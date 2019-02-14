Köpek sahibi olmak tıpkı çocuk sahibi olmak gibi ciddi sorumlulukları beraberinde getirir.
Sadece köpek edinmek,sevmek ve onu doyurmak yeterli değildir. Bir köpek sahibinin sorumluluklarını genel anlamda şu şekilde sıralayabiliriz:
- En başta, bir köpek sahiplenmeyi düşünen kişinin ona bakabilecek ortamı, beslenme ve veteriner masraflarını karşılayabilecek maddi gücü sağlaması ve ona ayırabilecek vaktinin olup olmadığını kontrol etmesi gerekir.
- Edinilen köpek yavru bir köpekse, onu sık sık tuvalet alışkanlığını kazandırmak üzere dışarı çıkarmak, yaramazlıklarına karşı toleranslı olmak, düzenli veteriner kontrollerine götürmek, ona bolca zaman ayırmak gerekmektedir.
- Köpek edinildiği zaman onun egzersiz ve gezinti programları için günde en az 3 defa olmak üzere vakit ayırmak gerekmektedir. Köpekler dirsek temasını severler. Dolayısıyla köpeğinizle düzenli egzersiz yapmak, interaktif oyunlar oynamak ve onunla gezintiye çıkmak için düzenli vakit ayırmak şarttır.
- Başta köpeğin sağlığı olmak üzere, sizin ve toplumun sağlığını korumak amaçlı rutin veteriner kontrollerinin yaptırılması, paraziter mücadelenin düzenli şekillendirilmesi ve aşılarının zamanında yapılması gerekmektedir.
- Park ve sokak gezintileri esnasında tuvalet ihtiyaçlarını karşılayan köpeklerimizin dışkılarını ortada bırakmamak ve çevreye rahatsızlık vermemek adına onları toplamak her köpek sahibinin sorumlulukları arasında olmalıdır.
- Yaşadığımız sosyal çevre içerisinde köpeğinizle uyumlu bir beraberlik içerisinde olmanız için onun eğitimine vakit ayırmalı, onu anlamak ve tanımak adına ilgili kitaplar okumalı ve gerekirse profesyonel yardım almalısınız.
- Eğer köpeğiniz bekçilik özellikleri yüksek ve koruyucu tutumu olan bir köpekse, kalabalık ortam gezintilerinde ağızlık takmanız gerekmektedir.
- Köpeğin gezintileri tasma ve kayışlı olmalıdır. Kontrolsüz serbesti sağlanan köpeklerin trafik kazası başta olmak üzere, köpek kavgalarına karışması gibi travmatik olaylarla karşılaşma olasılığı yüksektir.
- Köpeğinize nitelikli, sindirilebilirliği ve besleyiciliği yüksek mamalarla günde en az iki defa beslemeniz, günlük olarak kürkünü taramanız rutininizde olmalıdır.
- Yaşadığınız bölgedeki bağlı bulunduğunuz belediyelere köpeğinizi kaydettirmeniz, legalizasyonu açısından önemlidir. Ayrıca köpeğinizin aşı karnesini sürekli evinizde bulundurmak, köpeğinizle birlikte seyahat edecekseniz yanınıza almanız önemlidir.
- Unutulmamalıdır ki köpekler uzun süreli yalnızlığa tahammül edemezler. Dolayısıyla çok uzun süreler köpeğinizi yalnız, susuz ve aç bırakmamalısınız.
- Köpeğinizle araçla seyahat ediyorsanız onun ve kendi emniyetiniz adına köpek emniyet kemeri aparatları ya da köpek taşıma kutuları kullanmanızı tavsiye ederim.
- Köpeklerin kendi türdeşleriyle vakit geçirmesi önemlidir. Haftada bir iki defa arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirebileceği köpek buluşma noktalarına gitmeniz onu çok mutlu edecektir.
- Bir köpek sahibinin köpeğinin üremesini kontrol altına alması sorumlulukları arasındadır. Kısırlaştırma, üremeyi kontrol altına almak ,köpeğin uzun ve konforlu bir hayat sürmesi açısından oldukça önemlidir.
- Köpek sahibi olmak hayvan sevgisini beraberinde getirmeli, çevre ve doğa bilinciyle her köpek sahibinin sokaktaki ve barınaktaki hayvanlara karşı duyarlı olması, suistimale uğratıldığını fark ettiği olguları yetkili makamlara bildirmesi ödevidir.
Yavru bir köpek edinildiğinde ortalama 10 -15 yıl süren tatlı bir dostluk serüveni başlar. Bu dostluğu bozmamak ve suistimale uğratmamak adına sorumluluklarımızın bilincinde olalım.
KUŞLAR NEDEN TÜYLERİNİ KABARTIR?
Kuşların tüylerini kabartmasının birçok sebebi ve anlamı olabilir;
-Hasta yada düşkün durumda olmaları
-uyku ve dinlenme pozisyonu aldıklarında
-erkek kuşların kur yapmaları esnasında
- ısı regülasyonu hedefli
- aşırı dış parazitletin verdiği rahatsızlıktan ötürü
-seksüel mücadeleler ve kavga esnasında
- vitamin eksikliği durumlarında
Tüy kabartma tüm bu durumlarda şekillenebileceğinden kuşlarımızı iyi takip ederek hangi sebeple tüylerini kabarttıklarını gözlemlememiz gerekmektedir.
Köpek sahibinin sorumlulukları
Köpek sahibi olmak tıpkı çocuk sahibi olmak gibi ciddi sorumlulukları beraberinde getirir.
Sadece köpek edinmek,sevmek ve onu doyurmak yeterli değildir. Bir köpek sahibinin sorumluluklarını genel anlamda şu şekilde sıralayabiliriz:
- En başta, bir köpek sahiplenmeyi düşünen kişinin ona bakabilecek ortamı, beslenme ve veteriner masraflarını karşılayabilecek maddi gücü sağlaması ve ona ayırabilecek vaktinin olup olmadığını kontrol etmesi gerekir.
- Edinilen köpek yavru bir köpekse, onu sık sık tuvalet alışkanlığını kazandırmak üzere dışarı çıkarmak, yaramazlıklarına karşı toleranslı olmak, düzenli veteriner kontrollerine götürmek, ona bolca zaman ayırmak gerekmektedir.
- Köpek edinildiği zaman onun egzersiz ve gezinti programları için günde en az 3 defa olmak üzere vakit ayırmak gerekmektedir. Köpekler dirsek temasını severler. Dolayısıyla köpeğinizle düzenli egzersiz yapmak, interaktif oyunlar oynamak ve onunla gezintiye çıkmak için düzenli vakit ayırmak şarttır.
- Başta köpeğin sağlığı olmak üzere, sizin ve toplumun sağlığını korumak amaçlı rutin veteriner kontrollerinin yaptırılması, paraziter mücadelenin düzenli şekillendirilmesi ve aşılarının zamanında yapılması gerekmektedir.
- Park ve sokak gezintileri esnasında tuvalet ihtiyaçlarını karşılayan köpeklerimizin dışkılarını ortada bırakmamak ve çevreye rahatsızlık vermemek adına onları toplamak her köpek sahibinin sorumlulukları arasında olmalıdır.
- Yaşadığımız sosyal çevre içerisinde köpeğinizle uyumlu bir beraberlik içerisinde olmanız için onun eğitimine vakit ayırmalı, onu anlamak ve tanımak adına ilgili kitaplar okumalı ve gerekirse profesyonel yardım almalısınız.
- Eğer köpeğiniz bekçilik özellikleri yüksek ve koruyucu tutumu olan bir köpekse, kalabalık ortam gezintilerinde ağızlık takmanız gerekmektedir.
- Köpeğin gezintileri tasma ve kayışlı olmalıdır. Kontrolsüz serbesti sağlanan köpeklerin trafik kazası başta olmak üzere, köpek kavgalarına karışması gibi travmatik olaylarla karşılaşma olasılığı yüksektir.
- Köpeğinize nitelikli, sindirilebilirliği ve besleyiciliği yüksek mamalarla günde en az iki defa beslemeniz, günlük olarak kürkünü taramanız rutininizde olmalıdır.
- Yaşadığınız bölgedeki bağlı bulunduğunuz belediyelere köpeğinizi kaydettirmeniz, legalizasyonu açısından önemlidir. Ayrıca köpeğinizin aşı karnesini sürekli evinizde bulundurmak, köpeğinizle birlikte seyahat edecekseniz yanınıza almanız önemlidir.
- Unutulmamalıdır ki köpekler uzun süreli yalnızlığa tahammül edemezler. Dolayısıyla çok uzun süreler köpeğinizi yalnız, susuz ve aç bırakmamalısınız.
- Köpeğinizle araçla seyahat ediyorsanız onun ve kendi emniyetiniz adına köpek emniyet kemeri aparatları ya da köpek taşıma kutuları kullanmanızı tavsiye ederim.
- Köpeklerin kendi türdeşleriyle vakit geçirmesi önemlidir. Haftada bir iki defa arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirebileceği köpek buluşma noktalarına gitmeniz onu çok mutlu edecektir.
- Bir köpek sahibinin köpeğinin üremesini kontrol altına alması sorumlulukları arasındadır. Kısırlaştırma, üremeyi kontrol altına almak ,köpeğin uzun ve konforlu bir hayat sürmesi açısından oldukça önemlidir.
- Köpek sahibi olmak hayvan sevgisini beraberinde getirmeli, çevre ve doğa bilinciyle her köpek sahibinin sokaktaki ve barınaktaki hayvanlara karşı duyarlı olması, suistimale uğratıldığını fark ettiği olguları yetkili makamlara bildirmesi ödevidir.
Yavru bir köpek edinildiğinde ortalama 10 -15 yıl süren tatlı bir dostluk serüveni başlar. Bu dostluğu bozmamak ve suistimale uğratmamak adına sorumluluklarımızın bilincinde olalım.
KUŞLAR NEDEN TÜYLERİNİ KABARTIR?
Kuşların tüylerini kabartmasının birçok sebebi ve anlamı olabilir;
-Hasta yada düşkün durumda olmaları
-uyku ve dinlenme pozisyonu aldıklarında
-erkek kuşların kur yapmaları esnasında
- ısı regülasyonu hedefli
- aşırı dış parazitletin verdiği rahatsızlıktan ötürü
-seksüel mücadeleler ve kavga esnasında
- vitamin eksikliği durumlarında
Tüy kabartma tüm bu durumlarda şekillenebileceğinden kuşlarımızı iyi takip ederek hangi sebeple tüylerini kabarttıklarını gözlemlememiz gerekmektedir.