Gerginlik yok!

Venüs 6 Ekim’den 16 Kasım’a kadar gerilemesi, burçları para ve ilişkiler konusunda etkiliyor.
KOÇ
Para konusuna dikkat!
Venüs para evinizi yönetiyor: Alacağınız varsa, bu kişiye kibarca borcunu hatırlatın. Hafta sonuna doğru ilişkileriniz hakkındaki hislerinizde yanılmayacaksınız.
BOĞA
Sevildiğinizi bilin
Mars kariyer evinizde ilerlediğinden, kendinize daha iyi bir pozisyon aramayı düşünebilirsiniz. Özel hayatınızda sevildiğinizi ve desteklendiğinizi hissedeceksiniz.
İKİZLER
Olumsuzluklara takılmayın
Venüs 6 Ekim’den 16 Kasım’a kadar günlük çalışma evinizde gerileyeceğinden, gelirinizde veya itibarınızda olumsuz bir gelişme olabilir. Ancak Cuma moraliniz yerine gelecek.
YENGEÇ
Eski aşkla yeniden
Bu hafta ateşli bir romantizm yaşayabilirsiniz. Eski bir sevgilinizle karşılaşabilirsiniz. Bu ilişkiye tekrar başlayıp başlamamak size bağlı. Alternatif olarak; yeni bir iş teklif edebilir.
ASLAN
Tartışmadan uzak durun
Evinizi yeniden dekore etmek ya da ailenizle zaman geçirmek isteyeceksiniz. Ama hassas konuları konuşmaktan uzak durun, beklenmedik tepkiler alabilirsiniz.
BAŞAK
Zam konusunu konuşun
Maaşınıza zam istiyorsanız, şimdi bunu hangi gerekçeyle hak ettiğinizi anlatmaya hazırlanmak için çok iyi bir dönemdesiniz. 8 Ekim’deki yeniay bu konudaki şansınızı artıracak.
TERAZİ
Harika fırsatlar
Güneş burcunuzu ziyaret ettiğinden, bir ay boyunca spot ışıkları üzerinizde olacak. Partilere ve etkinliklere alacağınız davetleri kabul edeceksiniz. Ayrıca parayla ilgili harika fırsatlar getirecek.
AKREP
Kavga yok!
Mars ev ve aile evinizi ziyaret ettiğinden evde huzurunuzu kaçıracak tartışmalardan uzak durun. Evinizde küçük tadilat işleriyle uğraşmak için istekli olacaksınız.
YAY
Sırlar açığa çıktı
Güzellik ve aşk gezegeni Venüs 6 Ekim’den 16 Kasım’a kadar geçmişinizi yöneten evinizde gerileyecek. Bu dönemde eski bir sevgilinizle karşılaşabilir ya da romantik partneriniz hakkında bilmediğiniz bir şeyi öğrenebilirsiniz.
OĞLAK
Enerji dorukta
Mars para evinizde olacağından gelirinizi artırmanın yollarını bulmak için oldukça aktif ve enerjik olacaksınız.
KOVA
Yolculuk yakın
Bu hafta seyahat etme isteğiniz artabilir. Venüs 6 Ekim’den 16 Kasım’a kadar kariyerinizi yöneten evinizde gerileyecek. Bu dönemde nasıl para kazandığınızı ve gelirinizi nasıl artırabileceğinizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz.
BALIK
Rutinleri kırın
Bu hafta iş veya romantik partnerinizle birlikte yaptığınız yatırım ya da mirasla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Ayrıca günlük rutinlerinizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Gerginlik yok!
Venüs 6 Ekim’den 16 Kasım’a kadar gerilemesi, burçları para ve ilişkiler konusunda etkiliyor.
KOÇ
Para konusuna dikkat!
Venüs para evinizi yönetiyor: Alacağınız varsa, bu kişiye kibarca borcunu hatırlatın. Hafta sonuna doğru ilişkileriniz hakkındaki hislerinizde yanılmayacaksınız.
BOĞA
Sevildiğinizi bilin
Mars kariyer evinizde ilerlediğinden, kendinize daha iyi bir pozisyon aramayı düşünebilirsiniz. Özel hayatınızda sevildiğinizi ve desteklendiğinizi hissedeceksiniz.
İKİZLER
Olumsuzluklara takılmayın
Venüs 6 Ekim’den 16 Kasım’a kadar günlük çalışma evinizde gerileyeceğinden, gelirinizde veya itibarınızda olumsuz bir gelişme olabilir. Ancak Cuma moraliniz yerine gelecek.
YENGEÇ
Eski aşkla yeniden
Bu hafta ateşli bir romantizm yaşayabilirsiniz. Eski bir sevgilinizle karşılaşabilirsiniz. Bu ilişkiye tekrar başlayıp başlamamak size bağlı. Alternatif olarak; yeni bir iş teklif edebilir.
ASLAN
Tartışmadan uzak durun
Evinizi yeniden dekore etmek ya da ailenizle zaman geçirmek isteyeceksiniz. Ama hassas konuları konuşmaktan uzak durun, beklenmedik tepkiler alabilirsiniz.
BAŞAK
Zam konusunu konuşun
Maaşınıza zam istiyorsanız, şimdi bunu hangi gerekçeyle hak ettiğinizi anlatmaya hazırlanmak için çok iyi bir dönemdesiniz. 8 Ekim’deki yeniay bu konudaki şansınızı artıracak.
TERAZİ
Harika fırsatlar
Güneş burcunuzu ziyaret ettiğinden, bir ay boyunca spot ışıkları üzerinizde olacak. Partilere ve etkinliklere alacağınız davetleri kabul edeceksiniz. Ayrıca parayla ilgili harika fırsatlar getirecek.
AKREP
Kavga yok!
Mars ev ve aile evinizi ziyaret ettiğinden evde huzurunuzu kaçıracak tartışmalardan uzak durun. Evinizde küçük tadilat işleriyle uğraşmak için istekli olacaksınız.
YAY
Sırlar açığa çıktı
Güzellik ve aşk gezegeni Venüs 6 Ekim’den 16 Kasım’a kadar geçmişinizi yöneten evinizde gerileyecek. Bu dönemde eski bir sevgilinizle karşılaşabilir ya da romantik partneriniz hakkında bilmediğiniz bir şeyi öğrenebilirsiniz.
OĞLAK
Enerji dorukta
Mars para evinizde olacağından gelirinizi artırmanın yollarını bulmak için oldukça aktif ve enerjik olacaksınız.
KOVA
Yolculuk yakın
Bu hafta seyahat etme isteğiniz artabilir. Venüs 6 Ekim’den 16 Kasım’a kadar kariyerinizi yöneten evinizde gerileyecek. Bu dönemde nasıl para kazandığınızı ve gelirinizi nasıl artırabileceğinizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz.
BALIK
Rutinleri kırın
Bu hafta iş veya romantik partnerinizle birlikte yaptığınız yatırım ya da mirasla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Ayrıca günlük rutinlerinizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.