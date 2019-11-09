Nil’den minik, müzikli hayat dersleri

Son çalışması, kendi deyişiyle ‘boyları 2 dakika uzunluğunda bile olmayan’ 8 kısa şarkıdan oluşuyor; toplamıysa 10 dakikayı bulmuyor.
Nil, gazete yazılarını derlediği son kitabı ‘İyi Gelen Yazılar’ın sayfalarını karıştırıyordu. Aklına bir fikir geldi; kitapta geçen kimi kısa ve önemli cümlelerin minik şarkılarını yapacaktı. O minik şarkıların sonunda “Şimdi sizde” diyerek boşluk bırakacaktı. Karaoke tadındaki bu boşluğun amacı sizin o mesajı kendi sesinizden duyup içselleştirmenizden başka bir şey değildi.
Ukulele ile çalınıp söylenmiş 8 kısa şarkı ve Nil Karaibrahimgil’in deyimiyle boyları 2 dakika uzunluğunda bile değil; toplamıysa 10 dakikayı bulmuyor. Bu açıdan baktığımızda ‘yeni bir Nil Karaibrahimgil albümü’ dememiz güç. ‘Kısa şarkılar’ demek de çok yeterli değil. Daha ziyade Nil’in kendine hatırlatma maksatlı kaydettiği nakarat temaları gibi...
Kitabın tanıtımı maksatlı yapılmış bir iş desek değil; bir kişisel gelişim uzmanının mesajını iletmek için müzikten faydalanması ya da bir müzisyenin kişisel gelişim meselelerine heves etmesi desek, hiç değil. En iyisi Nil’den; ‘iyi Gelen Yazılar’a dair güzel sesler diyelim ve devam edelim...
Yukarda saydığım nedenlerle dünyadaki hiçbir albüme benzemeyen ‘Nil’den Gelen İyi Sesler’e büyüteç tuttuğumuzda Nil’in yaşam görgüsüne sahip bir kadın, bir anne, bir müzisyen olarak; sevimsiz bir öğretici tutumu takınmadan, mesajlı sekiz şarkı üretmeyi ve müzikli sekiz mesaj vermeyi başardığını görüyoruz.
Yaş aldıkça güzelleşiyor
Bu melodik zeminlerde ne tür binalar inşa ediyor derseniz sırasıyla anlatayım:
◊ “Eğer işler istediğimiz gibi gitmiyorsa düşüncelerimizi değiştirmeliyiz, o zaman yaşadıklarımız da değişecektir” diyor.
◊ Her işini tek başına görenlere “İnsanın bir yanı ilik, bir yanı düğme ve kendi kendine iliklenemez kimse” diyor.
◊ “Hayat bir okul, yaşamak her gün öğrencilik, eğer bir dövme yaptırsaydım ‘inşaat var’ yazdırırdım” diye ekliyor.
◊ “Herkese teşekkür etmişim, bir kendime etmemişim; neden bir türlü kendime yetmemişim” diye soruyor.
◊ “Like’la mutluluk olmaz, ne olur uzak dur telefonundan; hayatı gerçekten yaşa” tavsiyesi veriyor.
◊ “Her şey niyetle başlar, rüyalarını rafa kaldırma; mükemmeli bekleyene zaman ceza keser, hiçbir şey tam değil, yeterince iyiyse sana yeter” demekten de geri kalmıyor.
Doğru söze ne denir? Galiba Nil, yaş aldıkça her anlamda güzelleşiyor.
Müzikal çıtası yüksek
bir dans-pop şarkısı
Dua Lipa’nın çağdaşı olan kadın pop ikonları arasında geçen her gün farklılaştığını söylesek veya kendisini genç kız idollüğünden, seksi popçuluktan terfi ettirip iyi müzisyenlik kapsamına kabul etsek hiç abartılı olmaz.
Müzikal anlamda kendini sürekli geliştiren, hem dans pistine hem dünya pop listelerinin üst sıralarına kamp kurmuş bir marka artık. Yaptığı teklilerle kurşununu boşa harcamadığı gibi, bulunduğu konumu da güçlendirmeyi başarıyor. Nakaratları, düzenlemeleri tam puan, vokaliyse her yeni şarkıda daha güçlü bir ifade kazanıyor.
‘Don’t Start Now’ da güçlü, kendine yeten bir kadın şarkısı. Çabuk sahiplenilecek şarkı sözlerinde kimseler umurunda olmayan, kararlı bir Dua Lipa var ve şöyle bir mesaj veriyor kadınlara: “Sizi önemsemeyen, kolayca veda eden bu yanlış adamlar, aradan zaman geçince aniden ve yeniden ilgi gösterirlerse sakın ola yüz vermeyin! Çünkü siz çoktan yol aldınız ve geriye bakacak zamanınız yok artık. Dans edecekseniz bu yeni bir dans olsun lütfen, bitpazarına nur yağmaz…”
Yani sloganı, mesajı yerli yerinde; müzikal çıtası yüksek bir dans-pop şarkısıyla karşı karşıyayız. Videosu, cep telefonuyla çekilmiş selfie tadında ve performans içeriği de olan iyi bir video. Kulüp ortamlarında geçiyor ve elbette bir sahnede kızlar tuvaleti aynası da rol alıyor.
Dua Lipa’yı izlemeye devam edin.
Nil’den minik, müzikli hayat dersleri
Son çalışması, kendi deyişiyle ‘boyları 2 dakika uzunluğunda bile olmayan’ 8 kısa şarkıdan oluşuyor; toplamıysa 10 dakikayı bulmuyor.
Nil, gazete yazılarını derlediği son kitabı ‘İyi Gelen Yazılar’ın sayfalarını karıştırıyordu. Aklına bir fikir geldi; kitapta geçen kimi kısa ve önemli cümlelerin minik şarkılarını yapacaktı. O minik şarkıların sonunda “Şimdi sizde” diyerek boşluk bırakacaktı. Karaoke tadındaki bu boşluğun amacı sizin o mesajı kendi sesinizden duyup içselleştirmenizden başka bir şey değildi.
Ukulele ile çalınıp söylenmiş 8 kısa şarkı ve Nil Karaibrahimgil’in deyimiyle boyları 2 dakika uzunluğunda bile değil; toplamıysa 10 dakikayı bulmuyor. Bu açıdan baktığımızda ‘yeni bir Nil Karaibrahimgil albümü’ dememiz güç. ‘Kısa şarkılar’ demek de çok yeterli değil. Daha ziyade Nil’in kendine hatırlatma maksatlı kaydettiği nakarat temaları gibi...
Kitabın tanıtımı maksatlı yapılmış bir iş desek değil; bir kişisel gelişim uzmanının mesajını iletmek için müzikten faydalanması ya da bir müzisyenin kişisel gelişim meselelerine heves etmesi desek, hiç değil. En iyisi Nil’den; ‘iyi Gelen Yazılar’a dair güzel sesler diyelim ve devam edelim...
Yukarda saydığım nedenlerle dünyadaki hiçbir albüme benzemeyen ‘Nil’den Gelen İyi Sesler’e büyüteç tuttuğumuzda Nil’in yaşam görgüsüne sahip bir kadın, bir anne, bir müzisyen olarak; sevimsiz bir öğretici tutumu takınmadan, mesajlı sekiz şarkı üretmeyi ve müzikli sekiz mesaj vermeyi başardığını görüyoruz.
Yaş aldıkça güzelleşiyor
Bu melodik zeminlerde ne tür binalar inşa ediyor derseniz sırasıyla anlatayım:
◊ “Eğer işler istediğimiz gibi gitmiyorsa düşüncelerimizi değiştirmeliyiz, o zaman yaşadıklarımız da değişecektir” diyor.
◊ Her işini tek başına görenlere “İnsanın bir yanı ilik, bir yanı düğme ve kendi kendine iliklenemez kimse” diyor.
◊ “Hayat bir okul, yaşamak her gün öğrencilik, eğer bir dövme yaptırsaydım ‘inşaat var’ yazdırırdım” diye ekliyor.
◊ “Herkese teşekkür etmişim, bir kendime etmemişim; neden bir türlü kendime yetmemişim” diye soruyor.
◊ “Like’la mutluluk olmaz, ne olur uzak dur telefonundan; hayatı gerçekten yaşa” tavsiyesi veriyor.
◊ “Her şey niyetle başlar, rüyalarını rafa kaldırma; mükemmeli bekleyene zaman ceza keser, hiçbir şey tam değil, yeterince iyiyse sana yeter” demekten de geri kalmıyor.
Doğru söze ne denir? Galiba Nil, yaş aldıkça her anlamda güzelleşiyor.
Müzikal çıtası yüksek
bir dans-pop şarkısı
Dua Lipa’nın çağdaşı olan kadın pop ikonları arasında geçen her gün farklılaştığını söylesek veya kendisini genç kız idollüğünden, seksi popçuluktan terfi ettirip iyi müzisyenlik kapsamına kabul etsek hiç abartılı olmaz.
Müzikal anlamda kendini sürekli geliştiren, hem dans pistine hem dünya pop listelerinin üst sıralarına kamp kurmuş bir marka artık. Yaptığı teklilerle kurşununu boşa harcamadığı gibi, bulunduğu konumu da güçlendirmeyi başarıyor. Nakaratları, düzenlemeleri tam puan, vokaliyse her yeni şarkıda daha güçlü bir ifade kazanıyor.
‘Don’t Start Now’ da güçlü, kendine yeten bir kadın şarkısı. Çabuk sahiplenilecek şarkı sözlerinde kimseler umurunda olmayan, kararlı bir Dua Lipa var ve şöyle bir mesaj veriyor kadınlara: “Sizi önemsemeyen, kolayca veda eden bu yanlış adamlar, aradan zaman geçince aniden ve yeniden ilgi gösterirlerse sakın ola yüz vermeyin! Çünkü siz çoktan yol aldınız ve geriye bakacak zamanınız yok artık. Dans edecekseniz bu yeni bir dans olsun lütfen, bitpazarına nur yağmaz…”
Yani sloganı, mesajı yerli yerinde; müzikal çıtası yüksek bir dans-pop şarkısıyla karşı karşıyayız. Videosu, cep telefonuyla çekilmiş selfie tadında ve performans içeriği de olan iyi bir video. Kulüp ortamlarında geçiyor ve elbette bir sahnede kızlar tuvaleti aynası da rol alıyor.
Dua Lipa’yı izlemeye devam edin.