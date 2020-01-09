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Tarkan Özvardar

Tarkan Özvardar

tarkanozvardar@gmail.com

Köpeklerde tuvalet terbiyesi

9 Ocak 2020

Köpek insanla sosyal yaşantı içerisinde, entegre yaşamak zorunda olan bir canlıdır.

İçgüdüsüne bağlı şekillenen doğal davranışları, bizlerle yaşamak zorunda kaldıkları için bazen bizim yönlendirmelerimizle değişmek durumunda kalır. Tuvalet alışkanlığı da yönlendirilmesi gereken bir köpek davranışıdır. İnsan ve çevre sağlığı açısından bir arada yaşadığımız köpeklerimize bu alışkanlığı edindirmek bizim yükümlülüğümüzdedir.

Köpeklerde tuvalet terbiyesi

BİRAZ DİKKAT VE DOĞRU ZAMANLAMA

​Yavru köpek sahiplenmiş olan birçok ailenin köpeklerinden erken dönemde ayrılma sebebi genellikle yavruda tuvalet alışkanlığının şekillendirilememesidir. Aslında biraz dikkat ve doğru zamanlama ile üstesinden kolaylıkla gelinebilecek olan tuvalet alışkanlığı yavru köpeğin eve gelişiyle birlikte hemen başlanması gereken bir terbiye şeklidir. ​Yavru köpeğin tuvalet alışkanlığını doğru şekillendirebilmesi hayvan sahibinin mama saatlerini düzenlemesi, yavrunun ev içerisinde yaşadığı alanın belli ölçülerde sınırlandırılması ve doğru zamanlarda tuvaletini istenen alana yönlendirilmesiyle kolayca öğretilebilir.

YAŞADIĞI ORTAMDA ŞEKİLLENDİRİLMELİ

Aslen fizyolojik olarak vücudu terk etmesi zorunlu olan idrar ve dışkıyı eğitmek mümkün değildir. Ancak doğru zamanlamalarla tuvaleti yönlendirerek yavruya alışkanlık kazandırmak mümkündür. Bu sebeplerden ötürü tuvalet eğitimi yerine tuvalet alışkanlığı ya da yönlendirilmesi demek daha doğru bir tanımlama olacaktır. ​Tuvalet alışkanlığı köpeğin yaşadığı ortam, beslenme ve gezinti saatleriyle bağlantılı olduğu için mutlaka yaşadığı ortamda şekillendirilmelidir. Bu öğretiyi almak üzere daha aşı programı bile tamamlanmamış yavrunun eğitim merkezlerine gönderilmeye çalışılması hem yavrunun sağlığı açısından olumsuz olacak hem de farklı oryantasyonda başarısız olacaktır. Anlaşılması gereken bu terbiyenin köpeğin yaşadığı ortamda sahipleri tarafından verilmesi gerekli olduğudur.

Köpeklerde tuvalet terbiyesi

2-4 METREKARELİK SINIRLANDIRILMIŞ ALAN

​Yavru köpek eve geldiğinde ona hazırlanmış olan 2-4 metrekarelik sınırlandırılmış bir alan içerisine yerleştirilmesi onun tuvalet alışkanlığının oluşmasına yardımcı olacaktır. Aksi takdirde evin her yerini kullanmasına müsaade edilen yavru köpeğin kafasının karışıp farklı yerlere tuvalet yapması kaçınılmazdır. ​Köpekler içgüdüsel olarak yattıkları ve yemek yedikleri bölgeyi pisletmek istemezler ve bu bölgeye en uzak olan noktaları tuvalet alanı olarak kullanırlar. Hazırlamış olduğumuz sınırlı alanın yakın köşelerine yatak ve yemek-su kaplarını yerleştirir ve de uzak köşeyi gazete kâğıtları ya da tuvalet pedleriyle kaplarsak yavru direkt ona hazırlanan tuvalet alanını kullanacaktır. Böylece yavru doğru oryantasyonla tuvalet alışkanlığı edinecek, biz de sık sık kirli alanı temizleyerek köpeğin alanını temiz tutmuş oluruz.

UYKU VE YEMEK SONRASI ÇIKARTILMALI

​Yavrular yemekten hemen sonra ve uykudan uyandıkları zaman en çok tuvalet ihtiyacı hissederler. Yavrunun tuvaletini yapmasının hemen ardından evin diğer alanlarına kısa süreli olarak alınması ile aileyle daha yakın temasta olması ve evin alanlarını tanıması mümkün olabilir. Ancak bu dönemi fazla uzun tutmamak gerekir, zira yavru köpekler sık tuvalet gereksinimi içerisine girdiklerinden bir kaza yaşanmaması adına yavru kısa süre sonra tekrar yerine konmalıdır. ​Aşı programı tamamlanan yavru artık dışarıya çıkmaya hazırdır. Yavru özellikle uykudan sonra ve yemek sonralarında gün içerisinde sık sık dışarı çıkartılarak dış dünyayı tolere etmeyi öğrenmesi ve tuvalet alışkanlığını dışarı şekillendirmesi gerekir. Kısa bir süre sonra yavru tuvaletini dışarı yapmaya alışacaktır.
​Biraz sabır ve dikkatle ilk zamanlarda sık dışarı çıkartılarak çözülebilecek olan tuvalet alışkanlığının yanlış uygulamaları yüzünden dostunuzu terk etmeyin.

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