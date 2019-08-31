Zeynep Bastık’ın sırrı ne?

En önemli sırrı, dijital dünyada müzisyen olmanın stratejik gerekliliklerini çok iyi özümsemiş olması. Tabiri caizse araştırma konusu olabilecek düzeye gelmiş bir YouTube fenomeni esasen.
Şu sıralar Zeynep Bastık’a bir önceki teklisine gönderme yaparak ‘Her Yerde Sen’ şeklinde selam yollasam abartılı olmaz. Çünkü bir süredir kelimenin tam anlamıyla her yerde Zeynep Bastık var. Mekânlar, konser organizatörleri kendisinin peşinde. Açıkhava Tiyatrosu dahil doldurmayı, üstelik konserlerine gelenleri hem eğlendirip hem de duygusal derinliklere sürüklemeyi başarıyor.
Zeynep’in ilk ikisi 2014 ve 2017’de yayımlanmış ve sonradan geriye dönük bir ilgi görmüş (‘Fırça’ ve ‘Şahaneyim’), sonuncusu da rap âleminin en başarılı bulduğum isimlerinden Anıl Piyancı’yla yapmış oldukları ‘Bırakman Doğru mu?’ olmak üzere, yasal platformlarda bulunan dört teklisi var sadece (Özellikle üçüncü tekli ‘Her Yerde Sen’i, gerek belirlediği sound gerek melodik yapısı itibariyle çok başarılı bulduğumu da ekleyeyim). Peki, bu hızlı yükselişin sebebi, işin sırrı nedir?
Rengi ve kalitesiyle
farklı bir ses
Her şeyden önce Zeynep; son derece doğal, güzel enerji yayan, kendine güvenli bir genç kadın. Mücadeleci ve hedefine kilitlenmiş durumda. Elbette rengi ve kalitesiyle farklı bir ses; bir solist olarak kolayca ayrıştırılabilecek, bir gün kendi kulvarını yaratabilecek bir vokal. Bana sorarsanız büyük bir pop star namzedi olmasına karşın çok iyi rock ve caz da söyleyebilir biraz çalışırsa. Yüksek volümlü yani güçlü bir ses ve istediğinde gayet küçük küçük ve sakince de şarkı söyleyebiliyor.
İster akustik ister elektrikli kafalarda olsun, müzisyen enerjisini çok hızlı geçiriyor dinleyene...
Ancak tüm bunların bugün hızla büyümekte olan şöhretini açıklamaya tek başına yeterli olduğunu söyleyemeyiz. En önemli sırrı, dijital dünyada müzisyen olmanın stratejik gerekliliklerini çok iyi özümsemiş olması.
Çok özel bir ses ve yorumcu olduğundan YouTube ortamında yayımladığı cover (icra) parçaları; o şarkıların yayımlanma periyodu; kendine uygun parça seçimleri ve ‘İyi bir cover nasıl olur’ sorusuna cevaben kendinden kattıklarından söz ediyorum.
Özellikle Ezhel’in reggae temeli üzerine oturmuş şarkısı ‘Felaket’ ve Fikri Karayel’in ‘Yol’ adlı enfes şarkısına yaptığı yorumlar başta olmak üzere Aylin Aslım, İzel, Ferda Anıl Yarkın, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Jabbar, Tarkan, Mustafa Sandal, Şebnem Ferah, Harun Kolçak, Ajda Pekkan, Nilüfer, Kerim Tekin, Şahsenem, Pinhâni, Sezen Aksu, Rafet El Roman; kimden isterseniz cover’ladı ama kendi üslubuyla çok güzel başardı bu işi... Berkay’la, Ezgi Mola’yla, Aslı Bekiroğlu’yla başta olmak üzere ilgi görecek düetler yaptı bazı cover’lar sırasında...
Tabiri caizse müzik sektörü açısından bir araştırma konusu olabilecek düzeye gelmiş bir YouTube fenomeni esasen.
Geçen çarşamba; eski eşi tarafından hunharca katledilen Emine Bulut’un bize emanet ettiği kızı yararına Çeşme Amfitiyatro’da bir konser düzenleyen ve o konsere Anıl Piyancı, Berkay, Canozan, Ceyl’an Ertem, Fikri Karayel, Kalben, Jabbar, Nev, Oğuzhan Koç gibi isimleri de dahil eden Zeynep Bastık’ın samimiyetine, yeteneğine ve Türk popüler müziğinin geleceğine dair çok önemli bir umut olduğuna yürekten inanıyorum.
Ancak “Başkalarının şarkılarıyla meşhur oldu” diyen kimi sesleri susturmak için ilk albümünü bir an önce yayımlamasını,bunu yapmak istemiyorsa da kendine ait şarkıları hızla artırmasını şiddetle tavsiye ediyorum.
Zeynep Bastık’ın sırrı ne?
En önemli sırrı, dijital dünyada müzisyen olmanın stratejik gerekliliklerini çok iyi özümsemiş olması. Tabiri caizse araştırma konusu olabilecek düzeye gelmiş bir YouTube fenomeni esasen.
Şu sıralar Zeynep Bastık’a bir önceki teklisine gönderme yaparak ‘Her Yerde Sen’ şeklinde selam yollasam abartılı olmaz. Çünkü bir süredir kelimenin tam anlamıyla her yerde Zeynep Bastık var. Mekânlar, konser organizatörleri kendisinin peşinde. Açıkhava Tiyatrosu dahil doldurmayı, üstelik konserlerine gelenleri hem eğlendirip hem de duygusal derinliklere sürüklemeyi başarıyor.
Zeynep’in ilk ikisi 2014 ve 2017’de yayımlanmış ve sonradan geriye dönük bir ilgi görmüş (‘Fırça’ ve ‘Şahaneyim’), sonuncusu da rap âleminin en başarılı bulduğum isimlerinden Anıl Piyancı’yla yapmış oldukları ‘Bırakman Doğru mu?’ olmak üzere, yasal platformlarda bulunan dört teklisi var sadece (Özellikle üçüncü tekli ‘Her Yerde Sen’i, gerek belirlediği sound gerek melodik yapısı itibariyle çok başarılı bulduğumu da ekleyeyim). Peki, bu hızlı yükselişin sebebi, işin sırrı nedir?
Rengi ve kalitesiyle
farklı bir ses
Her şeyden önce Zeynep; son derece doğal, güzel enerji yayan, kendine güvenli bir genç kadın. Mücadeleci ve hedefine kilitlenmiş durumda. Elbette rengi ve kalitesiyle farklı bir ses; bir solist olarak kolayca ayrıştırılabilecek, bir gün kendi kulvarını yaratabilecek bir vokal. Bana sorarsanız büyük bir pop star namzedi olmasına karşın çok iyi rock ve caz da söyleyebilir biraz çalışırsa. Yüksek volümlü yani güçlü bir ses ve istediğinde gayet küçük küçük ve sakince de şarkı söyleyebiliyor.
İster akustik ister elektrikli kafalarda olsun, müzisyen enerjisini çok hızlı geçiriyor dinleyene...
Ancak tüm bunların bugün hızla büyümekte olan şöhretini açıklamaya tek başına yeterli olduğunu söyleyemeyiz. En önemli sırrı, dijital dünyada müzisyen olmanın stratejik gerekliliklerini çok iyi özümsemiş olması.
Çok özel bir ses ve yorumcu olduğundan YouTube ortamında yayımladığı cover (icra) parçaları; o şarkıların yayımlanma periyodu; kendine uygun parça seçimleri ve ‘İyi bir cover nasıl olur’ sorusuna cevaben kendinden kattıklarından söz ediyorum.
Özellikle Ezhel’in reggae temeli üzerine oturmuş şarkısı ‘Felaket’ ve Fikri Karayel’in ‘Yol’ adlı enfes şarkısına yaptığı yorumlar başta olmak üzere Aylin Aslım, İzel, Ferda Anıl Yarkın, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Jabbar, Tarkan, Mustafa Sandal, Şebnem Ferah, Harun Kolçak, Ajda Pekkan, Nilüfer, Kerim Tekin, Şahsenem, Pinhâni, Sezen Aksu, Rafet El Roman; kimden isterseniz cover’ladı ama kendi üslubuyla çok güzel başardı bu işi... Berkay’la, Ezgi Mola’yla, Aslı Bekiroğlu’yla başta olmak üzere ilgi görecek düetler yaptı bazı cover’lar sırasında...
Tabiri caizse müzik sektörü açısından bir araştırma konusu olabilecek düzeye gelmiş bir YouTube fenomeni esasen.
Geçen çarşamba; eski eşi tarafından hunharca katledilen Emine Bulut’un bize emanet ettiği kızı yararına Çeşme Amfitiyatro’da bir konser düzenleyen ve o konsere Anıl Piyancı, Berkay, Canozan, Ceyl’an Ertem, Fikri Karayel, Kalben, Jabbar, Nev, Oğuzhan Koç gibi isimleri de dahil eden Zeynep Bastık’ın samimiyetine, yeteneğine ve Türk popüler müziğinin geleceğine dair çok önemli bir umut olduğuna yürekten inanıyorum.
Ancak “Başkalarının şarkılarıyla meşhur oldu” diyen kimi sesleri susturmak için ilk albümünü bir an önce yayımlamasını,bunu yapmak istemiyorsa da kendine ait şarkıları hızla artırmasını şiddetle tavsiye ediyorum.