Büyük buluşma

Bu hafta Mars, Uranüs’le buluşurken tüm burçları enerjik ve cesur bir hafta bekliyor. Yengeçleri terfi var, Teraziler ise aşkta şanslı.
KOÇ
Sakin olun!
Bu hafta yöneticiniz Mars burcunuzdaki sürpriz gezegeni Uranüs’le buluşurken düşünmeden hareket edebilirsiniz. Mars sonra sakin bir burç olan Boğa’ya geçecek. O nedenle Sevgililer Günü’nü kutluyorsanız, sakin ve romantik zamanlar geçireceksiniz
BOĞA
Mars cesareti
Perşembe Mars burcunuza gireceğinden, enerjik ve harekete geçmeye hazır olabilirsiniz. İster bir yoga kursuna başlamak isteyin ister Sevgililer Günü yemeğine çıkın, Mars size her konuda güç ve cesaret verecek.
İKİZLER
Özgüven patlaması
Bu hafta sosyal hayatınızda bir hareketlenme olabilir. Bir arkadaşınız sürpriz bir parti verebilir ya da sizi bir seyahate davet edebilir. Pazar yöneticiniz Merkür kariyer evinize girecek. İşyerinde özgüveniniz artacak.
YENGEÇ
İşyerinde hareketlilik
Bu hafta Mars Uranüs’e kariyer evinizde katılırken işyerindeki bir gelişme sizi şaşırtabilir. Belki de tahmin ettiğinizden daha önce bir terfi alacaksınız ya da işinizdeki rolünüz ve sorumluluklarınız genişleyecek.
ASLAN
Heyecan dolu bir hafta
İrade ve aksiyon gezegeni Mars Uranüs’le bir araya gelirken, bu hafta sizi beklenmedik bir macerayla karşılayabilir. Bu macera yeni bir şeyler öğrenmekle de ilgili olabilir. Karşınıza ne çıkarsa çıksın heyecan verici bir hafta geçireceksiniz.
BAŞAK
İyi gelişmeler yolda
Salı aksiyon gezegeni Mars Uranüs’le buluşacağından sürprizler yaşayabilirsiniz. Kredi veya burs başvurusu gibi bir konuda haber bekliyorsanız, beklenmedik bir gelişme bunun gerçekleşmesini sağlayabilir.
TERAZİ
Aşk kokusu var
Bu hafta Mars aşk evinizde Uranüs’e katılırken romantik hayatınız renklenmeye başlayacak. Bugünü kutlamıyor olsanız bile, arkadaşlarınızla dışarı çıkarsanız kiminle tanışacağınız hiç belli olmaz. Hayatınızda birisi varsa, partnerinizi o gün yemeğe davet edin.
AKREP
İlişkiniz ciddileşiyor
Sevgililer Günü’nde Mars sizin uzun süreli ilişkiler evinize girecek. Birisiyle tanışmak ya da hayatınızdaki kişiyle ilişkinizi daha ciddi hale getirmek üzere Mars bir sonraki adımı atmanız için size enerji ve cesaret verecek.
YAY
Yaratıcılığınız artacak
Bu hafta, aksiyon gezegeni Mars yaratıcı ifade evinizde Uranüs’le buluşurken, yaratıcılığınız müthiş derecede artacak. Mars ve Uranüs iş birliği ani enerji yükselmeleri getirmesiyle bilindiğinden, beklenmedik bir anda gelen ilhamla sabahlara kadar çalışabilirsiniz.
OĞLAK
Evde hareketlilik
Bu hafta aksiyon gezegeni Mars ev ve aile evinizdeki Uranüs’le buluşurken, ev hayatınızla ilgili sürpriz haberler alabilirsiniz. Ev arkadaşınız evden taşınmaya karar verebilir ya da ev sahibiniz ani bir kararla bir tadilat yapmak isteyebilir.
KOVA
Ödemeler yolda
Bu hafta, Mars iletişim, komşular ve şehir içi seyahat evinizde Uranüs’le buluşurken, yaşadığınız semtte ekstra bir enerji olabilir. Hafta başında iletişim ve ticaret gezegeni Merkür sizin evinize girecek. Almayı beklediğiniz bir ödeme varsa, şimdi Merkür bu süreci sizin için hızlandıracak.
BALIK
Riskli kararlar almayın
Bu hafta irade ve aksiyon gezegeni Mars, para evinizde Uranüs’le buluşurken, paranızla ilgili riskli kararlar vermekten kaçının. Pazar günü iletişim gezegeni Merkür burcunuza girecek. Bu durum düşüncelerinizin daha berrak olmasını sağlayacak.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Büyük buluşma
Bu hafta Mars, Uranüs’le buluşurken tüm burçları enerjik ve cesur bir hafta bekliyor. Yengeçleri terfi var, Teraziler ise aşkta şanslı.
KOÇ
Sakin olun!
Bu hafta yöneticiniz Mars burcunuzdaki sürpriz gezegeni Uranüs’le buluşurken düşünmeden hareket edebilirsiniz. Mars sonra sakin bir burç olan Boğa’ya geçecek. O nedenle Sevgililer Günü’nü kutluyorsanız, sakin ve romantik zamanlar geçireceksiniz
BOĞA
Mars cesareti
Perşembe Mars burcunuza gireceğinden, enerjik ve harekete geçmeye hazır olabilirsiniz. İster bir yoga kursuna başlamak isteyin ister Sevgililer Günü yemeğine çıkın, Mars size her konuda güç ve cesaret verecek.
İKİZLER
Özgüven patlaması
Bu hafta sosyal hayatınızda bir hareketlenme olabilir. Bir arkadaşınız sürpriz bir parti verebilir ya da sizi bir seyahate davet edebilir. Pazar yöneticiniz Merkür kariyer evinize girecek. İşyerinde özgüveniniz artacak.
YENGEÇ
İşyerinde hareketlilik
Bu hafta Mars Uranüs’e kariyer evinizde katılırken işyerindeki bir gelişme sizi şaşırtabilir. Belki de tahmin ettiğinizden daha önce bir terfi alacaksınız ya da işinizdeki rolünüz ve sorumluluklarınız genişleyecek.
ASLAN
Heyecan dolu bir hafta
İrade ve aksiyon gezegeni Mars Uranüs’le bir araya gelirken, bu hafta sizi beklenmedik bir macerayla karşılayabilir. Bu macera yeni bir şeyler öğrenmekle de ilgili olabilir. Karşınıza ne çıkarsa çıksın heyecan verici bir hafta geçireceksiniz.
BAŞAK
İyi gelişmeler yolda
Salı aksiyon gezegeni Mars Uranüs’le buluşacağından sürprizler yaşayabilirsiniz. Kredi veya burs başvurusu gibi bir konuda haber bekliyorsanız, beklenmedik bir gelişme bunun gerçekleşmesini sağlayabilir.
TERAZİ
Aşk kokusu var
Bu hafta Mars aşk evinizde Uranüs’e katılırken romantik hayatınız renklenmeye başlayacak. Bugünü kutlamıyor olsanız bile, arkadaşlarınızla dışarı çıkarsanız kiminle tanışacağınız hiç belli olmaz. Hayatınızda birisi varsa, partnerinizi o gün yemeğe davet edin.
AKREP
İlişkiniz ciddileşiyor
Sevgililer Günü’nde Mars sizin uzun süreli ilişkiler evinize girecek. Birisiyle tanışmak ya da hayatınızdaki kişiyle ilişkinizi daha ciddi hale getirmek üzere Mars bir sonraki adımı atmanız için size enerji ve cesaret verecek.
YAY
Yaratıcılığınız artacak
Bu hafta, aksiyon gezegeni Mars yaratıcı ifade evinizde Uranüs’le buluşurken, yaratıcılığınız müthiş derecede artacak. Mars ve Uranüs iş birliği ani enerji yükselmeleri getirmesiyle bilindiğinden, beklenmedik bir anda gelen ilhamla sabahlara kadar çalışabilirsiniz.
OĞLAK
Evde hareketlilik
Bu hafta aksiyon gezegeni Mars ev ve aile evinizdeki Uranüs’le buluşurken, ev hayatınızla ilgili sürpriz haberler alabilirsiniz. Ev arkadaşınız evden taşınmaya karar verebilir ya da ev sahibiniz ani bir kararla bir tadilat yapmak isteyebilir.
KOVA
Ödemeler yolda
Bu hafta, Mars iletişim, komşular ve şehir içi seyahat evinizde Uranüs’le buluşurken, yaşadığınız semtte ekstra bir enerji olabilir. Hafta başında iletişim ve ticaret gezegeni Merkür sizin evinize girecek. Almayı beklediğiniz bir ödeme varsa, şimdi Merkür bu süreci sizin için hızlandıracak.
BALIK
Riskli kararlar almayın
Bu hafta irade ve aksiyon gezegeni Mars, para evinizde Uranüs’le buluşurken, paranızla ilgili riskli kararlar vermekten kaçının. Pazar günü iletişim gezegeni Merkür burcunuza girecek. Bu durum düşüncelerinizin daha berrak olmasını sağlayacak.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.