Mabel Matiz tekrara dÃ¼ÅŸmemek iÃ§in ne yapmalÄ±?

Mabel Matiz beÅŸ yÄ±l kadar Ã¶nce tamamen orijinal bir tavÄ±rla; sesinin sÄ±nÄ±rlarÄ±na raÄŸmen; samimi, karakteristik vokali ve bu vokale uygun ÅŸarkÄ± yazarlÄ±ÄŸÄ±yla hayatÄ±mÄ±za girip hak ettiÄŸi bir baÅŸarÄ± kazandÄ±. SÃ¶zleri, besteleri ve kendini ifade biÃ§imiyle kent ozanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶z kÄ±rptÄ±. O Ã§ok sevdiÄŸimiz ÅŸarkÄ±larÄ±na sÄ±ÄŸdÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± hikÃ¢yelerin bizdeki duygusal karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekti. Ã‡oÄŸumuz Mabel Matizâ€™in kim olduÄŸunu sorgulamadÄ±k. DiÅŸ Hekimi Fatih Karacaâ€™yla ilgilenmedik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tÄ±pkÄ± Mabel adÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Kumral Ada Mavi Tunaâ€™ romanÄ±nda olduÄŸu gibi bir hayal kahramanÄ± gibiydi tavrÄ±. ÅžarkÄ±larÄ±yla bizi â€˜matizâ€™ etmeye gelmiÅŸti...

Gereken sevgi ve saygÄ±yÄ± da gÃ¶rdÃ¼ Mabel. DuygusallÄ±ÄŸÄ± elden bÄ±rakmadan ekibiyle birlikte kariyerini ustalÄ±kla yÃ¶netti. MÃ¼zikle yatÄ±p kalkan, iÅŸini ciddiye alan, bolca konser yapÄ±p mekÃ¢nlarÄ± dolduran, iyi nakaratlarla, ÅŸairane sÃ¶zlerle haÅŸÄ±r neÅŸir bir mÃ¼zisyen olmayÄ± baÅŸardÄ±.

KÃœÃ‡ÃœK BÄ°R HATIRLATMA...

Daha ne olsun? Belki ÅŸu olabilirdi; piyasa beklentileri doÄŸrultusunda tekrara dÃ¼ÅŸme riskinden kaÃ§Ä±nmak iÃ§in daha sÄ±k â€˜iÃ§eriâ€™ye dÃ¶nebilirdi. Mete Ã–zgencilâ€™li â€˜Zor DeÄŸilâ€™ ya da Ah Kosmos!â€™la yaptÄ±klarÄ± â€˜Maviâ€™ iÃ§in duyduÄŸum heyecanÄ± devam ettirmesi bu ÅŸekilde mÃ¼mkÃ¼n olabilirdi.Ââ€˜Ya Bu Ä°ÅŸler Neâ€™yi, Mabel Matiz diskografisi ve yaz aylarÄ± iÃ§in yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸumdan deÄŸil, daha fazlasÄ±nÄ± yapabileceÄŸini bildiÄŸimden sÃ¶ylÃ¼yorum. SevdiÄŸimiz birÃ§ok Mabel ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± tek tek saymaya da gerek gÃ¶rmÃ¼yorum. SÃ¶ylediklerim Mabel Matizâ€™in kariyer yolculuÄŸuna ve potansiyeline dair kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma notundan ibaret.

â€˜Ya Bu Ä°ÅŸler Neâ€™nin videoâ€™sunu dikkatlice izleyin. Renk ve desenler deÄŸiÅŸirken Mabelâ€™in dans koreografisi Ã¼zerinden ne anlatmak istediÄŸiyle de ilgilenin. Bu algÄ±, ÅŸarkÄ±yla baÄŸÄ±nÄ±zÄ± kuvvetlendirecektir. ParÃ§anÄ±n ticari anlamda baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel gÃ¶rmÃ¼yorum, dinleyeni Ã§abucak sarÄ±p sarmalayan bir nakaratÄ± ve dÃ¼zenlemesi var. Ancak ben, â€˜Bu ÅŸarkÄ±yÄ± sadece Mabel Matizâ€™den dinlerim, baÅŸkasÄ± sÃ¶ylerse aynÄ± hissi vermezâ€™ dedirten ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± tercih ediyor ve o tÃ¼r iÅŸlerin kariyerinin geri kalanÄ±n yolunu aydÄ±nlatacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum.





MILEY CYRUS KENDÄ°NÄ° KEÅžFETMEYE DEVAM EDÄ°YOR

29 EylÃ¼lâ€™de yayÄ±mlanacak altÄ±ncÄ± albÃ¼mÃ¼yle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan teklisi â€˜Younger Nowâ€™Ä± geÃ§en gÃ¼nlerde Ã§Ä±karan Miley Cyrus; bu tekliden Ã¶nce de yine albÃ¼mde yer alacak â€˜Malibuâ€™ ve â€˜Inspiredâ€™ teklileriyle nasÄ±l bir mÃ¼zikal Ã§izgi Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yeceÄŸinin iÅŸaretlerini vermiÅŸti. Åžimdi; â€˜Younger Nowâ€™la birlikte â€˜Bangerzâ€™ albÃ¼mÃ¼ndeki hiphop karakterinden tamamen sÄ±yrÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu net biÃ§imde gÃ¶rÃ¼yoruz. AlbÃ¼mÃ¼n geri kalanÄ±nda yani Dolly Parton dÃ¼eti â€˜Rainbowlandâ€™la ve diÄŸer yedi parÃ§ayla bu bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ koruyacaÄŸÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±yorum. AlbÃ¼mÃ¼n bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nden kastÄ±m; Mileyâ€™nin kurduÄŸu ve onu gÃ¼venli tarafta tutacak pop-country dengesi ve daha kolay dinlenip kabul edilebilir ÅŸarkÄ±lar...

ÅžarkÄ±nÄ±n videoâ€™sunda; Mileyâ€™nin Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼k etki bÄ±rakmÄ±ÅŸ â€˜Kralâ€™ Elvis Presleyâ€™e sayÄ±sÄ±z gÃ¶nderme var. Karnaval tadÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 50â€™lerin koreografi ve gÃ¶rsel Ã¶ÄŸelerini iÅŸin merkezine koyan video, 24 yaÅŸÄ±nda, genÃ§ bir kadÄ±nÄ±n nostaljisi sanki. Ama bu nostalji; akranÄ± olan diÄŸer starâ€™lar gibi â€˜Kendimi Ã§ok yaÅŸlanmÄ±ÅŸ hissediyorumâ€™ demiyor. Aksine, â€˜Kimseler aynÄ± kalmaz; her Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±n bir iniÅŸi vardÄ±r; hem deÄŸiÅŸtiÄŸini kabul et hem de kendini daha genÃ§ hissetâ€™ demek istiyor. Miley; kafasÄ± karÄ±ÅŸÄ±k gÃ¼nlerinden sonra uzun bir uykudan uyanmÄ±ÅŸ gibi ama kendini keÅŸfetmeye de devam ediyor.