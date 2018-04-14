Doğa bizi çağırıyor

Durum pek iç açıcı değil...

Çocuklar 20 yıl öncesine kıyasla dışarıdan daha çok evde vakit geçiriyor. Halbuki onların çimlerde koşturabilmesi, ağaçlara tırmanabilmesi, daha sağlıklı gelişim sağlayabilmeleri açısından şart.

Hem daha mutlu hem de daha sağlıklı bir gelecek için yeşil, olmazsa olmaz. Unutmayın, doğayla iç içe olmak çocukların sağlıklı gelişimini direkt olarak etkiliyor.

Hareketsiz kalan çocukları

hangi tehlikeler bekliyor

◊ Çocuklar sütün bir inekten geldiğinin, bezelyenin teneke veya camda değil bir bitkide yetiştiğinin farkında bile değil.

◊ Hareketsiz ve doğadan uzak büyüyen çocuklarda motor beceriler daha az gelişmiş durumda. ADHD gibi davranış sorunları bu kesimde daha sık görülüyor. Davranışsal ve/veya duygusal sorunlarda yüzde 20 artış söz konusu.

◊ Hareketsiz büyüyen çocuklar daha çabuk yağlanıyor. 1980’den bu yana aşırı kilolu çocuk sayısında inanılmaz artış söz konusu: Erkeklerde yüzde 5’ten yüzde 13’e, kızlarda yüzde 7’den yüzde 15’e yükseldi bu oran.

Araştırmaya göre parklarda oynayarak büyüyen çocuklarda fazla kilo riski yüzde 15 daha düşük.

Yeşilin faydaları

Peki doğada düzenli vakit geçirenler çocuklarda ne gibi olumlu gelişmeler görülüyor. İşte yanıtlar:

◊ Daha sağlıklı besleniyorlar.

◊ Konsantrasyonları ve okul performansları artıyor.

◊ Doğada çocuklar daha yaratıcı ve keşfedici oluyorlar.

◊ Doğa motor gelişimi için de büyük fayda sağlıyor.

◊ Aileler çocuklarındaki birçok probleme, terapi terapi gezip çözüm arıyor. Halbuki birçok sorunun çözümü, doğayla haşır neşir olmakta.

◊ Araştırmalara göre yeşil bir ortam, motor becerilerini geliştirmekle kalmıyor, mekânsal öngörü ve sosyo-duygusal gelişimi de etkiliyor.

◊ Doğada eylem-tepki-eylem söz konusu. Bu da çocuklarda doğrudan sorun çözme becerisini artırıyor.

◊ Doğada geçirdikleri zaman sayesinde yaşam döngüsünü öğrenirler, bu da daha kapsamlı düşünmelerini sağlar.

◊ Doğa yargılamaz. Bir şey işe yaramazsa, başka şekilde deneyerek sonuca ulaşacağınızı gösterir.

◊ Doğa her gün farklıdır, her zaman yeni keşifler yapmayı mümkün kılar. Bu sayede çocuklar sınırlarını keşfeder.