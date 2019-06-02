Yeniayla parlayacağız

İkizler iyi haberi bu hafta alabilir. Aslanlar yükselişte. Terazilerin eline bir miktar para geçebilir. Balıklar için yeni bir dönem başlıyor.
KOÇ
Önemli destek
Önemli konumdaki biriyle kâr etmenizi sağlayacak bir bağlantı kurabilirsiniz. Gücü simgeleyen Plüton, size önemli bir destek verecek. Yeniay iletişim evinize enerji verecek.
BOĞA
Tasarruf teşviki
Hayata iyimser bir gözle bakacaksınız. Yeniay para evinizi aydınlatacağından, sizi dengeli bir bütçe yapmaya ya da tasarruf etmeye teşvik edecek.
İKİZLER
İdeal dönem
Şimdi sizin parlama zamanınız! Niyetlerinizi ve hedeflerinizi gözden geçirmek için ideal bir dönemdesiniz. Kredi başvurusu yaptıysanız bu hafta iyi haberi alabilirsiniz.
YENGEÇ
Harika bağlantılar
Bu hafta Plüton, arkadaşlık evinizdeki aşk ve güzellik gezegeni Venüs’le bağlantı kuracak. Bu, hayatınızdaki önemli kişilerle harika bağlantılar kuracağınıza işaret ediyor.
ASLAN
Yükseliştesiniz!
Venüs, iş evinizdeki Plüton’la güzel bir bağlantı kuracağından işyerinde kendinizi daha güçlü hissetmenizi ya da önemli konumdaki birinin dikkatini çekmenizi sağlayabilir. Yükseliştesiniz sevgili Aslan!
BAŞAK
Plan zamanı
Yeni bir alanda çalışmak ya da pozisyonunuzda yükselmek istiyorsanız yeniay sizi plan yapmaya teşvik edecek. Venüs ve Plüton bağlantısı ufkunuzu genişletmek için yeni yöntemler keşfetmenizi sağlayacak.
TERAZİ
Miras veya kredi
Bu hafta Venüs, ev ve aile evinizdeki güç gezegeni Plüton’la destekleyici bir bağlantı kuracak. Bu nedenle miras veya kredi yoluyla elinize para geçebilir ve bu parayı evinizde bazı tamirat gibi işler için kullanabilirsiniz.
AKREP
Derin konuşmalar
İlişkiler evinizdeki aşk gezegeni Venüs, iletişim evinizdeki derinlik gezegeni Plüton’la bağlantı kurarken eşiniz veya en yakın arkadaşınızla derin konuşmalar yapabilirsiniz.
YAY
Sevgi ve saygı
Yeniay partnerlik evinize enerji verirken yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da şimdiki ilişkinizi bir sonraki aşamaya taşıyabilirsiniz. Sevdiklerinizle aranızdaki sevgi ve saygı her zamankinden daha güçlü olacak.
OĞLAK
İşleri bitirin
Bu hafta daha yaratıcı olmak isteyebilirsiniz. Yarın gerçekleşecek yeniay organize olmak, mesajlarınızı temizlemek ve yapılacaklar listenizdeki bazı işleri bitirmek için sizi teşvik edecek.
KOVA
Ailenizle vakit geçirin
Sanatsal projelere başlamakiçin harika bir dönemdesiniz. Venüs ev ve aile evinizi ziyaret ediyor ve dikkatinizin ailenizle vakit geçirmek,dekorasyon gibi bu konulara yoğunlaşmasına neden oluyor.
BALIK
Evde yeni biri
Aile hayatınızda yeni bir döneme giriyor olabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılayacak bir yere taşınmayı planlayabilirsiniz ya da ev arkadaşı, bir bebek gibi evinize yeni birisi katılabilir.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Yeniayla parlayacağız
İkizler iyi haberi bu hafta alabilir. Aslanlar yükselişte. Terazilerin eline bir miktar para geçebilir. Balıklar için yeni bir dönem başlıyor.
KOÇ
Önemli destek
Önemli konumdaki biriyle kâr etmenizi sağlayacak bir bağlantı kurabilirsiniz. Gücü simgeleyen Plüton, size önemli bir destek verecek. Yeniay iletişim evinize enerji verecek.
BOĞA
Tasarruf teşviki
Hayata iyimser bir gözle bakacaksınız. Yeniay para evinizi aydınlatacağından, sizi dengeli bir bütçe yapmaya ya da tasarruf etmeye teşvik edecek.
İKİZLER
İdeal dönem
Şimdi sizin parlama zamanınız! Niyetlerinizi ve hedeflerinizi gözden geçirmek için ideal bir dönemdesiniz. Kredi başvurusu yaptıysanız bu hafta iyi haberi alabilirsiniz.
YENGEÇ
Harika bağlantılar
Bu hafta Plüton, arkadaşlık evinizdeki aşk ve güzellik gezegeni Venüs’le bağlantı kuracak. Bu, hayatınızdaki önemli kişilerle harika bağlantılar kuracağınıza işaret ediyor.
ASLAN
Yükseliştesiniz!
Venüs, iş evinizdeki Plüton’la güzel bir bağlantı kuracağından işyerinde kendinizi daha güçlü hissetmenizi ya da önemli konumdaki birinin dikkatini çekmenizi sağlayabilir. Yükseliştesiniz sevgili Aslan!
BAŞAK
Plan zamanı
Yeni bir alanda çalışmak ya da pozisyonunuzda yükselmek istiyorsanız yeniay sizi plan yapmaya teşvik edecek. Venüs ve Plüton bağlantısı ufkunuzu genişletmek için yeni yöntemler keşfetmenizi sağlayacak.
TERAZİ
Miras veya kredi
Bu hafta Venüs, ev ve aile evinizdeki güç gezegeni Plüton’la destekleyici bir bağlantı kuracak. Bu nedenle miras veya kredi yoluyla elinize para geçebilir ve bu parayı evinizde bazı tamirat gibi işler için kullanabilirsiniz.
AKREP
Derin konuşmalar
İlişkiler evinizdeki aşk gezegeni Venüs, iletişim evinizdeki derinlik gezegeni Plüton’la bağlantı kurarken eşiniz veya en yakın arkadaşınızla derin konuşmalar yapabilirsiniz.
YAY
Sevgi ve saygı
Yeniay partnerlik evinize enerji verirken yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da şimdiki ilişkinizi bir sonraki aşamaya taşıyabilirsiniz. Sevdiklerinizle aranızdaki sevgi ve saygı her zamankinden daha güçlü olacak.
OĞLAK
İşleri bitirin
Bu hafta daha yaratıcı olmak isteyebilirsiniz. Yarın gerçekleşecek yeniay organize olmak, mesajlarınızı temizlemek ve yapılacaklar listenizdeki bazı işleri bitirmek için sizi teşvik edecek.
KOVA
Ailenizle vakit geçirin
Sanatsal projelere başlamakiçin harika bir dönemdesiniz. Venüs ev ve aile evinizi ziyaret ediyor ve dikkatinizin ailenizle vakit geçirmek,dekorasyon gibi bu konulara yoğunlaşmasına neden oluyor.
BALIK
Evde yeni biri
Aile hayatınızda yeni bir döneme giriyor olabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılayacak bir yere taşınmayı planlayabilirsiniz ya da ev arkadaşı, bir bebek gibi evinize yeni birisi katılabilir.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.