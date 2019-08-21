Yeni uçuşlar yakında

Türk Hava Yolları (THY) uçak sayısı arttıkça hem yeni ülkelere uçacak hem de Afrika hava sahasında lider olacak. 737 Max uçaklarının yasaklanması ile sıkıntı çeken THY hızlı çözümler üretiyor. Önce Anadolujet rahatlatılacak. Sonrasının planları ise çoktan hazır.
BAYRAMDA istenen doluluklar yakalandı. Daha çok uçak olsa doluluklar tavan yapacaktı. 737 Max’in bütün dünyada yere indirilmesi, uçuşlarının yasaklanması dünyanın her yanında önemli havayollarını etkiledi.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Basın Müşaviri Yahya Üstün ile sohbet ediyoruz. İlker Aycı, “Öncelikle uçak kiralamaları yapıyoruz. Fırsatları değerlendiriyoruz. Şu ara bazı imkânlar çıkıyor. Boeing 737 Max bize zaman kaybettirdi. Airbus’da da teslimat sorunları çıktı. Dünyanın dört bir yanında havayolları bu durumdan etkilendi. Ama bunları aşacağız. 10-15 uçak arası kiralama için arkadaşlar çalışıyor. Amacımız filomuzda bulunan yeni genç uçaklardan tek koridorlu olanlara bakıyoruz. Kokpit farkı olmaması pilot istihdamı açısından önemli. Kullandığımız motorlar elbette tercihimiz. Kiralama şirketleri elinde 5-6 yaşlarında uçaklar var. Bu arada hem Airbus A220 hem de Embraer 190-195 gibi uçaklarla da ilgileniyoruz. Boeing 787-9’ların gelişi sürüyor. Airbus 350 gibi diğer uzun menzilli siparişlerimizin de teslimlerini öne almaya çalışıyoruz. Bunlar olduğunda çok sayıda yeni hatta uçmaya başlayacağız. Hem iç hem de dış hatlarda sürpriz kentler olacak” diyor.
PROJEKSİYONA GİRENLER
Çalkantılı bir dönem geçiren Güney Amerika’da da yeni hatlar açmayı planlayan THY, yine de oradaki ülkelerin ekonomik yapıları nedeniyle çok hızlı gitmeyecek. Başkan İlker Aycı, ilk etapta Kuzey Amerika’da Boeing, Microsoft gibi devlerin merkezi Seattle uçuş planlanacağını anlatıyor. Ayrıca Orlando için pazar araştırmaları başlamış bile. Las Vegas özellikle Orta Asyalı yolcuların çok istekli olduğu bir eğlence kenti. Başkan Aycı, Las Vegas için de haftada üç-dört sefere göre pazar araştırmalarının başladığını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Yeni bir uygulama ile Los Angeles uçuşları için ek bir imkân sağlandı. THY’nin uçmadığı ama çok yolcu gelen San Diego’ya karadan bağlantı kuruldu. Yani THY’nin kiraladığı lüks otobüslerle San Diego yolcuları Los Angeles’a getiriliyor. İki saat civarı süren bu yolculuk için sağlanan imkân hemen kendini gösterdi ve yolcu artışı gözlendi. Belki yakın gelecekte Los Angeles uçuşlarında frekans artışına gidilecek. Haftanın belirli günleri İstanbul-Los Angeles arasında iki uçuş olacak.”
Uzakdoğu’da da çalışmalar sürüyor. Tokyo’da Narita Havalimanı dışında Haneda uçuşları ve gelecek yıl nisan ayında yeniden başlayacak Osaka uçuşları dışında Kamboçya gibi birçok ülkede yeni uçuş noktaları planlanıyor. Elbette büyük hedeflerden biri de Çin’de daha fazla noktaya uçmak... Özellikle Şenzen için istekler sürekli yenileniyor. Bu konuda hâlâ Türkiye-Çin arasında görüşmeler sürüyor.
ANADOLUJET YENİDEN
Filoya yeni uçakların katılması ve belki yeni uçak modellerine karar verilmesinden sonra Anadolujet yeniden kurgulanacak. Renginden imajına kadar yepyeni bir havayolu haline getirilecek. Birçok çapraz uçuş dışında sınırlara yakın ya da sahil şeridindeki kentlerden karşı ülkelere uçuşlar konulacak. Bunların sayılarının artması sınır ticaretine de yeni bir boyut getirecek.
CANCUN VE MEXİCO CİTY ŞİMDİDEN DOLDU
TÜRK Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün dikkatli bir büyüme planladıkları Güney Amerika’da iki noktaya yarından itibaren uçuşların başlayacağını söyledi. Gördükleri ilgiliden memnun olduklarını belirten Üstün, şimdiden Cancun ve Mexico City uçuşları için doluluk oranlarının yüzde 80’e ulaştığını açıkladı. Yahya Üstün bu uçuşlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Latin Amerika’nın ikinci büyük şehri Mexico City ve Orta Amerika’nın çok tercih edilen turizm merkezi Cancun’a tarifeli seferleri başlatıyoruz. Açılışa özel ilk sefer 22 Ağustos sabah 04.45’te yapılacak. Uçak 15 saat 15 dakikalık uçuşun ardından yerel saatle aynı gün 12.00’de Mexico City-Benito Juerez havalimanında olacak. Böyle planlandı. Uçak Mexico City’de 1 saat 20 dakika bekleyecek, yakıt alacak. Ardından 2 saat 20 dakikalık uçuşla Cancun’a uçulacak. Bekleme ile birlikte toplam 18 saat 55 dakikalık ilk seferi Boeing 777-300ER ile yapacağız. Sonra Boeing 787-9 ile uçmaya başlayacağız. Bu uçuşlarla Türk Hava Yolları Amerika kıtasında toplam 19 noktaya uçmuş olacak. Böylece THY’nin uçtuğu ülke sayısı 126’ya ve şehir sayısı Mexico City ile 314’e, Cancun ile 315 çıkmış olacak. Bu ciddi bir rekordur.”
Mexico City ve Cancun uçuşları çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılacak. Boeing 787-9 uçakları ile yapılacak seferlerin İstanbul’dan kalkış saatleri 20.55 olacak.
Yeni uçuşlar yakında
Türk Hava Yolları (THY) uçak sayısı arttıkça hem yeni ülkelere uçacak hem de Afrika hava sahasında lider olacak. 737 Max uçaklarının yasaklanması ile sıkıntı çeken THY hızlı çözümler üretiyor. Önce Anadolujet rahatlatılacak. Sonrasının planları ise çoktan hazır.
BAYRAMDA istenen doluluklar yakalandı. Daha çok uçak olsa doluluklar tavan yapacaktı. 737 Max’in bütün dünyada yere indirilmesi, uçuşlarının yasaklanması dünyanın her yanında önemli havayollarını etkiledi.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Basın Müşaviri Yahya Üstün ile sohbet ediyoruz. İlker Aycı, “Öncelikle uçak kiralamaları yapıyoruz. Fırsatları değerlendiriyoruz. Şu ara bazı imkânlar çıkıyor. Boeing 737 Max bize zaman kaybettirdi. Airbus’da da teslimat sorunları çıktı. Dünyanın dört bir yanında havayolları bu durumdan etkilendi. Ama bunları aşacağız. 10-15 uçak arası kiralama için arkadaşlar çalışıyor. Amacımız filomuzda bulunan yeni genç uçaklardan tek koridorlu olanlara bakıyoruz. Kokpit farkı olmaması pilot istihdamı açısından önemli. Kullandığımız motorlar elbette tercihimiz. Kiralama şirketleri elinde 5-6 yaşlarında uçaklar var. Bu arada hem Airbus A220 hem de Embraer 190-195 gibi uçaklarla da ilgileniyoruz. Boeing 787-9’ların gelişi sürüyor. Airbus 350 gibi diğer uzun menzilli siparişlerimizin de teslimlerini öne almaya çalışıyoruz. Bunlar olduğunda çok sayıda yeni hatta uçmaya başlayacağız. Hem iç hem de dış hatlarda sürpriz kentler olacak” diyor.
PROJEKSİYONA GİRENLER
Çalkantılı bir dönem geçiren Güney Amerika’da da yeni hatlar açmayı planlayan THY, yine de oradaki ülkelerin ekonomik yapıları nedeniyle çok hızlı gitmeyecek. Başkan İlker Aycı, ilk etapta Kuzey Amerika’da Boeing, Microsoft gibi devlerin merkezi Seattle uçuş planlanacağını anlatıyor. Ayrıca Orlando için pazar araştırmaları başlamış bile. Las Vegas özellikle Orta Asyalı yolcuların çok istekli olduğu bir eğlence kenti. Başkan Aycı, Las Vegas için de haftada üç-dört sefere göre pazar araştırmalarının başladığını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Yeni bir uygulama ile Los Angeles uçuşları için ek bir imkân sağlandı. THY’nin uçmadığı ama çok yolcu gelen San Diego’ya karadan bağlantı kuruldu. Yani THY’nin kiraladığı lüks otobüslerle San Diego yolcuları Los Angeles’a getiriliyor. İki saat civarı süren bu yolculuk için sağlanan imkân hemen kendini gösterdi ve yolcu artışı gözlendi. Belki yakın gelecekte Los Angeles uçuşlarında frekans artışına gidilecek. Haftanın belirli günleri İstanbul-Los Angeles arasında iki uçuş olacak.”
Uzakdoğu’da da çalışmalar sürüyor. Tokyo’da Narita Havalimanı dışında Haneda uçuşları ve gelecek yıl nisan ayında yeniden başlayacak Osaka uçuşları dışında Kamboçya gibi birçok ülkede yeni uçuş noktaları planlanıyor. Elbette büyük hedeflerden biri de Çin’de daha fazla noktaya uçmak... Özellikle Şenzen için istekler sürekli yenileniyor. Bu konuda hâlâ Türkiye-Çin arasında görüşmeler sürüyor.
ANADOLUJET YENİDEN
Filoya yeni uçakların katılması ve belki yeni uçak modellerine karar verilmesinden sonra Anadolujet yeniden kurgulanacak. Renginden imajına kadar yepyeni bir havayolu haline getirilecek. Birçok çapraz uçuş dışında sınırlara yakın ya da sahil şeridindeki kentlerden karşı ülkelere uçuşlar konulacak. Bunların sayılarının artması sınır ticaretine de yeni bir boyut getirecek.
CANCUN VE MEXİCO CİTY ŞİMDİDEN DOLDU
TÜRK Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün dikkatli bir büyüme planladıkları Güney Amerika’da iki noktaya yarından itibaren uçuşların başlayacağını söyledi. Gördükleri ilgiliden memnun olduklarını belirten Üstün, şimdiden Cancun ve Mexico City uçuşları için doluluk oranlarının yüzde 80’e ulaştığını açıkladı. Yahya Üstün bu uçuşlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Latin Amerika’nın ikinci büyük şehri Mexico City ve Orta Amerika’nın çok tercih edilen turizm merkezi Cancun’a tarifeli seferleri başlatıyoruz. Açılışa özel ilk sefer 22 Ağustos sabah 04.45’te yapılacak. Uçak 15 saat 15 dakikalık uçuşun ardından yerel saatle aynı gün 12.00’de Mexico City-Benito Juerez havalimanında olacak. Böyle planlandı. Uçak Mexico City’de 1 saat 20 dakika bekleyecek, yakıt alacak. Ardından 2 saat 20 dakikalık uçuşla Cancun’a uçulacak. Bekleme ile birlikte toplam 18 saat 55 dakikalık ilk seferi Boeing 777-300ER ile yapacağız. Sonra Boeing 787-9 ile uçmaya başlayacağız. Bu uçuşlarla Türk Hava Yolları Amerika kıtasında toplam 19 noktaya uçmuş olacak. Böylece THY’nin uçtuğu ülke sayısı 126’ya ve şehir sayısı Mexico City ile 314’e, Cancun ile 315 çıkmış olacak. Bu ciddi bir rekordur.”
Mexico City ve Cancun uçuşları çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılacak. Boeing 787-9 uçakları ile yapılacak seferlerin İstanbul’dan kalkış saatleri 20.55 olacak.