Bu sene onları dinledik... 2019'un en iyileri

Genç müzisyenler yeni bir ana akım ve kendi konser ekonomilerini oluşturdu. Müzik şirketlerinin etkisi biraz daha azaldı. Rap ve ‘neo-arabesk’ yükselişe geçti. Şanışer ülke gündemine oturdu. Gaye Su Akyol ve Altın Gün yurtdışı başarılarıyla göğsümüzü kabarttı.
Yerli
YURTTA RAP CİHANDA RAP: Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rap yükselişini sürdürdü. Norm Ender’in sonradan alıntı/çalıntı tartışmalarına maruz kalan ‘Mekânın Sahibi’yle yaptığı çıkış konuşuldu; Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero bu şarkıya cevap olmadığını ifade ettikleri ‘Fight Kulüp’ ile adlarından söz ettirdi. Ben Fero kendine has tavrıyla zirveye yükseldi. Yeraltından seslenen Ağaçkakan, ‘Muaf’ albümüyle Aga B ve 90 BPM umut verdi. Ezhel’in bir ayağı Berlin’deydi. ‘Lolo’, ‘Aya’ gibi tekliler üretti, eşlikler yaptı. UFO 361’le ‘Lights Out’ albümünü çıkardı. ‘Olay’ adlı parçası Şanışer’in 17 sanatçıyla birlikte yaptığı ‘Susamam’ ve Sayedar, Önder Şahin, Ceza’nın ‘Komedi v Dram’ıyla birlikte Türkiye gündemine oturdu. Şanışer yılın son günlerinde Sezen Aksu’yla birlikte ‘Kara Geceler’ adlı şarkıya imza attı.
ANA AKIMIN SAVRULUŞLARI
Türkçe ana akım merkezi bir yönden rap’e kayarken diğer yönden elektronik altyapılı ‘neo-arabesk’ten medet ummaya; Merve Özbey, Tuğba Yurt, Derya Uluğ, Irmak Arıcı, Ziynet Sali gibi isimlerle devam etti. Aleyna Tilki ve Edis, Warner Music’le İngilizce albüm için sözleşme imzaladıklarını duyurdular. Sezen Aksu’nun ‘Türkiye Şarkıları-Canlı’yı ve mor ve ötesi’nin ‘Canlı Akustik-Aya İrini’yi yayımlaması heyecan vericiydi. Sıla, ‘Acı’ ve ‘Meşk’le serisine devam etti. Demet Akalın ‘Ateş’ albümü, Hande Yener ‘Kuş’ ve ‘Krema’ teklileriyle şans aradı. Yalın’ın ‘Deva Bize Sevişler’i ilgi gördü. İrem Derici ve Berkay 1990’lardan medet umdu. Sertab Erener’in, Selami Şahin’in, Ahmet Kaya’nın şarkıları müzikallere konu oldu. ‘Fikret Şeneş Şarkıları’ ve Erol Evgin’in ‘Altın Düetler 2’ albümleri yılın dikkat çeken özel projeleri arasındaydı.
ARKA PLAN HİKÂYELERİ: Gaye Su Akyol’un ‘Songlines’da ‘En İyi Sanatçı Ödülü’nü alması, iki Türk solisti ve ‘Gece’ albümüyle Altın Gün’ün Grammy adaylığı gurur verdi. Kalben, videosunu kısa film tadında çektiği ‘Aşk Çeşmesi’ EP’siyle yeni albüm müjdesi verdi.
Türkiye’de bir zamanlar alternatif olarak görülen ve müzik şirketlerine bel bağlamayan genç müzisyenler dijital nimetlerden faydalanarak yeni bir ana akım ve kendi konser ekonomilerini oluşturdular. Müzik şirketlerinin etkisi biraz daha azaldı. Geleceğin müzisyeninin kendi markasını her boyutuyla yönetmek zorunda olan bir ‘start up’tan farklı olmayacağı gerçeğiyle yüzleştik. Müzikle ilgili içeriğin dijital dünya için sadece şarkı ya da konser olmadığı, belgesellerin, arka plan hikâyelerinin kıymetini, podcast’lerin önemini daha çok anladık.
ÖNE ÇIKANLAR:
‘Karanlık’ albümüyle Dolu Kadehi Ters Tut, ‘Ölsem Yeridir’le Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kamufle ve Da Poet’le yaptığı ‘Ofsayt’la Barış Demirel; Sziget Festivali’nde sahne alan Yasak Helva,
‘Yadigar’ EP’siyle The Ringo Jets;
‘Disko Anksiyete’ albümüyle She Past Away, kendi adlarını taşıyan albümleriyle Bir Şeyler Eksik...
Hedonutopia’dan ‘Arzu Ütopyası’,
Paz’dan ‘Can’,
Jakuzi’den ‘Hata Payı’,
Brek’ten ‘Ölü Pop’,
In Hoodies’ten ‘Recalibrated Expectations’, Kül’den ‘Ait ve Dair’,
Babazula’dan ‘Derin Derin’,
Eda Baba’dan ‘Bir Küçük Tebessüm’,
Sena Şener’den ‘Her An Gidebilirim’,
Adamlar’dan ‘Dünya Günlükleri’.
Melek Mosso, Canozan, Emir Can İğrek, Kahraman Deniz, Nova Norda, Lin Pesto, Yaşlı Amca ve Sedef Sebüktekin.
Ayrıca Özdemir Erdoğan’ın ‘Aşk’ı, Mazhar Alanson’un ‘Yazan Aşık’ı, Nil Karaibrahimgil’in ‘Nil’den İyi Gelen Sesler’ projesi, Can Bonomo’nun ‘Ruhum Bela’sı, Karsu’nun ‘Karsu’su ve Pinhâni’nin ‘Yollar Bizi Bekler’ini ilgiyle dinledik.
YENİ ŞÖHRET TANIMI: YouTube’da 90’lı yıllara ait şarkıları icra ederek hatırı sayılır bir başarı elde elden Zeynep Bastık; hem Anıl Piyancı ile ‘Bırakman Doğru mu’ hem de Mustafa Sandal’la ‘Mod’a imza atarak eşlikler kulvarına girdi. Kendi şarkısı ‘Her Yerde Sen’ fark edildi.
Yabancı
UFUK AÇANLAR: Dünya hiphop’ında Lizzo’nun çıkışı ve Lil Nas X’in başarısı önemliydi. Zirvedeki bir diğer genç isim ‘Hollywoods’s Bleeding’le Post Malone’du. Little Simz, Young Thug, Dave, Maxo Kream, Jpegmafia, Rapsody ufkumuzu açtılar. Kanye West dindar hallerini koruyarak ‘Jesus Is King’le “Buradayım” dedi. Childish Gambino, Drake ve Cardi B adlarından söz ettirdiler.
NICK CAVE VE LEONARD COHEN: Coldplay,Thom Yorke, Sharon Van Etten, FKA Twigs, Angel Olsen, Lana Del Rey, Bon Iver, Floating Points, Nils Frahm, The Comet Is Coming, Michael Kiwanuka, Kim Gordon, Weyes Blood’ın albümleri; Nick Cave’in tamamını kaybettiği oğluna yazdığı şarkılarıyla ‘Ghosteen’ ve Leonard Cohen’in ölümünden üç yıl sonra ortaya çıkan albümü ‘Thanks For The Dance’in müzikal çıtaları yüksekti.
EZBER BOZANLAR: Yıla damga vuran yeni kuşak yıldız Billie Eilish oldu. 17 yaşında ‘Bad Guy’ adlı şarkısı ve ‘When We All Fall Asleep Where Do We Go?” albümüyle ezber bozdu. Ariana Grande’nin ‘Thank You, Next’i; Beyoncé’nin kardeşi Solange’ın şaşırtan ‘When I Get Home’u ve Taylor Swift’in şaşırtmayan ‘Lover’ı; Ed Sheeran, Robbie Williams, Dua Lipa ve James Blake ana akımda öne çıkanlar arasındaydı. Madonna, ‘Madame X’ ile Latin sularına yelken açtı, konserleriyle olay yarattı. Rock-metal âleminin öne çıkanıysa ‘We Are Not Your Kind’ ile Slipknot oldu. Latin kulvarında Shawn Mendes ve Camila Cabello’dan ‘Senorita’ ipi göğüsledi. Eurovision birincisi Hollandalı Duncan Laurence’ın ‘Arcade’i iddialıydı. Beyoncé; Coachella performansının belgeseliyle göz doldurdu.
Bu sene onları dinledik... 2019'un en iyileri
Genç müzisyenler yeni bir ana akım ve kendi konser ekonomilerini oluşturdu. Müzik şirketlerinin etkisi biraz daha azaldı. Rap ve ‘neo-arabesk’ yükselişe geçti. Şanışer ülke gündemine oturdu. Gaye Su Akyol ve Altın Gün yurtdışı başarılarıyla göğsümüzü kabarttı.
Yerli
YURTTA RAP CİHANDA RAP: Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rap yükselişini sürdürdü. Norm Ender’in sonradan alıntı/çalıntı tartışmalarına maruz kalan ‘Mekânın Sahibi’yle yaptığı çıkış konuşuldu; Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero bu şarkıya cevap olmadığını ifade ettikleri ‘Fight Kulüp’ ile adlarından söz ettirdi. Ben Fero kendine has tavrıyla zirveye yükseldi. Yeraltından seslenen Ağaçkakan, ‘Muaf’ albümüyle Aga B ve 90 BPM umut verdi. Ezhel’in bir ayağı Berlin’deydi. ‘Lolo’, ‘Aya’ gibi tekliler üretti, eşlikler yaptı. UFO 361’le ‘Lights Out’ albümünü çıkardı. ‘Olay’ adlı parçası Şanışer’in 17 sanatçıyla birlikte yaptığı ‘Susamam’ ve Sayedar, Önder Şahin, Ceza’nın ‘Komedi v Dram’ıyla birlikte Türkiye gündemine oturdu. Şanışer yılın son günlerinde Sezen Aksu’yla birlikte ‘Kara Geceler’ adlı şarkıya imza attı.
ANA AKIMIN SAVRULUŞLARI
Türkçe ana akım merkezi bir yönden rap’e kayarken diğer yönden elektronik altyapılı ‘neo-arabesk’ten medet ummaya; Merve Özbey, Tuğba Yurt, Derya Uluğ, Irmak Arıcı, Ziynet Sali gibi isimlerle devam etti. Aleyna Tilki ve Edis, Warner Music’le İngilizce albüm için sözleşme imzaladıklarını duyurdular. Sezen Aksu’nun ‘Türkiye Şarkıları-Canlı’yı ve mor ve ötesi’nin ‘Canlı Akustik-Aya İrini’yi yayımlaması heyecan vericiydi. Sıla, ‘Acı’ ve ‘Meşk’le serisine devam etti. Demet Akalın ‘Ateş’ albümü, Hande Yener ‘Kuş’ ve ‘Krema’ teklileriyle şans aradı. Yalın’ın ‘Deva Bize Sevişler’i ilgi gördü. İrem Derici ve Berkay 1990’lardan medet umdu. Sertab Erener’in, Selami Şahin’in, Ahmet Kaya’nın şarkıları müzikallere konu oldu. ‘Fikret Şeneş Şarkıları’ ve Erol Evgin’in ‘Altın Düetler 2’ albümleri yılın dikkat çeken özel projeleri arasındaydı.
ARKA PLAN HİKÂYELERİ: Gaye Su Akyol’un ‘Songlines’da ‘En İyi Sanatçı Ödülü’nü alması, iki Türk solisti ve ‘Gece’ albümüyle Altın Gün’ün Grammy adaylığı gurur verdi. Kalben, videosunu kısa film tadında çektiği ‘Aşk Çeşmesi’ EP’siyle yeni albüm müjdesi verdi.
Türkiye’de bir zamanlar alternatif olarak görülen ve müzik şirketlerine bel bağlamayan genç müzisyenler dijital nimetlerden faydalanarak yeni bir ana akım ve kendi konser ekonomilerini oluşturdular. Müzik şirketlerinin etkisi biraz daha azaldı. Geleceğin müzisyeninin kendi markasını her boyutuyla yönetmek zorunda olan bir ‘start up’tan farklı olmayacağı gerçeğiyle yüzleştik. Müzikle ilgili içeriğin dijital dünya için sadece şarkı ya da konser olmadığı, belgesellerin, arka plan hikâyelerinin kıymetini, podcast’lerin önemini daha çok anladık.
ÖNE ÇIKANLAR:
‘Karanlık’ albümüyle Dolu Kadehi Ters Tut, ‘Ölsem Yeridir’le Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kamufle ve Da Poet’le yaptığı ‘Ofsayt’la Barış Demirel; Sziget Festivali’nde sahne alan Yasak Helva,
‘Yadigar’ EP’siyle The Ringo Jets;
‘Disko Anksiyete’ albümüyle She Past Away, kendi adlarını taşıyan albümleriyle Bir Şeyler Eksik...
Hedonutopia’dan ‘Arzu Ütopyası’,
Paz’dan ‘Can’,
Jakuzi’den ‘Hata Payı’,
Brek’ten ‘Ölü Pop’,
In Hoodies’ten ‘Recalibrated Expectations’, Kül’den ‘Ait ve Dair’,
Babazula’dan ‘Derin Derin’,
Eda Baba’dan ‘Bir Küçük Tebessüm’,
Sena Şener’den ‘Her An Gidebilirim’,
Adamlar’dan ‘Dünya Günlükleri’.
Melek Mosso, Canozan, Emir Can İğrek, Kahraman Deniz, Nova Norda, Lin Pesto, Yaşlı Amca ve Sedef Sebüktekin.
Ayrıca Özdemir Erdoğan’ın ‘Aşk’ı, Mazhar Alanson’un ‘Yazan Aşık’ı, Nil Karaibrahimgil’in ‘Nil’den İyi Gelen Sesler’ projesi, Can Bonomo’nun ‘Ruhum Bela’sı, Karsu’nun ‘Karsu’su ve Pinhâni’nin ‘Yollar Bizi Bekler’ini ilgiyle dinledik.
YENİ ŞÖHRET TANIMI: YouTube’da 90’lı yıllara ait şarkıları icra ederek hatırı sayılır bir başarı elde elden Zeynep Bastık; hem Anıl Piyancı ile ‘Bırakman Doğru mu’ hem de Mustafa Sandal’la ‘Mod’a imza atarak eşlikler kulvarına girdi. Kendi şarkısı ‘Her Yerde Sen’ fark edildi.
Yabancı
UFUK AÇANLAR: Dünya hiphop’ında Lizzo’nun çıkışı ve Lil Nas X’in başarısı önemliydi. Zirvedeki bir diğer genç isim ‘Hollywoods’s Bleeding’le Post Malone’du. Little Simz, Young Thug, Dave, Maxo Kream, Jpegmafia, Rapsody ufkumuzu açtılar. Kanye West dindar hallerini koruyarak ‘Jesus Is King’le “Buradayım” dedi. Childish Gambino, Drake ve Cardi B adlarından söz ettirdiler.
NICK CAVE VE LEONARD COHEN: Coldplay,Thom Yorke, Sharon Van Etten, FKA Twigs, Angel Olsen, Lana Del Rey, Bon Iver, Floating Points, Nils Frahm, The Comet Is Coming, Michael Kiwanuka, Kim Gordon, Weyes Blood’ın albümleri; Nick Cave’in tamamını kaybettiği oğluna yazdığı şarkılarıyla ‘Ghosteen’ ve Leonard Cohen’in ölümünden üç yıl sonra ortaya çıkan albümü ‘Thanks For The Dance’in müzikal çıtaları yüksekti.
EZBER BOZANLAR: Yıla damga vuran yeni kuşak yıldız Billie Eilish oldu. 17 yaşında ‘Bad Guy’ adlı şarkısı ve ‘When We All Fall Asleep Where Do We Go?” albümüyle ezber bozdu. Ariana Grande’nin ‘Thank You, Next’i; Beyoncé’nin kardeşi Solange’ın şaşırtan ‘When I Get Home’u ve Taylor Swift’in şaşırtmayan ‘Lover’ı; Ed Sheeran, Robbie Williams, Dua Lipa ve James Blake ana akımda öne çıkanlar arasındaydı. Madonna, ‘Madame X’ ile Latin sularına yelken açtı, konserleriyle olay yarattı. Rock-metal âleminin öne çıkanıysa ‘We Are Not Your Kind’ ile Slipknot oldu. Latin kulvarında Shawn Mendes ve Camila Cabello’dan ‘Senorita’ ipi göğüsledi. Eurovision birincisi Hollandalı Duncan Laurence’ın ‘Arcade’i iddialıydı. Beyoncé; Coachella performansının belgeseliyle göz doldurdu.