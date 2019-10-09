Her canlının belli bir yaşam süresi olduğu gibi köpek dostlarımızın da genellemede 10 ila 15 yıl arasında ortalama bir ömrü vardır. Bizlere göre oldukça kısa olan bu süreyi dostumuz için daha kaliteli ve konforlu hale getirmek ve mümkün olduğunca uzatabilmek yine bizlerin elinde...
Köpeğinizi daha uzun ve sağlıklı yaşatmanın sırları
Her canlının belli bir yaşam süresi olduğu gibi köpek dostlarımızın da genellemede 10 ila 15 yıl arasında ortalama bir ömrü vardır. Bizlere göre oldukça kısa olan bu süreyi dostumuz için daha kaliteli ve konforlu hale getirmek ve mümkün olduğunca uzatabilmek yine bizlerin elinde...
BESLENMELERİNE DİKKAT ETMEK:
Köpeğimizin beslenme alışkanlıklarını iyi bilmek ve ona en uygun besin kaynaklarını kullanarak dengeli beslenmek dostumuzun yaşam süresini uzatacaktır. Köpeklerin tıpkı bizler gibi yavruluk, gençlik ve yaşlılık dönemlerindeki diyetleri farklılıklar içermektedir. Dönemsel olarak enerji ihtiyaçları değişebilmektedir. Beslenmelerinde dönemsel farklılıkları göz önüne alarak doğal ve kaliteli kaynakları kullanmak, onları aşırı kalitesiz beslemekten kaçınmak obezite hastalığından uzak tutmak daha sağlıklı ve uzun yaşamalarını sağlayacaktır.
BOL EGZERSİZ:
Tüm köpekler ırkı ve büyüklüğü farketmeksizin gezmeyi ve egzersiz oyunları oynamayı sever. Egzersizler onların daha dinç ve dinamik olmalarını sağlayarak ömürlerini uzatır. Tıpkı bizlerde olduğu gibi düzenli egzersiz yapan köpeklerde de kolesterol ve kalp problemlerine daha az rastlanır. Bahar, yaz, kış demeden dostumuzun egzersize olmasına dikkat etmeliyiz. Birlikte yapılacak uzun yürüyüşler, oyunlar ve sporlar sayesinde hem köpeğimiz hem de biz daha sağlıklı ve dinç bir hayat sürebiliriz.
STRESDEN UZAK TUTMAK:
Köpekler sürü hayvanıdırlar. Alışmakta en güçlük çektikleri şeylerin başında yalnız kalmak gelir. Yalnız kaldıklarında üzülen ve strese giren dostumuzla elimizden geldiğince çok ve kaliteli şekilde birlikte olmak onları gergin ve mutsuz olmaktan kurtaracaktır. Unutmayın uzun süreli ve düzenli stres altında kalmak tüm canlılar için hayat kalite ve süresini düşürür.
DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİ:
Bebekliğinden itibaren dostumuzun aşı ve paraziter uygulamalarına dikkat ederek onların bulaşıcı ve ölümcül olabilecek hastalıklardan korunmasını sağlayabiliriz. Dostumuzun düzenli kontrollerini organize etmek ve özellikle yaşlılık sürecinde düzenli check-up’larına özen göstermek gözden kaçabilecek hastalıkların erken tanısı ve tedavisi için çok önemlidir. Veteriner ziyaretleri onun daha sağlıklı ve uzun yaşamasında oldukça önemlidir.
KİMYASALLARDAN UZAK TUTMAK:
Dostumuzun bizler gibi, zararlı olabilecek kimyasal maddelere maruz kalmasını engellemek onun uzun ve sağlıklı yaşamasına pozitif etkide olacaktır. Deterjanlar, oda spreyleri, içerisine raf ömrü uzatma hedefli fazla kimyasal eklenmiş mama ve ödüller kullanmak ve özellikle köpeğimizin yaşadığı alanlarda sigara içerek ona zararlı bileşenleri solutmak sağlığını olumsuz yönde etkileyecek yaşam kalite ve süresini düşürecektir.
Dostlarımızla daha uzun ve kaliteli birliktelik için bu koşullara dikkat edelim. Onları sevmeyi ihmal etmeyelim...