Göbeklitepe (2)

Dünyaca ünlü National Geographic dergisinde “2020 yılında gidilecek en iyi yerler” listesinde yer alan Göbeklitepe’yi, bu haftada devam ederek tamamlıyoruz.
Geçen hafta belirttiğim gibi, sizleri eleştirmen Aslı Leman Aslı’nın CerModern’de bu ay sonuna kadar sürecek, ses ve ışık gösterisinin ağır bastığı Göbeklitepe etkinliğine ilişkin izlenimleriyle başbaşa bırakıyorum:
“Uygarlık tarihinin karakutusu olarak da nitelendirilen Göbeklitepe’ye ilişkin çalışmalar disiplinlerarası bir ağ ile sürdürülürken, CerModern’deki The Gathering (Buluşma) ile sanat da bu disiplinler arasındaki rolünü üstleniyor. The Gathering, kadim ve güncel bilgiler ışığında Göbeklitepe gizemine doğru dijital bir deneyim sunarken; yolculuğun her evresinde kodlarımıza dokunan bir temas hissettiriyor. Teorik ve pratik, işitsel ve görsel, antropolojik, teolojik, arkeoakustik ve pek çok açıdan birleştirici bu keşif, kafa karıştırıcı ama bir o kadar da aydınlatıcı. Avcı toplayıcıların doğada savunmasız oldukları alanı ve zamanı yansıtan ilk bölümde ilerlerken, neolitik döneme tarihlenen siluetlere yer yer eşlik eden suretiniz, bu serüveni içselleştirmeye kapı aralıyor. Girişte ikiye ayrılan yol, toplulukları bölerek insanların doğada dağınık şekillerde yaşamalarına vurgu yapıyor.
İnsanların ilk toplanma alanlarını temsil eden ikinci bölümde, semboller üzerinden dönemin önemli olguları hakkında ipuçları sunuluyor. Gezegendeki hayatın, toplanma alanlarında konik formlar üzerinden temsili ve ifadesi, güçlü anlamlar barındırıyor. Ay ve güneşin devinimleri, gündüz-gece döngüleri, çağ insanının olası perspektifinin dilimizle ifadesi, yalın bir yerleştirmeyle derinlemesine yansıtılıyor.
The Gathering senaryosunda ‘toplanmaya giden yollar’ başlığını taşıyan üçüncü bölümdeki yansıma, döngüsel bir anlatımla insanların Göbeklitepe coğrafyasındaki varlığını ve devinimini görselleştirirken kozmosa atıf hissi veriyor.
The Gathering’i göreceklere Göbeklitepe hakkında olabildiğince bilgi edinmelerini öneririm. Edinilenler rehberliğinde bu deneyimde el yordamıyla ilerlerken, son bölüme gelindiğinde 12 bin yıllık köprüye kendi adımınızı ekleyebiliyorsunuz.
Bu bölümde, 360 derecelik projeksiyon içinde yerinizi alırken, merkezde yer alan 12 kaidenin üzerindeki el izlerine temasınızla heyecan verici bir deneyimin parçası oluyorsunuz. İlk temasla ‘unison’ başlayan ritim 12 el dokunduğunda ansamble bir tempoya erişerek bir amaç etrafında toplanmanın gücünü ve görkemini hissettiriyor. Enstelasyonun detaylarında yer alan semboller Göbeklitepe’ye ilişkin bilgilerle birleştiğinde, bu çok katmanlı deneyim anlamını buluyor.
CerModern ve dijital müzeler geliştiren Reo-Tek ortaklığıyla hazırlanan The Gathering-İnsanoğlunun Gizem Yolculuğu Sergisi, 21 Eylül’den bu yana 10 bini aşkın kişi tarafından izlenmiş. 11-12 Aralık tarihlerinde, konuya ilişkin iki gün sürecek bir konferansa da ev sahipliği yapacak olan CerModern’deki sergiyi görmeniz, bu toprakların nasıl zenginlikler barındırdığını değerlendirmeniz açısından da önemli.”
KENTTE NE VAR?
Bihrat Mavitan-16 Aralık’a kadar (Siyah-Beyaz/Kavaklıdere), Mustafa Ayaz Müzesi 10. yıl özel sergisi-31 Aralık’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Serdar Leblebici-5 Aralık’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Zafer Gençaydın-Veysel Günay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Hatice Aras-21 Aralık’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Funda İyce Tuncel-7 Aralık’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Barış Cihanoğlu-7 Aralık’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Hüseyin Şahbudak-7 Aralık’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Güliz Korkmaz(seramik)-14 Aralık’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Güzin Arısoy-Irmak Birlik-Namık Birlik-12 Aralık’a kadar (Emin Antik/Kale), Mustafa Demirpençe-6 Aralık’a kadar (Sergimiz.com/Hilal Mahallesi), Ayhan Taşkıran-Reşat Şentürk-Hasan Saygın-4 Aralık’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız).
Göbeklitepe (2)
Dünyaca ünlü National Geographic dergisinde “2020 yılında gidilecek en iyi yerler” listesinde yer alan Göbeklitepe’yi, bu haftada devam ederek tamamlıyoruz.
Geçen hafta belirttiğim gibi, sizleri eleştirmen Aslı Leman Aslı’nın CerModern’de bu ay sonuna kadar sürecek, ses ve ışık gösterisinin ağır bastığı Göbeklitepe etkinliğine ilişkin izlenimleriyle başbaşa bırakıyorum:
“Uygarlık tarihinin karakutusu olarak da nitelendirilen Göbeklitepe’ye ilişkin çalışmalar disiplinlerarası bir ağ ile sürdürülürken, CerModern’deki The Gathering (Buluşma) ile sanat da bu disiplinler arasındaki rolünü üstleniyor. The Gathering, kadim ve güncel bilgiler ışığında Göbeklitepe gizemine doğru dijital bir deneyim sunarken; yolculuğun her evresinde kodlarımıza dokunan bir temas hissettiriyor. Teorik ve pratik, işitsel ve görsel, antropolojik, teolojik, arkeoakustik ve pek çok açıdan birleştirici bu keşif, kafa karıştırıcı ama bir o kadar da aydınlatıcı. Avcı toplayıcıların doğada savunmasız oldukları alanı ve zamanı yansıtan ilk bölümde ilerlerken, neolitik döneme tarihlenen siluetlere yer yer eşlik eden suretiniz, bu serüveni içselleştirmeye kapı aralıyor. Girişte ikiye ayrılan yol, toplulukları bölerek insanların doğada dağınık şekillerde yaşamalarına vurgu yapıyor.
İnsanların ilk toplanma alanlarını temsil eden ikinci bölümde, semboller üzerinden dönemin önemli olguları hakkında ipuçları sunuluyor. Gezegendeki hayatın, toplanma alanlarında konik formlar üzerinden temsili ve ifadesi, güçlü anlamlar barındırıyor. Ay ve güneşin devinimleri, gündüz-gece döngüleri, çağ insanının olası perspektifinin dilimizle ifadesi, yalın bir yerleştirmeyle derinlemesine yansıtılıyor.
The Gathering senaryosunda ‘toplanmaya giden yollar’ başlığını taşıyan üçüncü bölümdeki yansıma, döngüsel bir anlatımla insanların Göbeklitepe coğrafyasındaki varlığını ve devinimini görselleştirirken kozmosa atıf hissi veriyor.
The Gathering’i göreceklere Göbeklitepe hakkında olabildiğince bilgi edinmelerini öneririm. Edinilenler rehberliğinde bu deneyimde el yordamıyla ilerlerken, son bölüme gelindiğinde 12 bin yıllık köprüye kendi adımınızı ekleyebiliyorsunuz.
Bu bölümde, 360 derecelik projeksiyon içinde yerinizi alırken, merkezde yer alan 12 kaidenin üzerindeki el izlerine temasınızla heyecan verici bir deneyimin parçası oluyorsunuz. İlk temasla ‘unison’ başlayan ritim 12 el dokunduğunda ansamble bir tempoya erişerek bir amaç etrafında toplanmanın gücünü ve görkemini hissettiriyor. Enstelasyonun detaylarında yer alan semboller Göbeklitepe’ye ilişkin bilgilerle birleştiğinde, bu çok katmanlı deneyim anlamını buluyor.
CerModern ve dijital müzeler geliştiren Reo-Tek ortaklığıyla hazırlanan The Gathering-İnsanoğlunun Gizem Yolculuğu Sergisi, 21 Eylül’den bu yana 10 bini aşkın kişi tarafından izlenmiş. 11-12 Aralık tarihlerinde, konuya ilişkin iki gün sürecek bir konferansa da ev sahipliği yapacak olan CerModern’deki sergiyi görmeniz, bu toprakların nasıl zenginlikler barındırdığını değerlendirmeniz açısından da önemli.”
KENTTE NE VAR?
Bihrat Mavitan-16 Aralık’a kadar (Siyah-Beyaz/Kavaklıdere), Mustafa Ayaz Müzesi 10. yıl özel sergisi-31 Aralık’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Serdar Leblebici-5 Aralık’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Zafer Gençaydın-Veysel Günay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Hatice Aras-21 Aralık’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Funda İyce Tuncel-7 Aralık’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Barış Cihanoğlu-7 Aralık’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Hüseyin Şahbudak-7 Aralık’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Güliz Korkmaz(seramik)-14 Aralık’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Güzin Arısoy-Irmak Birlik-Namık Birlik-12 Aralık’a kadar (Emin Antik/Kale), Mustafa Demirpençe-6 Aralık’a kadar (Sergimiz.com/Hilal Mahallesi), Ayhan Taşkıran-Reşat Şentürk-Hasan Saygın-4 Aralık’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız).