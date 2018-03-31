Dikkat çocuklar zehirleniyor!



Yıllardır biz bu yiyeceklerin çocuklara zarar verdiğini biliyorduk ancak özendirici reklamların etkisiyle ebeveynlerin bununla mücadele edebilmesi çok zordu. Bu konunun artık gündeme gelmesiyle birlikte, toplumun daha fazla bilinçleneceğini ve farkındalık yaratacağını düşünüyorum.

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’da Besin Profili Modelinin geliştirilmesini anahtar faaliyetlerden biri olarak belirledi. İşte bu modele göre yasaklı gıdalar:

1. Çikolata, şeker ve şekerlemeler

2. Bisküvi ve kekler, cipsler

3. Meyve suları, gazlı içecekler

4. Enerji içecekleri

5. Yenilebilir buzlar



Benim tavsiyem; çocuğunuzla market alışverişi yaparken paketlerin üzerini okuyun. Sizin okuduğunuzu gören çocuğunuzda da merak uyanacaktır. Devamında hangi üründe ne gibi içerikler olduğunu bir kağıda yazın ve bunları birlikte araştırın.

Gelelim sakıncalı maddelere:



◊ E250-E251 (Sodium Nitrite/Sodium Nitrate)

Sodyum nitrit veya sodyum nitrat sucuk, salam, sosislerde, hazır et yemeklerinde, tütsülenmiş balıklarda, tuzlanmış bifteklerde ve diğer işlenmiş etlerde koruyucu, renk ve lezzet verici olarak kullanılıyor. Bu katkı maddeleri, nitrosaminler denilen kanserojen kimyasalların oluşumuna yol açıyor.

Bazı çalışmalar, tüketilen konserve etler ve nitrit ile insanlarda oluşan kanser arasında bir bağ olduğunu göstermiş. Nitritler nefes daralması, baş dönmesi ve baş ağrısına da sebep olabiliyor. Bebek ve küçük çocukların gıdalarında kullanılması kesinlikle yasak.



◊ E621 (Monosodyum Glutamat)

Çin tuzu olarak da bilinen ve ambalajların üzerinde E621 koduyla yer alan monosodyum glutamat, hücrelerin aşırı uyarılarak ölmesine neden oluyor. Alzheimer, Parkinson, Huntington, epilepsi, obezite, pankreas hasarı ve şeker gibi pek çok hastalığı tetikleyen, böbrek ve karaciğerde hasara yol açan bu madde cips, hazır çorba, ketçap-mayonez gibi soslarda bulunuyor.



◊ E220-E228 (Sülfitler)

Bunlar gıda koruyucusu olarak ve fermente içeceklerin kaplarında kullanılıyor. Fırınlanmış ürünler, çaylar, çeşniler, deniz ürünleri, reçeller, jöleler, kurutulmuş meyveler, meyve suları, konserve ve suyu alınmış sebzeler, dondurulmuş patates ve çorba karışımlarında ve içeceklerde bulunuyor.

Sülfitler göğüste sıkışma, kurdeşen, karında kramp, ishal, kan basıncı düşmesi, başta yanma hissi, halsizlik, nabız hızlanması gibi bulgulara yol açabiliyor.



◊ E102 (Tartrazin)

Renklendirici bu madde; kekler, şekerlemeler, konserve sebzeler, peynirler, sakızlar, sosis, dondurma, portakallı içecekler, salata sosları, tatlı, reçel, unlu gıdalar, çerez, konserve balık, hazır çorbalar, alkolsüz meşrubatlar ve ketçap gibi bazı gıdalarda kullanılıyor.

Madde, duyarlı insanlarda kurdeşen veya astım ataklarına neden olabiliyor. Tiroit tümörü, kromozom hasarı, hiperaktivite gibi rahatsızlıklara sebep olabiliyor.

Bu ve bunun gibi birçok örneğe internette yapacağınız küçük çaplı bir araştırma ile ulaşabilirsiniz. Önemli olan farkındalığın artması ve yavaş yavaş paketli ürünlerden kurtulmamız. Özellikle de çocuklarla ilgili acil önlem alınması.