Yeni albüm bomba gibi geliyor

Mabel Matiz bir süredir ‘Maya’ adlı yeni albümüne odaklanmış durumda. Geçen yıl bu albümden ilk teklisi ‘Ya Bu İşler Ne’yi yayımladı ve büyük ilgi gördü. Birkaç gün önce de ‘Maya’dan önceki ikinci tekli ‘Öyle Kolaysa’ buluştu dinleyicisiyle. Buluşur buluşmaz da dijital platformlara imzasını attı; Fizy, Spotify, Apple Music ve iTunes’da 1 numara oldu. Netd’de ise ilk günde 1 milyon kez dinlendi; 5 günde 6 milyon tıklamaya yaklaştı ve YouTube’un trend videoları arasında yerini aldı. Parça; melodik yapısı, düzenlemesi, retro göndermeleri, sözleri; ‘Mabel damarı’ dediğimiz çizgide samimi ifadesiyle benim içimi ısıttı. Bir bakış açısıyla; modern Anadolu pop eksenindeki parçanın videosu; aynı zamanda art direktörlük ve styling’i de üstlenen Anıl Can yönetmenliğinde şarkının ruhuna uygun olmuş. Mabel, şimdi yeni albümü tamamlamak üzere. ‘Maya’nın müjdecisi olan iki parçaya bakarak beklentimizi yüksek tuttuğumuzu da belirtelim. Bu iki parçada; diskografisinin iki ayrı hit kategorisinden başarılı örnekler veren Matiz’in; bu dengeyi gözetmeyi başarırsa; ‘Maya’ ile 2018’in en önemli albümlerinden birine imza atması işten bile olmaz.



Mabel Matiz

Öyle Kolaysa (Tekli)

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