Aşk dolu bir hafta

Bu haftanın gezegen dizilimi romantizm, sürprizler ve olumlu değişiklik yapmak için harika fırsatlar getirecek.

KOÇ (21 Mart-19 Nisan)

13 Şubat sosyalleşmek, ilginç kişilerle tanışmak ve yeni arkadaşlıklar kurmak için ideal bir gün olacak. 14 Şubat’ta bir sevgiliniz varsa, ilişkiniz daha ciddi bir hal alabilir. Ciddi bir ilişki içindeyseniz, nişanlanabilir ya da evliyseniz eşinizle harika zamanlar geçirebilirsiniz. 16 Şubat’ta yeniayla gelecek güneş tutulması, on birinci evinizde size yeni başlangıçlar getirecek.

BOĞA (20 Nisan-20 Mayıs)

Kariyeriniz öne çıkarken, romantizm ve eğlence için fırsatlarınız da olacak. Güneş 13 Şubat’ta Uranüs ile uyum içinde olacağından, ödül ve başarı eviniz çok hareketli olacak ve bu size profesyonel hayatınızla ilgili güzel haberler getirecek. Birisiyle çıkıyorsanız, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde romantik bir teklif alabilirsiniz. Bekârsanız, sosyalleştiğiniz takdirde nefesinizi kesecek birisiyle tanışabilirsiniz.

İKİZLER (21 Mayıs-21 Haziran)

Bu haftaki gezegen hareketleri, ilerleme ve gelişme için size pek çok fırsat sunacak. Yönetici gezegeniniz Merkür, 13 Şubat’ta Jüpiter’le uyum içinde olacak ve sizi gelecek için umutlandırıp bu yılki planlarınızı netleştirmenize yardım edecek. Merkür 16 Şubat’ta yeniayla gelecek Kova burcundaki güneş tutulmasına da olumlu bir konumda olacak ve iletişim, eğitim ve seyahati yöneten dokuzuncu evinizi aydınlatacak.

YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz)

Hayatınızı dönüştürmeye hazır olun. Bu hafta ihtiyaç ve ev kredisi, nafaka gibi konuları yöneten sekizinci eviniz oldukça aktif olacak. Ev almak veya bir hayalinizi gerçekleştirmek için banka kredisi almak istiyorsanız, yeniayla gelecek güneş tutulmasının gerçekleşeceği 16 Şubat doğru gün.

ASLAN (23 Temmuz-22 Ağustos)

Bu hafta hayatınızdaki kişiler öne çıkacak. Güneş, 13 Şubat’ta Uranüs ile uyum içinde olacak ve size hoş sürprizler getirerek, başkalarıyla tatmin edici etkileşim içinde bulunmanızı sağlayacak. Bu dönemde rutinlerinizin dışına çıkıp kültürel etkinliklere katılabilir ve bu planları yapmayı partnerinize bırakabilirsiniz. İlişkilerinizde bitişler ve yeni başlangıçlar olacak.

BAŞAK (23 Ağustos-22 Eylül)

16 Şubat’ta yeniayla gelecek güneş tutulması, size iş yerinizdeki değişikliklere uyum sağlamada yardım ederken, uzun vadede günlük işlerinizin daha verimli olmasını sağlayacak. Hayalinizdeki işe girmek istiyorsanız, bu hafta başvuruda bulunabilirsiniz. Bekârsanız, Venüs ve Satürn kısa süreli ilişkiler yerine, hayatınızda ciddi bir birliktelik olması için teşvik edecek.

TERAZİ (22 Eylül-22 Ekim)

Gerçek aşkınızı arıyorsanız, bu haftaki gezegen hareketleri, onu bulmanıza yardım edecek. 13 Şubat’ta görünümünüze dikkat edin. Çünkü Güneş’in Uranüs’e olan olumlu açısı, size hoş sürprizler ve rastlantılar getirecek. Marketten alışveriş yaparken, postanede kuyrukta beklerken kimle nasıl karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Eros’un okları sizi hazırlıksız yakalayacak.

AKREP (23 Ekim-21 Kasım)

Evle ilgili bir proje üzerinde çalışıyorsanız, 13 Şubat’ta Güneş Uranüs’le uyum halindeyken, yaratıcılığınız tavan yapacak. 16 Şubat’ta yeniayla gelen güneş tutulması, ev almanıza veya satmanıza, taşınmanıza ya da evinize güvenlik sistemi takmanıza yardım edecek. Bekârsanız, 17 Şubat’a dikkat edin. Bu etki hoşlandığınız birisinin olumsuz taraflarını görmenizi engelleyebilir.

YAY (22 Kasım-21 Aralık)

Bu hafta, size yaratıcılık, aşk ya da seyahat gümüş bir tepside sunulacak. Aşk istiyorsanız, burcunuzdaki Mars sizi çekici ve karizmatik yaparken, Uranüs size sürpriz bir karşılaşma getirecek. 16 Şubat’ta yeniayla gelecek güneş tutulması, size kısa mesafeli bir seyahat fırsatı sunacak. Ayrıca yazdığınız bir metni yayımlatma veya sosyal medya alanında çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz.

OĞLAK (22 Aralık-19 Ocak)

16 Şubat’ta yeniayla gelen güneş tutulması, kazanç evinizi aydınlatacak. Geçen ağustos’ta konuşmaya başladığınız önemli bir mali anlaşmayı sonunda yapabilirsiniz. Bu yeniayda Jüpiter Plüton’la uyum içinde olacağından, bu işten çok kâr edeceksiniz gibi görünüyor. Uranüs, hiç beklemediğiniz bir kaynaktan para geleceği haberlerini getirebilir.

KOVA (20 Ocak-18 Şubat)

16 Şubat’taki güneş tutulması, sizin için daha önce kapalı yolları açacak. Yönetici gezegeniniz Uranüs, bu yeniaya dostça yaklaşacağından, size yenilikçi fikirler ve müthiş yaratıcılık getirecek. Yazı yazabilir, bir yerde konuşma yapabilir ya da fotoğrafçılığı veya teknolojiyi yeni bir şekilde kullanabilirsiniz. Jüpiter Plüton’la uyum içinde olacak ve sizin gücünüzü ve etkinizi artıracak.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)

Bu hafta hayatın koşuşturmasından biraz olsun uzaklaşıp dinlenmek isteyeceksiniz. Öte yandan, 16 Şubat’ta yeniayla gelecek güneş tutulması yenilenme, mahremiyet ve ilham evinizde gerçekleşeceğinden, yaratıcı bir proje üzerinde çalışmak için yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir. Merkür 17 Şubat’ta burcunuza gireceğinden, hafta sonu kısa bir seyahate çıkmak isteyebilirsiniz.