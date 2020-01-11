Tam bir sürpriz yeni yıl hediyesi

Zeynep Bastık, yaptığı cover’larla YouTube’u etkin kullanarak kendinden bir marka yaratmayı başardı ama artık özgün işlere de imza atan bir isim. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait ‘Uslanmıyor Bu’, onun ne kadar doğru yolda olduğunun da yeni işareti...
zeynep Bastık’ın en çok eleştirildiği konular “YouTube’da cover söyleyerek ünlü oldu” başlığı altında geçse de ben en büyük başarısının YouTube’u etkin kullanarak bir Zeynep Bastık markası yaratmak olduğunu düşünenlerdenim. Bugüne kadar bu platformla ilişkisini sadece dinlenme rakamları üzerinden kuran, rekabeti de diğer müzisyenleri sahtecilikle suçlamak sanan zihniyete en net cevabı, YouTube’da samimi bir dünya kurarak verdi.
Yeni bir başarı
ve şöhret tanımı
Bu dünyanın vitrininde cover’lar vardı. Beğendik ve içeri girdik. Ama artık, dükkân sahibi bizi içeride tutmak için sebepler yaratmalıydı. Zeynep bunu da başardı. Hem kendi şarkılarını, hem eşliklerini hem de vlog’unda (video blog) anlattığı hikâyeleri, sorularımıza verdiği yanıtları sevdik.
Yetmedi, onun sosyal medya paylaşımlarını takip etmelere doyamadık. Yarattığı ‘Açık Koltuk’ adlı platformda şarkı ve cover’larıyla sesini duyurmak isteyen genç insanlara destek oluşunu takdir ettik.
Daha ilk haftada
2.5 milyonu zorladı
Böylece Zeynep Bastık dünyasının parçası olduk. O nedenle konserlerini doldurduk, yeni şarkılarını sabırsızlıkla bekler olduk. Yani anlamakta zorluk çekilen konu şu: Bu, yeni bir başarı ve şöhret tanımıydı.
Geçenlerde cover olmayan şarkılar kategorisine Mustafa Sandal’la ortak imzalı bir hit şarkıyı, ‘Mod’u ekleyen Bastık, yılbaşı gecesi bir de sürpriz yaptı. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait ‘Uslanmıyor Bu’ adlı yeni şarkıyı iki akustik Aksu cover’ıyla (‘Şinanay’ ve ‘Canımsın Sen’) paketleyip yeni yıl hediyesi haline getirdi. Bir süre önce de ‘Seni Kimler Aldı’yı yorumlamıştı; böylece kanalındaki Aksu şarkıları sayıca arttı.
Zeynep Bastık stilinde, yani samimi ev ortamında (esasen Sezen Aksu’nun stüdyosunda) çekilen videosu ve Çağrı Telkıvıran düzenlemesiyle ‘Uslanmıyor Bu’, yeni yılın ilk haftası içinde 2.5 milyonluk izlenme rakamını zorladı.
Hikâyesini kendisi yazmış kadınlara...
Ama dediğim gibi, önemli olan ne kadar dinlendiği değil, Bastık’ın YouTube’da yarattığı dünyanın inandırıcılığıydı. Harbiye Açıkhava konserlerindeki başarısından da anlıyoruz ki bu konuda çok az kişi kendisinin eline su dökebilir.
‘Uslanmıyor Bu’; güçlü, tökezlese de ayağa kalkmayı bilen, zaman zaman sarsılsa da özgüvenini yitirmeyen, kısaca başarı hikâyesini kendisi yazmış bir kadının şarkısı. Hüzünlerini, hayal kırıklıklarını sırtlanırken bile mutlu olmayı bilen, güzel günlere inanan insanlar için...
Ceza’mızı bulduk!
Her ne kadar 2019’un iki önemli ve iyi rap projesi içinde yer alıp öne çıkmış olsa da hayranları neredeyse beş yıldır yeni Ceza şarkısını bekliyorlardı. Norm Ender’in ‘Mekânın Sahibi’yle yarattığı polemiğe cevaben olsun ya da olmasın; eski tüfek rap’çilerden Killa Hakan’ın önderliğinde, Ezhel ve Ben Fero’yla ‘Fight Kulüp’te oluşturdukları duruşu ve Sayedar’lı, Önder Şahin’li ‘Komedi V Dram’ı vesile edip Ceza’yla özlem giderdik. Ama yeni şarkı beklentimizin azaldığı söylenemez.
Ceza bunu biliyordu ve öncesinde sosyal medyada beklenti yaratarak gümbür gümbür geldi ‘Beatcoin’le. Parça, YouTube ve Twitter’da trendlerin tepesine yerleşirken, dijital platformları da epeyce salladı.
‘Julius Ceza’yı, eşlikleri
ve ötesini bekliyoruz
Ceza’yı yakından takip edenler ‘Beatcoin’i ismen 2018’den beri biliyor ve muhtemelen bundan sonraki teklisi olacak ‘Julius Ceza’yla birlikte aynı yıl içinde dinlemeyi umuyorlardı. Ancak takvim değişti ve her iki parçanın etkilerini de belli ki en güçlü şekilde 2020’de göreceğiz...
Ceza’nın sözleri, RokaBeat’in (Ceza’nın eşi) altyapısı ve Denizkan Boz’un düzenlemesiyle ‘Beatcoin’, Ali Demirel yönetmenliğindeki çarpıcı videosuyla kısa sürede 5 milyonluk izlenme rakamını devirdi YouTube’da.
2015 tarihli Ceza albümüne adını veren ‘Suspus’, altyapısı ve matematiği düşünüldüğünde ‘Beatcoin’le kardeş görülebilir. Diğer bir deyişle, ‘Beatcoin’ de defalarca dinlenecek, ezberlenecektir. ‘Julius Ceza’yı, eşlikleri, projeleri ve ötesini heyecanla bekliyoruz.
Tutkunun peşinden koş
Müzik yolculuğunun başlangıcı; haber ve program sunuculuğundan, köşe yazarlığından, oyunculuğundan çok daha eski günlere uzanıyor Defne Samyeli’nin. Henüz 20’li yaşlarının başındayken çıkardığı ‘Tek Başına’ albümünün şarkılarını bilen kaç kişi var aramızda? Şarkı söylemenin kendisi için bir tutku olduğunu söylüyor ancak farklı alanlardaki şöhreti nedeniyle şarkıcılığını geliştirmeye yeterince vakit ayırmadı kendisi. O ilk albümden 21 yıl sonra çıkardığı teklisi ‘Son Arzum’ ve ondan beş yıl sonra gelen ‘Ağla Ağla’yı değerlendirdiğimde vokalindeki gelişmeyi görüyorum. Öte yandan, “İlk aşkım” dediği müzik için yeterince fedakârlık yapıp yapmadığı tartışılır Samyeli’nin.
Şimdi tipik bir Sezen Aksu baladı olan bu yeni şarkısıyla bir heyecan kapısı açsa, bu kapı onu sesine ve tavrına cuk oturacak bir projeye götürse çok mutlu olmaz mıydı? Hiçbir şey için geç değil. ‘Tutkum’ dediğiniz bir şeyden ve onu daha iyi yapmak için çalışmaktan geri durmak da anlaşılır şey değil.
Tam bir sürpriz yeni yıl hediyesi
Zeynep Bastık, yaptığı cover’larla YouTube’u etkin kullanarak kendinden bir marka yaratmayı başardı ama artık özgün işlere de imza atan bir isim. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait ‘Uslanmıyor Bu’, onun ne kadar doğru yolda olduğunun da yeni işareti...
zeynep Bastık’ın en çok eleştirildiği konular “YouTube’da cover söyleyerek ünlü oldu” başlığı altında geçse de ben en büyük başarısının YouTube’u etkin kullanarak bir Zeynep Bastık markası yaratmak olduğunu düşünenlerdenim. Bugüne kadar bu platformla ilişkisini sadece dinlenme rakamları üzerinden kuran, rekabeti de diğer müzisyenleri sahtecilikle suçlamak sanan zihniyete en net cevabı, YouTube’da samimi bir dünya kurarak verdi.
Yeni bir başarı
ve şöhret tanımı
Bu dünyanın vitrininde cover’lar vardı. Beğendik ve içeri girdik. Ama artık, dükkân sahibi bizi içeride tutmak için sebepler yaratmalıydı. Zeynep bunu da başardı. Hem kendi şarkılarını, hem eşliklerini hem de vlog’unda (video blog) anlattığı hikâyeleri, sorularımıza verdiği yanıtları sevdik.
Yetmedi, onun sosyal medya paylaşımlarını takip etmelere doyamadık. Yarattığı ‘Açık Koltuk’ adlı platformda şarkı ve cover’larıyla sesini duyurmak isteyen genç insanlara destek oluşunu takdir ettik.
Daha ilk haftada
2.5 milyonu zorladı
Böylece Zeynep Bastık dünyasının parçası olduk. O nedenle konserlerini doldurduk, yeni şarkılarını sabırsızlıkla bekler olduk. Yani anlamakta zorluk çekilen konu şu: Bu, yeni bir başarı ve şöhret tanımıydı.
Geçenlerde cover olmayan şarkılar kategorisine Mustafa Sandal’la ortak imzalı bir hit şarkıyı, ‘Mod’u ekleyen Bastık, yılbaşı gecesi bir de sürpriz yaptı. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait ‘Uslanmıyor Bu’ adlı yeni şarkıyı iki akustik Aksu cover’ıyla (‘Şinanay’ ve ‘Canımsın Sen’) paketleyip yeni yıl hediyesi haline getirdi. Bir süre önce de ‘Seni Kimler Aldı’yı yorumlamıştı; böylece kanalındaki Aksu şarkıları sayıca arttı.
Zeynep Bastık stilinde, yani samimi ev ortamında (esasen Sezen Aksu’nun stüdyosunda) çekilen videosu ve Çağrı Telkıvıran düzenlemesiyle ‘Uslanmıyor Bu’, yeni yılın ilk haftası içinde 2.5 milyonluk izlenme rakamını zorladı.
Hikâyesini kendisi yazmış kadınlara...
Ama dediğim gibi, önemli olan ne kadar dinlendiği değil, Bastık’ın YouTube’da yarattığı dünyanın inandırıcılığıydı. Harbiye Açıkhava konserlerindeki başarısından da anlıyoruz ki bu konuda çok az kişi kendisinin eline su dökebilir.
‘Uslanmıyor Bu’; güçlü, tökezlese de ayağa kalkmayı bilen, zaman zaman sarsılsa da özgüvenini yitirmeyen, kısaca başarı hikâyesini kendisi yazmış bir kadının şarkısı. Hüzünlerini, hayal kırıklıklarını sırtlanırken bile mutlu olmayı bilen, güzel günlere inanan insanlar için...
Ceza’mızı bulduk!
Her ne kadar 2019’un iki önemli ve iyi rap projesi içinde yer alıp öne çıkmış olsa da hayranları neredeyse beş yıldır yeni Ceza şarkısını bekliyorlardı. Norm Ender’in ‘Mekânın Sahibi’yle yarattığı polemiğe cevaben olsun ya da olmasın; eski tüfek rap’çilerden Killa Hakan’ın önderliğinde, Ezhel ve Ben Fero’yla ‘Fight Kulüp’te oluşturdukları duruşu ve Sayedar’lı, Önder Şahin’li ‘Komedi V Dram’ı vesile edip Ceza’yla özlem giderdik. Ama yeni şarkı beklentimizin azaldığı söylenemez.
Ceza bunu biliyordu ve öncesinde sosyal medyada beklenti yaratarak gümbür gümbür geldi ‘Beatcoin’le. Parça, YouTube ve Twitter’da trendlerin tepesine yerleşirken, dijital platformları da epeyce salladı.
‘Julius Ceza’yı, eşlikleri
ve ötesini bekliyoruz
Ceza’yı yakından takip edenler ‘Beatcoin’i ismen 2018’den beri biliyor ve muhtemelen bundan sonraki teklisi olacak ‘Julius Ceza’yla birlikte aynı yıl içinde dinlemeyi umuyorlardı. Ancak takvim değişti ve her iki parçanın etkilerini de belli ki en güçlü şekilde 2020’de göreceğiz...
Ceza’nın sözleri, RokaBeat’in (Ceza’nın eşi) altyapısı ve Denizkan Boz’un düzenlemesiyle ‘Beatcoin’, Ali Demirel yönetmenliğindeki çarpıcı videosuyla kısa sürede 5 milyonluk izlenme rakamını devirdi YouTube’da.
2015 tarihli Ceza albümüne adını veren ‘Suspus’, altyapısı ve matematiği düşünüldüğünde ‘Beatcoin’le kardeş görülebilir. Diğer bir deyişle, ‘Beatcoin’ de defalarca dinlenecek, ezberlenecektir. ‘Julius Ceza’yı, eşlikleri, projeleri ve ötesini heyecanla bekliyoruz.
Tutkunun peşinden koş
Müzik yolculuğunun başlangıcı; haber ve program sunuculuğundan, köşe yazarlığından, oyunculuğundan çok daha eski günlere uzanıyor Defne Samyeli’nin. Henüz 20’li yaşlarının başındayken çıkardığı ‘Tek Başına’ albümünün şarkılarını bilen kaç kişi var aramızda? Şarkı söylemenin kendisi için bir tutku olduğunu söylüyor ancak farklı alanlardaki şöhreti nedeniyle şarkıcılığını geliştirmeye yeterince vakit ayırmadı kendisi. O ilk albümden 21 yıl sonra çıkardığı teklisi ‘Son Arzum’ ve ondan beş yıl sonra gelen ‘Ağla Ağla’yı değerlendirdiğimde vokalindeki gelişmeyi görüyorum. Öte yandan, “İlk aşkım” dediği müzik için yeterince fedakârlık yapıp yapmadığı tartışılır Samyeli’nin.
Şimdi tipik bir Sezen Aksu baladı olan bu yeni şarkısıyla bir heyecan kapısı açsa, bu kapı onu sesine ve tavrına cuk oturacak bir projeye götürse çok mutlu olmaz mıydı? Hiçbir şey için geç değil. ‘Tutkum’ dediğiniz bir şeyden ve onu daha iyi yapmak için çalışmaktan geri durmak da anlaşılır şey değil.