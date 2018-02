Çocuk ruhunun peşinden git

Mustafa Sandal’ın, damga vurduğu 90’lı yıllarda ürettiği ve devamı gelen başarısının sırrı, bir besteci ve söz yazarı olarak yarattığı hit şarkı formülü olmuştu. Bunu, dönemin büyük isimlerinin himayesine ihtiyaç duymadan, bilakis o isimlere şarkılar vererek başaran Sandal, popüler alanın gözbebeğiydi. Sadece Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Hakan Peker değil; Sertab Erener, Ferda Anıl Yarkın, Asya, Sibel Alaş, İzel, Burak Kut, Yonca Evcimik gibi çıkışını 90’larda gerçekleştirmiş isimlere de dönüm noktası olan şarkılar armağan etti.

2000’lerde de etkisini artırarak sürdürüp 2010’lara geldiğimizde ‘Ego’, ‘Tesir Altında’, ‘Ben Olsaydım’ gibi hit’ler çıkarmayı bildi şapkasından. 2016’da yayımladığı üç parçalık maksi teklisi ‘Dön Dünya’ çıktığında aynı adlı şarkı hayal kırıklığı olsa da ‘Hepsi Aşktan’ yüreğime su serpti.

Beklentim büyük

Mart ayında çıkarmayı planladığı yeni albümünden ilk tekli ‘Aşk Kovulmaz’a odaklanacak olursak, öncelikle bir Mustafa Sandal şarkısı değil. Günay Çoban ve Volga Tamöz’ün ellerine sağlık; Sandal’a uygun bir parça ve yeni albümle umut veren bir iş olmuş. Öte yandan, çıkış için “Doğru şarkıyı bulana kadar bekledim” diyen Mustafa Sandal acaba neden şarkı yazmıyor? Yazıyorsa neden vitrine onu koymuyor? Sıkıntı tam olarak nerde?

Söyleyeyim... Bir formül üzerinden hit şarkı yazmak mümkündür. Ancak iyi şarkı yazıp onun hit olmasını istiyorsanız, yapmanız gereken içinize dönmek. Bence Mustafa Sandal’ın cevheri yerli yerinde duruyor. Kendini yenilemek için yapması gereken, çocuk ruhunun peşinden gidip merak etmek, keşfetmek, heyecanlanmak; kendini hapsettiği konfor alanından çıkmak.

Ben onunla ilgili ‘50’sine merdiven dayadı, eskilerle idare etsin; yeni bir şey söylemesine, riske girmesine gerek yok’ şeklinde düşünenlerden değilim.

Beklentim büyük.



Aşk Kovulmaz (Tekli) - Mustafa Sandal (5 üzerinden 3,5 yıldız)

Kendini sevmenin yolları

2017 tarihli ve kendi adını taşıyan ilk albümünden ‘Be the One’, ‘Last Dance’, ‘Hotter than Hell’, ‘Blow Your Mind’, ‘Lost in Your Light’ ve ‘New Rules’u takip eden yeni tekli ‘IDGAF’i videosuyla birlikte ay ortasında yayımlayan Dua Lipa, çıta yükselttiği parçaların sayısını artırıyor. Tıpkı ‘Scared to Be Lonely’, ‘New Rules’, ‘Blow Your Mind’ ya da Sean Paul’le düet yaptığı ‘No Lie’ gibi hit’leri için geçerli olduğu gibi ‘IDGAF’le de iddialı. Modellikten gelip hem albüm öncesi teklileri hem de bütün olarak debut’u ile seyirlik bir çıkış yapan Dua Lipa, 23 yaşında arkasına aldığı rüzgârı iyi değerlendirip fırtına gibi bir müzik kariyerine yelken açtı bile. ‘Golden Slumbers’, ‘Tears Dry On Their Own’, ‘I’d Rather Go Blind’ ve ‘New Rules’un akustik yorumlarını içeren ‘Live Acoustic EP’yi de dinlerseniz ne kadar güçlü bir yorumcu olduğunu daha iyi idrak edeceksiniz.

‘IDGAF’, sözleri ve videosuyla ‘kendini sevmek’ten söz ediyor. İçimizde mücadele halinde iki benlik var. Biri, zarar verenlerin karşısında alttan alıp kendini ezdiriyor. Diğeriyse mesafeli ve kararlı; ‘Önce ben!’ diyor. ‘IDGAF’e göre de kendini sevmek tam olarak bunu gerektiriyor.



IDGAF (Tekli) - Dua Lipa (5 üzerinden 3,5 yıldız)