, Sean Young, Randy Wayne, Ashley Gallegos ve Christine Donlon’un başrollerini paylaştığı ‘Kaçış Odası’nı (‘Escape Room’) Peter Dukes yönetmiş.

Haftanın yerli yapımlarından ‘Ay Lav Yu Tuu’ Sermiyan Midyat’ın imzasını taşıyor, kadroda ise şu isimler var: Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Gizem Karaca, Josh Folan, Steve Guttenberg, Ayşenil Şamlıoğlu. Asghar Farhadi’nin ilk dönem yapıtlarından ‘Elly Hakkında’ (‘Darbareye Elly’) da haftanın seçenekleri arasında. Filmde Golshifteh Farahani, Shahab Hosseini, Taraneh Alidousti ve Marila Zarei gibi oyuncular rol alıyor.

‘Buğday’ (Yön: Semih Kaplanoğlu)

ADANA’DA FESTİVAL ZAMANI

Türkiye’nin en uzun soluklu sinema organizasyonlarından biri olan Adana Uluslararası Film Festivali’nin 24’üncü randevusu 25 Eylül’de start alıyor. 1 Ekim’de sona erecek etkinlikte çok sayıda film seyircilerle buluşurken düzenlenecek panel, söyleşi ve sergilerle de Çukurova bir anlamda sinemaya doyacak.

Festivalin kalbinin atacağı yer olan ‘Ulusal Yarışma’da (ki bu yıldan itibaren Antalya’nın ‘Ulusal Yarışma’dan vazgeçmesiyle Adana farklı bir heyecanın da merkezi haline geldi) 10 film boy gösterecek. Bu yapıtları değerlendirecek olan jüri ise şu isimlerden oluşuyor: Erden Kıral (Yönetmen)-Jüri Başkanı, Algı Eke (Oyuncu), Fırat Yücel (Sinema Yazarı), Hüseyin Karabey (Yönetmen), Murat Hasarı (Besteci-Yapımcı), Uğur İçbak (Görüntü Yönetmeni) ve Selma Güneri (Oyuncu). Ayrıca festival süresinde birçok önemli yabancı filmin gösterimleri de gerçekleştirilecek. İyi seyirler dileklerimizle...

ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMASI

Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok (Yön: Onur Ünlü)

Buğday (Yön: Semih Kaplanoğlu)

Daha (Yön: Onur Saylak)

Eksi Bir (Yön: Orhan Oğuz)

İşe Yarar Bir Şey (Yön: Pelin Esmer)

Kar (Yön: Emre Erdoğdu)

Körfez (Yön: Emre Yeksan)

Murtaza (Yön: Özgür Sevimli)

Sofra Sırları (Yön: Ümit Ünal)

Taş (Yön: Orhan Eskiköy)