Demet Orbay’dan desen şöleni

Yaşamını ve çalışmalarını Antalya’nın şirin ilçesi Kaş’ta sürdüren sanatçı tamamen insan desenlerinden oluşan sergisini geçen cuma günü Galeri Stillife’da (Yıldız) açtı. 28 Şubat’a kadar sürecek olan sergi, “desen şöleni” niteliğinde. Stillife’a gittiğinizde, farklı bir sergileme anlayışı ile karşılaşacağınızı da söyleyebilirim. Resim sanatının olmazsa olmazı desene ağırlık vererek çağdaş sanat boyutunu yakalamayı hedefleyen Orbay’la Stillife’da dördüncü kişisel sergisinin resimlerini asarken konuşma fırsatı yakaladım. İşte sanatçının çalışmaları ve farklı sergileme yöntemiyle ilgili anlattıkları:

“İnsan bedenine ve psikolojisine duyduğum ilgiyle başladığım figür çizimlerimi, insan formunu stilize ederek kumaş üzerine aktarıyorum. Boşluğu figürlerin mekanı olarak kullanıyorum. Böylece içinde bulunduğumuz evrenin sonsuzluğuna, figürlerin de birer eleman olarak katıldığını görüyoruz. Yani figür içinde bulunacağı mekanı kendi gezegeni, bu gezegen de evrenin bir parçası olarak tüm gerçekliğiyle bize katılıyor. Desenlerimde çizgisel bir tarz izliyorum. İnsan bedeninde net bir çizginin olmamasına rağmen bedenin formunu çizgiyle ifade edebilmek bana çok keyif veriyor. Tum ifadenin de aslında sadece birkaç santimlik tek bir çizginin altında gizlenmesi, gerçeğin ne kadar minimal bir dille anlatılabilir olduğunu gösteriyor.

Çalışmalarımda akrilik boya, yağlı boya ve mürekkebi bir arada kullanıyorum. Bu sergimde 150 adet 10x10 santimetre, 300 adet 10x15 santimetre ve 10 adet de 2 metre ebatlı kumaşlar üzerine çizdiğim desenler yer alıyor. Çalışmalarımı sergi salonunun mimarisine uygun bir yerleştirmeyle sergiliyorum. Mekan, malzeme ve figürler birbirleriyle ilişki içerisinde bulunarak var oluyorlar. Sergi iki sunum arasındaki çizgiyi gösteriyor. Kapıdan girdiğiniz anda çizgi biçiminde dizilmiş 60 adet desen, sizi kumaşların salındığı kısma doğru taşıyor. Kumaşlar ilerledikçe tekrar çizgi halinde dizilmiş 70 adet desenle birinci kısmı tamamlıyorsunuz. Bu sergilemenin tam karşısında ise eni ve uzunluğu 1.5 metre olan iki çerçeveli resim yer alıyor. Yani bu bölüm sizi alışkın olduğumuz bir sergileme tekniğiyle karşılıyor. Desenler kendilerini nerede daha iyi hissediyorlar bilmiyorum ama sergiyi görmeye gelenler desenlerin bu çerçeveler içerisinden çıkıp odada nasil salındıklarını fark edebilirler.”

ÇOCUK KÖYÜ İÇİN SERGİ

TÜRK şiirine yön veren, unutulmaz dizeleriyle tanıdığımız Namık Kemal, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Özdemir Asaf, Orhan Veli, Cemal Süreya, Attilâ İlhan, Cahit Külebi, Rüştü Onur, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi 37 ünlü şairin orijinal el yazmaları ile Devrim Erbil, Zafer Gençaydın, Metin Yurdanur, Habip Aydoğdu, Yusuf Taktak, Onay Akbaş, Gören Bulut, İbrahim Örs, Hanefi Yeter, Filinta Önal başta olmak üzere 37 ünlü ressam ve heykeltıraşların eserleri “Dizelerin Renkleri” sergisiyle Ankaralı sanatseverlere buluşuyor. 8 Şubat–25 Mart tarihlerinde CerModern Güney Hangar Galerisi’nde ziyarete açık olacak sergide yer alan eserler “Koruncuk Vakfı, Koruncukköy–Urla Çocuk Köyü”nün ihtiyaçlarının giderilmesi için de sergi süresince satışa açık olacaktır.

KENTTE NE VAR?

Nihat Tandoğan-Aylin Güler-Yarın açılacak (Valör Sanat/Yıldız), Adnan Turani-Fikret Otyam-28 Şubat’a kadar (Çankaya Sanat Galerisi/Yıldız), Malik Bulut (heykel)-26 Şubat’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Tomur Atagök-10 Şubat’ta açılacak (Port Art Galeri/Çankaya), Kayıhan Keskinok-26 Mart’a kadar (Keskinok Vakfı/Çankaya), Canan Atalay-23 Mart’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Murat Morova- 24 Şubat’a kadar (Galeri Nev/Kırlangıç Sokak), Şahin Demir-Yarın açılacak (CerModern/Sıhhiye), Muhteber Demirtaş-Yusuf Demirtaş-24 Şubat’a kadar (Krişna Sanat/Kavaklıdere), Hikmet Duruer-7 Şubat’ta açılacak (Medya Sanat/Çankaya), Baran Kamiloğlu-16 Şubat’a kadar (Mustafa Ayaz Müzesi/Balgat), Emin Güler-13 Şubat’a kadar (Sepa Sanat/Yıldız), RC Müzayede-11 Şubat’ta (Bilkent Center AVM).