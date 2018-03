Çocuğunuzdaki potansiyeli keşfedin

Yeteneksiz insan yoktur. Her çocuk, genlerinde taşıdığı yeteneklerle doğar. Bize düşen de onların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Peki bunu nasıl yapacağız?

Başarılı ve mutlu bir toplum yetiştirme konusunda ilk görev, ebeveyn ve eğitimcilere düşüyor. Ebeveyn ve eğitimciler çocuklara karşı tutarlı davranışlar sergilemeli ve onlarla konuşurken kullandıkları kelimeleri özenle seçmeliler.

Eğitimci ve ebeveynlerle bu konu hakkında konuştuğumda, birçoğunun farkında olmadan hata yaptıklarını görüyorum. Onların davranış biçimleri değişmeden, çocuğu en pahalı okullara göndermek bile fayda sağlamayacaktır.

Unutmayalım; her insan bir potansiyeldir ve yeteneksiz insan yoktur! Her çocuk da bir potansiyeldir ve bizler çocuktaki değerleri hassas bir şekilde, kırmadan dökmeden, ustalıkla ortaya çıkarabilmeliyiz. Yeteneklerinin farkında bir birey olması için çabalamalıyız.



POTANSİYEL NEDİR?



Potansiyel; her insanın daha anne karnındayken oluşan, tüm artılarının, eksilerinin, yeteneklerinin, karakter özelliklerinin bulunduğu çip gibi düşünülebilir.

Kişi, bu potansiyeli genlerinde taşır.

Ve doğduğu andan itibaren bir bebeğin “Ben bir bireyim, benim bazı özelliklerim var, lütfen bunların farkında olabilmem için bana yardımcı olur musunuz” dediğini düşünebiliriz.

Bir bebeğin dünyaya gelişiyle öncelikle ebeveynlerin, sonra eğitimcilerin bu yeni insandaki özellik ve yetenekleri keşfetme yolculuğu başlar.

Bu aslında keyifli bir yolculuktur ama insanlar bunu farkında olmadan zorlaştırırlar maalesef.

Yolculuğun keyifli bir hale gelebilmesi için esas olan; potansiyeli olduğu gibi kabul etmektir. Kabul etmek işin başlangıcıdır.

Ardından “farkında olmak” ve tüm bu yolculuk boyunca “uyanık olmak” gerekir.

NASIL “UYANIK” OLACAĞIZ?

Öncelikle çocuklarımızı ilgilendiren her şeyi görerek ve bilerek “uyanık” olmaya çalışacağız.

◊ Çocuğumuz hangi oyuncaklarla oynuyor?

◊ İlgi alanları neler?

◊ Hangi aralıklarla ne yapıyor?

◊ Neyi, neden ve nasıl yapıyor?

◊ Resim yaparken neler çiziyor?

Bunun gibi konuları dikkatle izlemek, çocuğunuzu size tanıtır. Onu ve iç dünyasını ancak bunları takip ederek anlamanız mümkün olabilir.

ÇOCUĞUNUZU TANIMAK İÇİN ONUNLA OYUN OYNAYIN

Her şey tanımak ve bilmekle başlar. Sadece bilgi yüklemek ve hatta gereksiz bilgiler yüklemek, çocuğa fayda

sağlamaz.

“Her şey çocukların geleceği için” diyorsak eğer, bu konuyu çok ciddiye almak gerekiyor.

Bu öylesine vakit geçirme işi değil; çocuğun size gösterdiği her şey ve kendisi hakkında verdiği tüm bilgiler çok kıymetlidir.

Oyun oyun oyun... Çocuğunuzu tanımak için onunla oyunlar oynayın.

Plato’nun dediği gibi; “Bir insanı tanımak için bir yıl konuşmaktansa bir ay oyun oynamak daha iyidir”...

Aynı şekilde resim çizmek de böyledir, çocuk resim çizerken kendi iç dünyasını yansıtır.

Duygularını, hayallerini, sıkıntılarını kısacası içini döker.

Çizimler, çocuğun yaşadıklarına verdiği cevaptır aslında.

Hatta bir film karesini dondurduğumuzu düşünürsek, işte o sessiz film karesidir çocuk çizimleri.

O gördüğümüz kareyi anlayabilmek için de bunu okuyabilmemiz yani filmin yapımcısını tanımamız ve anlayabilmemiz gerekiyor.

Potansiyeli tanımak ve bilmekle başlayacak her şey!