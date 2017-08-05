Aleyna gümbür gümbür geliyor

Yetenek Sizsiniz’de yarışmacı olduğunda ister istemez dikkat kesildim Aleyna’ya… ‘Gesi Bağları’, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ gibi yorumlaması zor türküleri bazen tek gitarla bazen grubuyla okudu. Vokal üslubunda Selda Bağcan hissi vardı. Sonradan öğrendim ki Selda şarkıları dinlemeye, söylemeye başlamış henüz çocuk yaşında.

Aleyna’nın şarkı söylerken kendine güveni tamdı. Teknik olarak kusursuza yakın okudu o türküleri. Sesi diyaframdan yüzünün ön bölgesinde ustalıkla toplayışı; nağmesini yerli yerine koyuşu, kafa sesleri, kulağı, yorumu derken; henüz 15 yaşında olan genç bir kızın bu başarısının o yarışmayla tarih olmayacağını anlamak zor olmadı.

Derken Emrah Karaduman’la tanıştı Aleyna Tilki. Emrah, şarkısına vokaliyle eşlik edecek (featuring yapacak) bir kadın ses aramaktaydı. Ve ‘Cevapsız Çınlama’ böylece ortaya çıktı. Diğer bir deyişle sanılanın aksine ‘Cevapsız Çınlama’ bir Aleyna Tilki şarkısı değil Emrah Karaduman şarkısıdır. Ancak tek bir şarkının Aleyna Tilki’nin gençliği, güzelliği, dansları, polemikleri vesilesiyle o denli ünlü oldu ki Emrah’ın ‘Bir dakika, bu benim şarkım ama’ demekle ilgili bir kaygısı olduğunu hiç sanmıyorum. Aleyna; Emrah Karaduman’ın da kariyer yolunu açtı ‘Cevapsız Çınlama’yla.

Peki, nasıl bir şarkıydı bu ‘Cevapsız Çınlama’… O zaman 16 yaşında olan bir genç kızın dansları ile boy gösterdiği ve aslına bakarsanız vokalinin çıtasını pek yüksek tutamadığı sıradan, melodik, hızlı tüketime dönük bir yaz/dans şarkısı… Öte yandan ihtiyacını karşıladı mı Aleyna’nın? Hem de nasıl… Parça özellikle sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Bugün üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra Youtube’daki tıklanma sayısı 310 milyonu aşmış durumda. Sebebi açık; defalarca dinlediler. Aleyna’nın hayranları; dünyada olduğu gibi; Türkiye’de belki de ilk kez özdeşleşme yaşadılar kendi yaşlarında bir şarkıcıyla. Ablaları hatta anneleri yaşındaki kadın pop yıldızlarımıza ilgi duymalarında elbet bir sakınca yok. Ancak Aleyna’nın kazandığı başarı bizim pop müzik piyasası açısından bir açığı kapattı. Özetle gördüğü ilginin temel sebebi, kendi yaş grubunun verdiği destektir. Hayranları da çoğunlukla Aleyna gibi gencecik kızlardı. Akranı olan erkek hayranlarınınsa platonik bir aşk besledikleri aşikârdı kendisine… Daha ne olsun? Google’da, 2016 yılında adı en çok aranan kişi Aleyna Tilki olmuş. O da mı manipülasyon? Güldürmeyin insanı.

Söz; Aleyna’nın ustası, ablası, teyzesi kıvamındaki pop star’larımızdan açılmışken iddiamı bir adım ileriye götürmek isterim. Aleyna; yine yaşından beklenmeyecek bir ustalıkla kendi lehinde yönetti, yönetmekte magazin gündemini... Üstü kapalı biçimde genellikle sosyal medya üzerinden yaktığı fişekler adresini buluyor. Beni şaşırtan daha çok Demet Akalın, Hande Yener, Hadise gibi isimlerin Aleyna'ya yönelik açıklamaları. Açıkçası bu durum bana, kendilerinin de Aleyna'nın gümbür gümbür geldiğinin farkında olduklarını düşündürüyor. Yoksa yapmaları gereken ona destek olmaktan başka bir şey değil. Ancak bir rahatsızlık oluşmuş belli ki. Siz kızınız yaşındaki yetenekli bir müzisyeni neden magazin âlemine malzeme verecek şekilde muhatap alıyorsunuz diye sormazlar mı adama sonra? Çünkü Aleyna söyleyeceğini söylemekle birlikte asla lafının ana fikrini açık etmiyor ve muhtemel polemik sonrası 'Kendisi benim ablamdır, idolümdür' diyerek muhatabına yakınlaşıyor. Ve elbette yarattığı magazin gündeminden kurnazca faydalanıyor. Helal olsun kendisine… Demek ki ‘abla’ları bunu fark etmiyor.

'Sen Olsan Bari'yi altyapı ve beste açısından büyük bir adım olarak görüyorum… Aleyna'nın yaratmaya çalıştığı şarkı evreni ve ilk parçanın aslen kendi şarkısı olmadığı düşünüldüğünde doğru bir başlangıç. Kısa, net, melodik, şarkı olarak ‘Cevapsız Çınlama’dan kat be kat iyi…

Video’su Britney Spears’ın iki video’sundan (‘Crazy’ ve ‘Work B….h’ ) çalıntı diye bas bas bağıranlar var. Baktım; iki sahne var benzerlik olan. Bu gözler ne fikir hırsızlıkları gördü kliplerde, Aleyna’nınkisi devede kulak kalır… Ayrıca klip yönetmeni esinlenmişse kızcağızın günahı ne? Bir de vicdansızca uydurulan pedofili göndermesi meselesi var. Neymiş? Saçlarını iki yandan toplamış, ayna karşısında makyaj yapmış. El insaf!

Yeni şarkısı ‘Sen Olsan Bari’ YouTube’da ilk 24 saatte 5.2 milyon kez izlendi; bu rakam 3 günde 16 milyonu buldu. Youtube’un en çok izlenen 10 video’su arasına Selena Gomez, Ed Sheeran gibi isimlerle birlikte girdi. Yani kendisi rekor üstüne rekor kırdı. Madem manipülasyon bu kadar kolay, madem Youtube’takiler bunu fark etmeyip ilk 10 listesine koyacak kadar mevzudan bihaber; siz de yapın o zaman… En çok siz tıklanmış olun, sonuç değişmeyecek. Aleyna geliyor sevgili dostlar!

Aleyna Tilki'nin; şayet büyük hatalar yapmazsa; geleceğin star'ı dolayısıyla kalıcı olacağına yürekten inanıyorum. Hırslı, özgüvenli ve öğrenmeye aç bir genç müzisyen. Yolun başında ama iyi koşuyor. Erken yaşta fazlaca büyüyen egosu da zaman içinde törpülenecektir. Dans, fizik, ses, ışık, zekâ ne gerekiyorsa var kendisinde; umarım yolunu şaşırmaz. Doğru bir ekip ve şarkı seçimiyle o yol açık çünkü. Deneyiminin hızla artacağını düşünürsek söz ettiğimiz o 'gelecek' de çok uzakta değil sanki. Desteklemek istiyorsanız tereddüt etmeyin; ‘cool’luğunuzdan ödün vermiş olmazsınız; tabii eğer gerçekten ‘cool’sanız. Ve hele bir 18 olsun, o zaman görün siz Aleyna’yı… Yine takacak bir kulp bulursunuz belki ama gürül gürül akan bir nehrin de önünde kolay kolay duramazsınız.

ŞEBNEM FERAH’A MOR VE ÖTESİ GİTARİSTİ

20 yılı aşkın bir süredir Şebnem Ferah’la birlikte solo gitar çalan Metin Türkcan gruptan ayrıldı. Aynı zamanda 30’ncu yılını akustik projeyle kutlayan Pentagram’ın da gitaristi olan Türkcan, Pentagram’daki görevine devam edecek. Şebnem Ferah; Metin Türkcan’ın yerine 20. yılı deviren mor ve ötesi’nin gitaristi Kerem Özyeğen’le anlaştı. Özyeğen bundan böyle hem mor ve ötesi hem de Şebnem Ferah’la birlikte konserlere çıkacak. Ferah’la birlikte ilk performansını Bursa Konseri’nde gerçekleştiren Kerem Özyeğen ‘Şebnem Ferah’ın sahnesi heyecan verici; her iki görevimin de üstesinden layıkıyla geleceğime inanıyorum’ derken, kısa süre önce Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen Pentagram Akustik Konseri’ne konuk oldu ve Metin Türkcan’la yan yana gitar çaldı.