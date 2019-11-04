Ayaz Müzesi 10 yaşında

Ankaralı ünlü ressam Mustafa Ayaz, kendi ismini verdiği Balgat’taki müzenin kuruluşunun 10. yılını kutlayacak. Kutlama nedeniyle müzede Ayaz’ın seçkin eserlerinden oluşan özel bir sergi açılacak. Salı günkü törende değişik sanatsal faaliyetler de yapılacak.
Mustafa Ayaz, Ankara ile özdeşleşmiş bir isim. Onun tamamen kendi çabalarıyla bu kente kazandırdığı ve ismini taşıyan müze de, başkentin önemli sanat merkezlerinden biri. Geçen yıl, ilk sergi tarihinin 1968 olması nedeniyle 50’nci sanat yılını İstanbul’da İş Sanat Kibele Galerisi’nde açtığı sergiyle kutlayan Ayaz, bu yıl da bir başka mutluluğu tatmanın keyfini yaşıyor. Ayaz, her tuğlasında, harcında alın terinin olduğu Balgat’ta kendi ismini verdiği müzenin 10. yılını kutlayacak. 10. yıl töreni yarın Mustafa Ayaz Müzesi’nde saat 18.00-20.00 arasında yapılacak. Müzenin kuruluşunun 10. yıldönümü için seçkin davetlilere gönderilen açıklama şöyle: “Çocukluğunda ve gençliğinde zorlu yıllar geçiren ama resim yapma tutkusundan hiç vazgeçmeyen Mustafa Ayaz’ın gecekonduda başlayan 30 yıllık hayallerini, dev bir müzeye dönüştürme serüveni...2009 yılında aklının bir köşesinde hep var olan, kendi adına çağdaş bir müze kurma düşüncesini hiç kimseden maddi yardım almadan, tamamen resimlerinin satışından elde ettiği gelirle gerçekleştiren, Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Mustafa Ayaz’ın, toplumun her kesimine sanat sevgisini aşılamak ve çağdaş Türk resim sanatının yurtiçi-yurtdışında tanıtılması amacıyla, Ankara-Balgat’ta kurduğu Mustafa Ayaz Müzesi, bu sene 10.yaşını kutluyor. 10 yılda sanata katkı ve kurum onur ödülü dallarında 14 ödül kazanan, birçok sanatçının sergisine, okul ziyaretlerine, resim yarışmalarına ev sahipliği yapan, birçok öğrenciye ücretsiz sanat eğitimi ve para bursu imkanı sağlayan Mustafa Ayaz Müzesi 10 yılı geride bırakırken, önümüzdeki yıllarda ise toplumların ancak bilim ve sanatla ilerleyebileceği inancıyla, müzede çocuk ve gençlere yönelik bir sanat akademisi kurmayı hedefliyor.”
SIRADA SANAT AKADEMİSİ VAR
Bu açıklamadan anlıyoruz ki, Ayaz hoca “Sanat Akademisi” kurma gibi yeni bir hedefi de önüne koymuş. Ayaz’ın birçok söyleşisinde ifade ettiği gibi resim yapmak, onun için nefes alıp vermek gibi bir şey. Gerçek mutluluğu resimde bulan, yaşamının her gününü eline kağıt, kalem fırça alarak geçiren Ayaz, sanata doyumsuz olduğunu da itiraf etmekten geri kalmıyor. Bakın, Ayaz sanatın kendisi için neden doyumsuzluk içerdiğini bir söyleşisinde nasıl anlatıyor:
“Doyuma ulaştığınız zaman enerjiniz sönmüştür. O nedenle, kendime her zaman yeni heyecan kaynakları bulurum. Bir heyecan bir defa yaşanır. Onu tekrarlamaya çalışırsanız, yapay bir iş ortaya çıkar. Resim yaşamı, sanatçının yaşamına koşuttur. Resimdeki gelişmeler ve değişmeler sanatçının yaşam süreciyle sürekli değişir.”
Yarınki kutlamada Ayaz’ın özel koleksiyonundan bir seçkiyi de izleme fırsatını bulacaksınız. Özellikle onun kimi zaman modelden, kimi zaman hayalinden yarattığı, kırmızı, siyah, mavi çoraplı kadınların önünden geçerken, bu büyük sanatçıya bir kez daha saygı duyacağınızdan şüphem yok.
ARTİST 2019 BAŞLADI
Bir haber de İstanbul’dan verelim. Her yıl yapılan TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı’nın 38’incisi geçen cumartesi günü İstanbul’daki TÜYAP Fuar Merkezi’nde açıldı. Biliyorsunuz kitap fuarı içinde ayrıca eş zamanlı olarak ARTİST 2019 Sanat Fuarı da yapılıyor. Bu fuara Ankara’dan da birçok galeri, çalıştıkları sanatçıların eserleriyle katılıyor. Yolunuz bu aralar İstanbul’a düşerse, 10 Kasım’a kadar hem kitap, hem de sanat fuarını görebilirsiniz.
KENTTE NE VAR?
Bedri Baykam-18 Kasım’a kadar (Siyah-Beyaz Galeri/Kavaklıdere), Zeynep Türmen Rovaletti (fotoğraf)-16 Kasım’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Şenay Yazıcıoğlu-5 Kasım’da açılacak (İ.Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Mümin Candaş-21 Kasım’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Serdar Leblebici-5 Aralık’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Süleyman Karakul-16 Kasım’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Veysel Günay-Zafer Gençaydın-Canan Atalay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Sera Uzel-16 Kasım’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Erol Pelioğlu-Fethi Çelik-Gülşah Çalhan-13 Kasım’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Elif Aydoğdu Ağatekin (seramik)-23 Kasım’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Cengiz Gürer-13 Kasım’a kadar (Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi), Gürol Erol Genç-20 Kasım’a kadar (Medya Sanat/Çankaya).
Ayaz Müzesi 10 yaşında
Ankaralı ünlü ressam Mustafa Ayaz, kendi ismini verdiği Balgat’taki müzenin kuruluşunun 10. yılını kutlayacak. Kutlama nedeniyle müzede Ayaz’ın seçkin eserlerinden oluşan özel bir sergi açılacak. Salı günkü törende değişik sanatsal faaliyetler de yapılacak.
Mustafa Ayaz, Ankara ile özdeşleşmiş bir isim. Onun tamamen kendi çabalarıyla bu kente kazandırdığı ve ismini taşıyan müze de, başkentin önemli sanat merkezlerinden biri. Geçen yıl, ilk sergi tarihinin 1968 olması nedeniyle 50’nci sanat yılını İstanbul’da İş Sanat Kibele Galerisi’nde açtığı sergiyle kutlayan Ayaz, bu yıl da bir başka mutluluğu tatmanın keyfini yaşıyor. Ayaz, her tuğlasında, harcında alın terinin olduğu Balgat’ta kendi ismini verdiği müzenin 10. yılını kutlayacak. 10. yıl töreni yarın Mustafa Ayaz Müzesi’nde saat 18.00-20.00 arasında yapılacak. Müzenin kuruluşunun 10. yıldönümü için seçkin davetlilere gönderilen açıklama şöyle: “Çocukluğunda ve gençliğinde zorlu yıllar geçiren ama resim yapma tutkusundan hiç vazgeçmeyen Mustafa Ayaz’ın gecekonduda başlayan 30 yıllık hayallerini, dev bir müzeye dönüştürme serüveni...2009 yılında aklının bir köşesinde hep var olan, kendi adına çağdaş bir müze kurma düşüncesini hiç kimseden maddi yardım almadan, tamamen resimlerinin satışından elde ettiği gelirle gerçekleştiren, Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Mustafa Ayaz’ın, toplumun her kesimine sanat sevgisini aşılamak ve çağdaş Türk resim sanatının yurtiçi-yurtdışında tanıtılması amacıyla, Ankara-Balgat’ta kurduğu Mustafa Ayaz Müzesi, bu sene 10.yaşını kutluyor. 10 yılda sanata katkı ve kurum onur ödülü dallarında 14 ödül kazanan, birçok sanatçının sergisine, okul ziyaretlerine, resim yarışmalarına ev sahipliği yapan, birçok öğrenciye ücretsiz sanat eğitimi ve para bursu imkanı sağlayan Mustafa Ayaz Müzesi 10 yılı geride bırakırken, önümüzdeki yıllarda ise toplumların ancak bilim ve sanatla ilerleyebileceği inancıyla, müzede çocuk ve gençlere yönelik bir sanat akademisi kurmayı hedefliyor.”
SIRADA SANAT AKADEMİSİ VAR
Bu açıklamadan anlıyoruz ki, Ayaz hoca “Sanat Akademisi” kurma gibi yeni bir hedefi de önüne koymuş. Ayaz’ın birçok söyleşisinde ifade ettiği gibi resim yapmak, onun için nefes alıp vermek gibi bir şey. Gerçek mutluluğu resimde bulan, yaşamının her gününü eline kağıt, kalem fırça alarak geçiren Ayaz, sanata doyumsuz olduğunu da itiraf etmekten geri kalmıyor. Bakın, Ayaz sanatın kendisi için neden doyumsuzluk içerdiğini bir söyleşisinde nasıl anlatıyor:
“Doyuma ulaştığınız zaman enerjiniz sönmüştür. O nedenle, kendime her zaman yeni heyecan kaynakları bulurum. Bir heyecan bir defa yaşanır. Onu tekrarlamaya çalışırsanız, yapay bir iş ortaya çıkar. Resim yaşamı, sanatçının yaşamına koşuttur. Resimdeki gelişmeler ve değişmeler sanatçının yaşam süreciyle sürekli değişir.”
Yarınki kutlamada Ayaz’ın özel koleksiyonundan bir seçkiyi de izleme fırsatını bulacaksınız. Özellikle onun kimi zaman modelden, kimi zaman hayalinden yarattığı, kırmızı, siyah, mavi çoraplı kadınların önünden geçerken, bu büyük sanatçıya bir kez daha saygı duyacağınızdan şüphem yok.
ARTİST 2019 BAŞLADI
Bir haber de İstanbul’dan verelim. Her yıl yapılan TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı’nın 38’incisi geçen cumartesi günü İstanbul’daki TÜYAP Fuar Merkezi’nde açıldı. Biliyorsunuz kitap fuarı içinde ayrıca eş zamanlı olarak ARTİST 2019 Sanat Fuarı da yapılıyor. Bu fuara Ankara’dan da birçok galeri, çalıştıkları sanatçıların eserleriyle katılıyor. Yolunuz bu aralar İstanbul’a düşerse, 10 Kasım’a kadar hem kitap, hem de sanat fuarını görebilirsiniz.
KENTTE NE VAR?
Bedri Baykam-18 Kasım’a kadar (Siyah-Beyaz Galeri/Kavaklıdere), Zeynep Türmen Rovaletti (fotoğraf)-16 Kasım’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Şenay Yazıcıoğlu-5 Kasım’da açılacak (İ.Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Mümin Candaş-21 Kasım’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Serdar Leblebici-5 Aralık’a kadar (Platform A/Taurus AVM), Süleyman Karakul-16 Kasım’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Veysel Günay-Zafer Gençaydın-Canan Atalay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Sera Uzel-16 Kasım’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Erol Pelioğlu-Fethi Çelik-Gülşah Çalhan-13 Kasım’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Elif Aydoğdu Ağatekin (seramik)-23 Kasım’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Cengiz Gürer-13 Kasım’a kadar (Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi), Gürol Erol Genç-20 Kasım’a kadar (Medya Sanat/Çankaya).