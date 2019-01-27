Sakin ol, sinirlerine hakim ol

Mars ve Pluton’un kavga halinde olması tüm burçları özellikle kariyer alanında zorluyor. İşyerinde gerginlikler yaşanabilir. Mümkün mertebe sakin kalmaya çalışın.
KOÇ
Pozisyon değişikliği
Bu hafta, yöneticiniz Mars kariyer evinizde Plüton’la kavga ederken işyerinde bir problemle karşılaşabilirsiniz. Bu zorluk maddi konularla ilgili olabilir. İşinizdeki rolünüzün değiştiğini görebilir ya siz isteyebilirsiniz.
BOĞA
İyi haberler yolda
Bu hafta iş arkadaşlarınız bir proje hakkında sizin fikrinizi almak isteyebilir. Ya da siz çalışma arkadaşlarınıza önderlik edebilirsiniz. Cumartesi iyi bir haber alabilirsiniz.
İKİZLER
Arkadaş detoksu
Bu hafta elinizden seyahatle ilgili kitapları düşürmeyebilirsiniz. Uranüs aşk evinizdeki Venüs’le işbirliği yaptığından oldukça heyecanlı olabilirsiniz. Mars ve Plüton arasındaki ters bağlantı, artık size bir şey katmayan arkadaşlıklarınızı gözden geçirmenize neden olacak.
YENGEÇ
Gergin bir hafta
Kariyer evinizdeki Mars partnerlik evinizdeki Plüton’a ters düşerken, işteki sorumluluklarınız birisiyle aranızda gerginlik yaşamanıza neden olabilir. Ya de mesaiye kalmak zorunda olduğunuzdan eşiniz veya sevgilinizle gerginlik yaşayabilirsiniz. Ama olayları tatlıya bağlayacaksınız.
ASLAN
Bir kahve?
Hafta başında yöneticiniz Güneş iletişim gezegeni Merkür’le aşk evinizde buluşacağından, partnerinizle harika zamanlar geçirebilir ya da bekârsanız, hoşlandığınız birini bir şeyler içmeye davet edebilirsiniz.
BAŞAK
Başarılı bir satış
Bu hafta yöneticiniz Merkür günlük aktiviteler evinizde Güneş’le buluşurken iletişimle ilgili konularda parlayacaksınız. Bir gayrimenkul satışı yapmaya çalışıyor ya da aileye ait bir paradan pay almayı bekliyorsanız, hafta sonunda sevindirici bir haber alabilirsiniz.
TERAZİ
Uzlaşmacı olun
Hafta sonuna doğru eşiniz veya sevgilinizle aileniz arasında bir gerginlik yaşanabilir. İletişim evinizdeki Venüs Terazilere has diplomatik bir şekilde bu sorunu gidermenize yardım edecek. Uzlaşmacı davranın.
AKREP
Huzur evde
İletişim evinizdeki Plüton iş evinizdeki Mars’a karşı geleceğinden iş yerinde bir problemle karşılaşabilirsiniz. Huzuru evinizde bulabilirsiniz; çünkü Merkür ve Güneş hane evinizde buluşacak. Aile üyeleri arasında sevgi ve saygı öne çıkacak.
YAY
Olumlu düşünün
Cuma günü Mars ve Plüton arasındaki çekişme, size parayla ilgili bir tartışma getirebilir. Siz pozitif düşünmenizle biliniyorsunuz Durumların olumlu taraflarına odaklanın.
OĞLAK
Zam yolda
Bu hafta, burcunuzdaki Plüton hane evinizdeki Mars’a karşı gelirken aileniz veya ev arkadaşınızla aranızda bir sorun çıkabilir. Etrafınızdakiler karşı sabırlı olun. Hafta başlarken maaşınıza zam bekliyorsanız, iyi haberi alabilirsiniz.
KOVA
İlham verici konuşmalar
Bu hafta Merkür burcunuzdaki Güneş’e katılırken, fikirleriniz herkesin beğenisini kazanacak. Venüs arkadaşlık evinizde Uranüs’le buluşacağından, en ilginç konuşmaları kendi çevrenizdeki kişilerle yapacaksınız.
BALIK
Borçtan uzak durun
Arkadaşlık evinizdeki Plüton para evinizdeki Mars’la ters düşerken, bir arkadaşınızla para konusunda anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza borç vermek ya da birisinden borç istemek için iyi bir zamanda değilsiniz.
Anons: Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Sakin ol, sinirlerine hakim ol
Mars ve Pluton’un kavga halinde olması tüm burçları özellikle kariyer alanında zorluyor. İşyerinde gerginlikler yaşanabilir. Mümkün mertebe sakin kalmaya çalışın.
KOÇ
Pozisyon değişikliği
Bu hafta, yöneticiniz Mars kariyer evinizde Plüton’la kavga ederken işyerinde bir problemle karşılaşabilirsiniz. Bu zorluk maddi konularla ilgili olabilir. İşinizdeki rolünüzün değiştiğini görebilir ya siz isteyebilirsiniz.
BOĞA
İyi haberler yolda
Bu hafta iş arkadaşlarınız bir proje hakkında sizin fikrinizi almak isteyebilir. Ya da siz çalışma arkadaşlarınıza önderlik edebilirsiniz. Cumartesi iyi bir haber alabilirsiniz.
İKİZLER
Arkadaş detoksu
Bu hafta elinizden seyahatle ilgili kitapları düşürmeyebilirsiniz. Uranüs aşk evinizdeki Venüs’le işbirliği yaptığından oldukça heyecanlı olabilirsiniz. Mars ve Plüton arasındaki ters bağlantı, artık size bir şey katmayan arkadaşlıklarınızı gözden geçirmenize neden olacak.
YENGEÇ
Gergin bir hafta
Kariyer evinizdeki Mars partnerlik evinizdeki Plüton’a ters düşerken, işteki sorumluluklarınız birisiyle aranızda gerginlik yaşamanıza neden olabilir. Ya de mesaiye kalmak zorunda olduğunuzdan eşiniz veya sevgilinizle gerginlik yaşayabilirsiniz. Ama olayları tatlıya bağlayacaksınız.
ASLAN
Bir kahve?
Hafta başında yöneticiniz Güneş iletişim gezegeni Merkür’le aşk evinizde buluşacağından, partnerinizle harika zamanlar geçirebilir ya da bekârsanız, hoşlandığınız birini bir şeyler içmeye davet edebilirsiniz.
BAŞAK
Başarılı bir satış
Bu hafta yöneticiniz Merkür günlük aktiviteler evinizde Güneş’le buluşurken iletişimle ilgili konularda parlayacaksınız. Bir gayrimenkul satışı yapmaya çalışıyor ya da aileye ait bir paradan pay almayı bekliyorsanız, hafta sonunda sevindirici bir haber alabilirsiniz.
TERAZİ
Uzlaşmacı olun
Hafta sonuna doğru eşiniz veya sevgilinizle aileniz arasında bir gerginlik yaşanabilir. İletişim evinizdeki Venüs Terazilere has diplomatik bir şekilde bu sorunu gidermenize yardım edecek. Uzlaşmacı davranın.
AKREP
Huzur evde
İletişim evinizdeki Plüton iş evinizdeki Mars’a karşı geleceğinden iş yerinde bir problemle karşılaşabilirsiniz. Huzuru evinizde bulabilirsiniz; çünkü Merkür ve Güneş hane evinizde buluşacak. Aile üyeleri arasında sevgi ve saygı öne çıkacak.
YAY
Olumlu düşünün
Cuma günü Mars ve Plüton arasındaki çekişme, size parayla ilgili bir tartışma getirebilir. Siz pozitif düşünmenizle biliniyorsunuz Durumların olumlu taraflarına odaklanın.
OĞLAK
Zam yolda
Bu hafta, burcunuzdaki Plüton hane evinizdeki Mars’a karşı gelirken aileniz veya ev arkadaşınızla aranızda bir sorun çıkabilir. Etrafınızdakiler karşı sabırlı olun. Hafta başlarken maaşınıza zam bekliyorsanız, iyi haberi alabilirsiniz.
KOVA
İlham verici konuşmalar
Bu hafta Merkür burcunuzdaki Güneş’e katılırken, fikirleriniz herkesin beğenisini kazanacak. Venüs arkadaşlık evinizde Uranüs’le buluşacağından, en ilginç konuşmaları kendi çevrenizdeki kişilerle yapacaksınız.
BALIK
Borçtan uzak durun
Arkadaşlık evinizdeki Plüton para evinizdeki Mars’la ters düşerken, bir arkadaşınızla para konusunda anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza borç vermek ya da birisinden borç istemek için iyi bir zamanda değilsiniz.
Anons: Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.