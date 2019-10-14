Sezona merhaba

Zor bir dönemde sanata “Merhaba” diyoruz. Bu yazıyı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçen hafta (9 Ekim) Suriye’de Fırat’ın doğusunda başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili gelişmeleri biraz olsun toparladıktan sonra bulabildiğim kısa bir zaman dilimi içinde yazmaya çalıştım.
Aslında bu haftanın da geçmesini bekleyecektim ancak daha önce sosyal medya hesaplarımdan, “Ekim’in ortasından itibaren yeniden buluşacağız” duyurusu yaptığım için, sözümü yerine getirmek istedim. Çünkü bu coğrafyada bazı şeyleri fazla erteleme lüksünüz yok. Zaten erteledikçe de ipin ucunu iyice kaçırıyorsunuz. Türkiye’de gazetecilerin işi oldukça yoğundur. Birkaç işi bir anda yapmak ve birçok konuda bilgi sahibi olmak durumundasınız. Hatta öyle zamanlar vardır ki, hangi işi önce bitireceğinize dair kritik kararı verme durumunda kalırsınız. Çünkü zamana karşı yarışmaktasınız.
İşte böylesine bir ortamdan biraz uzaklaşmak için artık her yıl geleneksel hale getirdiğimiz, yakın dostlarla birlikte tatilimizi yaptıktan sonra Ankara’nın yine zamanı kovalamaktan yorgun düşüren ortamına döndük. Sevgili Kaan Akdoğan’ın yatıyla NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat, Posta yazarı Murat Çelik ve Mehmet Gürbüz’le birlikte Göcek’in koylarını dolaşarak biraz enerji depoladık. Yüzmenin güneşlenmenin dışında, siyasi gelişmelerin yanı sıra hemen hepimiz özellikle resime meraklı olduğumuz için sanat dünyasının baş aktörleri olan ressamlar, galeriler, müzayedelerle ilgili fikir alışverişinde bulunup, değerlendirmeler yaptık. Göcek’ten ayrılırken limanda Bilkent’teki RC Art’ın sahibi Rahmi Çöğendez’i görmemiz de sürpriz oldu. Rahmi bey, Ankaralı kadın ressamlarla çalıştay yaptığı için Göcek’te olduğunu söyledi.
Asıl konumuza dönersek. Sezonun bir kaç hafta önce açıldığının farkındayım. Ama ben her zaman resim dünyasının Ekim ortasından itibaren canlanmaya başladığını düşünenlerdenim. Zaten çevreden duyduklarım da bu düşüncemi doğrular nitelikte. Bu yıl da mümkün oldukça düzenli şekilde pazartesi günleri bu köşede plastik sanatlara yer ayırmaya çalışacağız. Ama yazının başında verdiğim mesajı dikkate alın. Bu yoğun gündem içinde yazı yazmaya fırsat bulamayacağımız zamanlar olabilir. Bu nedenle bazı haftalar köşeye ara verebiliriz. En sağlıklı iletişim aracımız elektronik posta üzerinden yapılanı. Bu nedenle duyurularınızı daha önceki yıllarda olduğu gibi “uergan@hurriyet.com.tr” adresine gönderebilirsiniz. Gönderilen her bilgi ve duyurunun köşede yer alacağına dair bir kural ve garantinin olmadığını özellikle bilmenizi isterim. Kesin olan ise Ankara’da plastik sanatlarla ilgili tüm yenilikleri daha önceki yıllarda olduğu gibi yine Hürriyet Ankara’da okuyacak olmanız. Önümüzdeki haftalarda görüşme umuduyla sezon başlangıç yazısını sergi duyurularıyla noktalayalım.
KENTTE NE VAR?
Yapı Kredi Özel Koleksiyonu-14 Kasım’a kadar (ÇSM/Çankaya), Tanzer Arığ-21 Ekim’e kadar (Siyah Beyaz/ Kavaklıdere), Fatih Urunç-15 Ekim’de açılacak (Valör Sanat/Yıldız), Veysel Günay-Zafer Gençaydın-Canan Atalay-Chung Young İl-16 Ekim’de açılacak (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Işıl Özışık-Gülay Yüksel-19 Ekim’de açılacak (Emin Antik/Kale), Fatih Kaya-Sami Gedik-Sinan Eronat-26 Ekim’e kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Cengiz Gürer-25 Ekim’de açılacak (Bilkent Üni. Sanat Galerisi), Sera Uzel-16 Ekim’de açılacak (Armoni Sanat/Yıldız), Yeliz Selvi-10 Kasım’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Cüneyt Şenyavaş-29 Ekim’e kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Mehmet Alagöz-Hamid Alioğlu-Demet Kaya (heykel)-23 Ekim’e kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Muzaffer Oruçoğlu-22 Ekim’de açılacak (Galeri Çankaya/Kızılay), Ender Güzey-8 Kasım’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Emel Ertürk-31 Ekim’e kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Hasibe Yavuz-25 Ekim’de açılacak (Rosetta Art/Hollanda Caddesi).
Sezona merhaba
Zor bir dönemde sanata “Merhaba” diyoruz. Bu yazıyı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçen hafta (9 Ekim) Suriye’de Fırat’ın doğusunda başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili gelişmeleri biraz olsun toparladıktan sonra bulabildiğim kısa bir zaman dilimi içinde yazmaya çalıştım.
Aslında bu haftanın da geçmesini bekleyecektim ancak daha önce sosyal medya hesaplarımdan, “Ekim’in ortasından itibaren yeniden buluşacağız” duyurusu yaptığım için, sözümü yerine getirmek istedim. Çünkü bu coğrafyada bazı şeyleri fazla erteleme lüksünüz yok. Zaten erteledikçe de ipin ucunu iyice kaçırıyorsunuz. Türkiye’de gazetecilerin işi oldukça yoğundur. Birkaç işi bir anda yapmak ve birçok konuda bilgi sahibi olmak durumundasınız. Hatta öyle zamanlar vardır ki, hangi işi önce bitireceğinize dair kritik kararı verme durumunda kalırsınız. Çünkü zamana karşı yarışmaktasınız.
İşte böylesine bir ortamdan biraz uzaklaşmak için artık her yıl geleneksel hale getirdiğimiz, yakın dostlarla birlikte tatilimizi yaptıktan sonra Ankara’nın yine zamanı kovalamaktan yorgun düşüren ortamına döndük. Sevgili Kaan Akdoğan’ın yatıyla NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat, Posta yazarı Murat Çelik ve Mehmet Gürbüz’le birlikte Göcek’in koylarını dolaşarak biraz enerji depoladık. Yüzmenin güneşlenmenin dışında, siyasi gelişmelerin yanı sıra hemen hepimiz özellikle resime meraklı olduğumuz için sanat dünyasının baş aktörleri olan ressamlar, galeriler, müzayedelerle ilgili fikir alışverişinde bulunup, değerlendirmeler yaptık. Göcek’ten ayrılırken limanda Bilkent’teki RC Art’ın sahibi Rahmi Çöğendez’i görmemiz de sürpriz oldu. Rahmi bey, Ankaralı kadın ressamlarla çalıştay yaptığı için Göcek’te olduğunu söyledi.
Asıl konumuza dönersek. Sezonun bir kaç hafta önce açıldığının farkındayım. Ama ben her zaman resim dünyasının Ekim ortasından itibaren canlanmaya başladığını düşünenlerdenim. Zaten çevreden duyduklarım da bu düşüncemi doğrular nitelikte. Bu yıl da mümkün oldukça düzenli şekilde pazartesi günleri bu köşede plastik sanatlara yer ayırmaya çalışacağız. Ama yazının başında verdiğim mesajı dikkate alın. Bu yoğun gündem içinde yazı yazmaya fırsat bulamayacağımız zamanlar olabilir. Bu nedenle bazı haftalar köşeye ara verebiliriz. En sağlıklı iletişim aracımız elektronik posta üzerinden yapılanı. Bu nedenle duyurularınızı daha önceki yıllarda olduğu gibi “uergan@hurriyet.com.tr” adresine gönderebilirsiniz. Gönderilen her bilgi ve duyurunun köşede yer alacağına dair bir kural ve garantinin olmadığını özellikle bilmenizi isterim. Kesin olan ise Ankara’da plastik sanatlarla ilgili tüm yenilikleri daha önceki yıllarda olduğu gibi yine Hürriyet Ankara’da okuyacak olmanız. Önümüzdeki haftalarda görüşme umuduyla sezon başlangıç yazısını sergi duyurularıyla noktalayalım.
KENTTE NE VAR?
Yapı Kredi Özel Koleksiyonu-14 Kasım’a kadar (ÇSM/Çankaya), Tanzer Arığ-21 Ekim’e kadar (Siyah Beyaz/ Kavaklıdere), Fatih Urunç-15 Ekim’de açılacak (Valör Sanat/Yıldız), Veysel Günay-Zafer Gençaydın-Canan Atalay-Chung Young İl-16 Ekim’de açılacak (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Işıl Özışık-Gülay Yüksel-19 Ekim’de açılacak (Emin Antik/Kale), Fatih Kaya-Sami Gedik-Sinan Eronat-26 Ekim’e kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Cengiz Gürer-25 Ekim’de açılacak (Bilkent Üni. Sanat Galerisi), Sera Uzel-16 Ekim’de açılacak (Armoni Sanat/Yıldız), Yeliz Selvi-10 Kasım’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Cüneyt Şenyavaş-29 Ekim’e kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Mehmet Alagöz-Hamid Alioğlu-Demet Kaya (heykel)-23 Ekim’e kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Muzaffer Oruçoğlu-22 Ekim’de açılacak (Galeri Çankaya/Kızılay), Ender Güzey-8 Kasım’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Emel Ertürk-31 Ekim’e kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Hasibe Yavuz-25 Ekim’de açılacak (Rosetta Art/Hollanda Caddesi).