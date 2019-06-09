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Susan Miller

Susan Miller

Kritik dört gün

9 Haziran 2019

Mars ve Satürn karşı karşıya geliyor. Bu açı, gerginliğe ve sabırsızlığa neden olabilir. Ancak perşembe günü merhametli Neptün, duruma müdahale edecek, işler yumuşayacak.

KOÇ
Bu hafta iş ve ev hayatınız arasında kalabilirsiniz. İşyerindeki görevlerinizi yerine getirmeye çalışsanız da odağınızda ailenizle ilgili sorumluluklar olacak.

BOĞA
Öğrenim evinizdeki Mars, yüksek öğrenim evinizdeki otorite gezegeni Satürn’e karşı gelirken, öğrenciyseniz, finallere çalışıyor olabilirsiniz. Öğrenci olmasanız bile, çalıştığınız alanda bir sertifika almaya çalışacaksınız.

İKİZLER
Hafta sonunda aksiyon gezegeni Mars otorite gezegeni Satürn’le para evinizde karşı karşıya gelecek. Gereksiz para harcamamaya çalışın.

YENGEÇ
Bu hafta partnerinizle gerginlik yaşayabilir, kavgaya meyilli olabilirsiniz. Ama baştaki gerginlikleri atlattıktan sonra derin ve anlamlı konuşmalar yapacaksınız.

ASLAN
Bu hafta sorumluluklarınız üzerinizde gerginlik yaratabilir. Sanatsal etkinlikler için kendinize zaman ayırın. Tazelenmiş hissederken, sorumluluklarınızı da eksiksiz yerine getireceksiniz.

BAŞAK
Kariyer evinizdeki Güneş dikkatinizi işinize yöneltmenizi isteyecek. Üstesinden gelebileceğinizden daha fazla işi yapmaya kalkabilirsiniz.

TERAZİ
Bu hafta, işteki hedeflerinize ulaşmak için ekstra bir motivasyon hissederken, ev hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. Ama aileniz bu durumu anlayışla karşılayacak.

AKREP
Güneş Jüpiter’e ışınlarını yollarken size daha bereketli fırsatlar getirebilir. Kısa yoldan zengin olma yönetmelerinden uzak durmanız gerekse de, bu hafta gelirinizi artırma fırsatları yakalayabilirsiniz.

YAY
Bekârsanız, yeni biriyle tanışabilirsiniz. Şans gezegeni Jüpiter, bu hafta ilişkiler evinizdeki Güneş’in karşısında yer alacak. Bu durum harika zamanlara işaret ediyor.

OĞLAK
İlişkiler evinizdeki Mars Satürn’e karşı gelirken, partnerinizle bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız her türlü gerginlik ğerşembe günü merhametli Neptün’ün etkisiyle yumuşayacak.

KOVA
Bu hafta yaratıcı projeleriniz ve arkadaşlarınız arasında kalabilirsiniz. Aslında Jüpiter işin içinde olduğundan bunların hepsini yapabilirsiniz. Sadece bir öncelik sırası yapın.

BALIK
Jüpiter kariyer evinizde olduğundan, profesyonel açıdan önemli bir gelişme kaydedeceksiniz. Ancak Güneş, dikkatinizi aile üyeleriyle ya da tadilat işlerine yöneltebilir.

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