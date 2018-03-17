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Tolga Akyıldız

Tolga Akyıldız

Canı sıkılsa da küfretmeyecek!

17 Mart 2018

‘Kim Korkar’ için Candan Erçetin külliyatının en iyilerinden diyemeyiz ancak nakaratı, düzenlemesi, duruşu itibariyle hasret gidermek için yeterince iyi.

Candan Erçetin, yeni albümünün habercisi olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir tekli yayımladı: ‘Kim Korkar’. 2019’a girmeden kavuşacağımız albümden tekli ve videolarını aralıklarla paylaşmaya devam edecek.

Yeni parça; çıkış tarihinden de anlayacağınız gibi sözleri ve tavrı itibariyle bir ‘kadın’ şarkısı. Sözlerinde; ‘Kim korkar hain kurttan, senin o küçük egondan’ derken; ‘Canımı çok sıkıyorsun ama ben küfredecek değilim... O hasta ruhun için kendimi kahredecek değilim’ netliğinde sert bir ifadeyi yüzüne karşı söylüyor erkek milletinin. Candan Erçetin kimliğinin tavrı hep net; bence doğrusu da bu. Parça için, Candan Erçetin külliyatının en iyilerinden diyemeyiz ancak nakaratı, düzenlemesi, duruşu itibariyle hasret gidermek için yeterince iyi.

Ama parçanın videosuna bir eleştirim var. Biraz kolayına kaçılmış hikâye aktarımı açısından. Kadınlara, çocuklara, hayvanlara uygulanan şiddete karşı duran bir şarkının videosu, içinde bulunduğumuz görsel iletişim çağında güçlü bir yumruk atmalıydı bize. Kadınlar var, dövizler var, köpekler var ama ne yazık ki parçaya uygun cesur ruh eksik.

1995’te ‘Hangi Aşk Adil ki’ adlı hit parçasının klibi için Galatasaray Lisesi’nden Taksim’e kadar; İstiklal Caddesi ahalisiyle birlikte yürümüştü Erçetin. 8 Mart’ta yayımlanan yeni şarkının videosunda, onun bir benzerini gerçekleştirebilseydi, etkisi nasıl olurdu sizce?

Şimdilerde MSG'deki (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) ‘Değişim Hareketi’nin önderliğini yapan ve şeffaflığı, hakça bölüşmeyi, yeniden yapılanmayı hedefleyen bir başkan adayı Erçetin. Hem sanatçı, hem kadın hem de bir lider olarak; kendisinden beklenti çıtamızın yüksek olduğunu bildiğini tahmin ediyorum.

Canı sıkılsa da küfretmeyecek
Kim Korkar/ Candan Erçetin
Pasaj Müzik
5 üzerinden 3 yıldız

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