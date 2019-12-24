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Uğur Meleke

Uğur Meleke

umeleke@hurriyet.com.tr

6 milyonluk süperstar

24 Aralık 2019

Uğur Meleke yazdı...

Dün Trabzonspor’un başlangıç 11’i sürpriz değildi ancak diziliş beni şaşırttı doğrusu. Son iki maçta Trabzon’da pas ritmini bozan Yusuf’un yerine Abdülkadir Parmak’ın 11’de başlaması doğal. Ancak Ünal Karaman’ın formasyon olarak 4-3-3’ü tercih edip sağ açıkta Sturridge’i görevlendirmesi enteresandı. Konyaspor yine 4-4-2 dizilmiş, dolayısıyla Ünal Karaman’ın orta sahada üçe iki kalırım gibi bir endişesi olamaz. Sturridge doğal bir santrfor. Sörloth’la da telepatik bir uyumları var. Ancak dün İngiliz futbolcu sağ açıkta başlayınca Trabzonspor hem bu telepatiden yoksun kaldı, hem de sol savunmada aciz durumlara düştü.

PEREIRA ÇARESİZ KALDI

Özellikle ilk yarının ortalarında bir Alper şov izledik sahada. Konyaspor’un sol beki, karşısında herhangi bir savunma olmadığı için 31’de çizgiye bomboş inip süper bir pozisyon yarattı. 33’te de Milosevic’le ikili oyunla Pereira’yı çaresiz bıraktılar. Pereira’nın o dakikada iki kolunu yana açıp adeta Daniel Sturridge’i tribünlere şikayet etmesi, İngiliz oyuncunun ilk devresinin özetiydi zaten.

PRAGMATİK BİR OYUN

Ünal Karaman’ın devrede bence Abdülkadir Parmak’ı sağ açığa kaydırarak 4-4-2’ye dönme şansı vardı. Ancak o, Yusuf Sarı’yı oyuna sokmayı tercih etti. Trabzonspor ikinci devrede çok daha pragmatik bir anlayışla oynadı. Konya’nın topa daha fazla sahip olduğu, pozisyonlar ürettiği, Trabzon’un koşucu oyuncularıyla fırsat kolladığı bir 45 izledik Trabzon’da. Ama gün belli ki Sörloth’un günüydü dün.

AĞAOĞLU’NA TEBRİKLER

Gerçekten de bu maçın esas hikayesini ligde belki de ilk devrenin kahramanı olan Sörloth üzerinden okumak lazım. Bu sezon kulüp ve milli takımda tam 33 maçta kadrodaydı. Dün bu sezonki 29’uncu resmi maçını oynadı. Bu 29 maçta 17 gol attı, 5 de asist yaptı. Kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir sezon geçiriyor Norveçli. Onun bu 5 ayda gösterdiği performansı bir Fenerbahçeli ya da bir Galatasaraylı gösterse, herhalde çok daha fazla görürdük medyada. Sakatlanmıyor, form düşüklüğü yaşamıyor, her an oyunun içinde. Trabzonspor’un onu gelecek sezonun yüzde 50’sinde oynaması halinde 6 milyon bonservisle alabiliyor olması harika bir kontrat. Bu akılcı opsiyon için tebrik etmek gerek Ağaoğlu’nu.

Ünal Karaman'dan galibiyet açıklaması...

"Bugün sahadan mutlu ayrılan biziz"Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, her iki takım açısından da son derece kritik olan bir maç oynadıklarını dile getirdi.
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