Köpekler sadece kuru mamayla mı beslenmelidir?

Çok eski dönemlerde -yani köpeklerin avcılık alışkanlıklarının devam ettiği süreçte- köpeklerin sindirim sistemi etçil (carnivor) olmaya yönelikti. Günümüzde evcilleşme süreciyle ve insanla bir arada yaşamaya bağlı olarak köpekler insanların da yemeklerine ortak olmaya başladılar. Bunun sonucunda beslenme alışkanlıkları değişti ve artık onları yarı-etçil (semi-carnivor) olarak kabul ediyor ve rasyonlarını buna göre oluşturuyoruz.

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​Tıpkı bizlerde de olduğu gibi beslemekle doyurmak birbirinden farklı kavramlardır. Köpekleri insan artıklarıyla beslemek çok doğru bir fikir değildir. Genel anlamda insan olarak bizim doğru ve yeterli beslenemediğimizi düşünürsek bizim artıklarımızla bir köpeğin doğru beslenmesi pek de mümkün olmayacaktır. Ayrıca insan sindirim sistemiyle köpeklerin sindirim sisteminin farklılığı insan için çok sağlıklı ve besleyici olan bazı besin maddelerinin köpek sindirim sistemi için sakıncalı olmasına neden olabilir.

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​Günümüzde köpeklerimizi besleyebilmemizin pratik ve hijyenik yolu olan kuru mamalar veteriner kliniklerinde, petshop’larda ve marketlerde bulunmaktadır. Kuru mamalar, köpeklerimizi sağlıklı ve dengeli beslemede en kolay yol olarak gözükmektedir. Ancak kuru mamaların da kendi aralarında kalite sınıflandırmaları vardır. İyi kaliteli ve dengeli bir mamanın ham maddeleri gerçek kaynaklardan elde edilir ve sadece veteriner hekim gözetiminde muhafaza ve satışına izin verilir. Dolayısıyla köpeğimizi iyi kalite bir kuru mamayla beslemeyi hedeflediğimizde alınacak doğru adres veteriner hekim bulunduran noktalar olmalıdır. Irka, yaşa ve besin kaynaklarının kökenine bağlı olarak birçok çeşit kuru mama tüketime hazırlanmaktadır. Köpeğimizin damak zevkine ve egzersiz planlarına bağlı olarak çeşit ve günlük beslenme miktarlarını oluşturmak mümkündür ve köpek beslemenin en pratik yoludur.

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​Bazı köpek sahipleri, ekonomik sebepler ya da kuru mamalara karşı olan güvensizliklerinden ötürü köpeklerini doğal yollarla beslemeyi tercih ederler. Doğru hazırlandığı takdirde bu besleme biçimi de köpekler için son derece faydalı olabilir. Özellikle protein kaynaklarının pişirilmeden kullanılması köpeğin besinden maksimum seviyede yararlanmasına sebep olmaktadır. Çiğ besleme (row diet) diye bilinen bu besleme modelinde üçte iki protein kaynağı, üçte bir sebze, meyve ve karbonhidrat bileşimiyle sağlıklı bir rasyon oluşturulabilir. Ancak çiğ beslemede dikkat edilmesi gereken protein kaynağının parazitler ve patojen bakterilerden arındırılmış olmasıdır. Eğer protein kaynağından emin değilsek, pişirmek en doğrusu olacaktır. Köpeğin rasyonunda etin çiğ olması köpeğin vahşileşmesine ya da saldırganlaşmasına kesinlikle sebep olmaz.

EVDE HAZIRLANACAK KÖPEK MAMASI FORMÜLÜ

ÖRNEK olması açısından evde hazırlanacak köpek maması formülü vermek gerekirse, şöyle bir karışım uygulayabiliriz:

- 300 gram tavuk eti, hindi eti, koyun eti ya da dana eti

- 100 gram tuzsuz lor peyniri

- 1 adet haşlanmış yumurta

- 100 gram yulaf

- 100 gram doğranmış kabak, elma, havuç karışımı

- 20 gram ufalanmış fındık ve ceviz

- 50 gram sığır jelatini

Bu karışımı etle bütünleştirip porsiyonlara ayırıp köpeğimize sabah ve akşam sunabiliriz. Geri kalan kısmı buzdolabında ve derin dondurucu kısmında muhafaza etmeliyiz. Sonuç olarak ister kuru mamayla ister evde hazırlanmış karışımlarla olsun dostumuzun beslenmesinde kaliteli, dengeli ve doğal besinleri tercih etmemiz en doğrusudur.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kedi

besleyen insanların, beslemeyenlere oranla kalp krizi, yüksek tansiyon, depresyon ve dolaşım bozukluklarına yatkınlığının çok daha az olduğu bilimsel ispatlı bir istatistiktir.