4 Mart romantizminden kime, ne düşüyor

Ya iltifat ya davet geliyor

KOÇ

Hafta dört mutlu gezegen maneviyat evinizi aydınlatırken başlayacak. Güneş 4 Mart’ta Neptün’e katılarak, o günü yoga yapmak, yaratıcı bir proje üzerinde çalışmak, ya da bir kitap veya film içinde kaybolmak için ideal yapacak. Merkür ve Venüs hoş bir mesaj, kompliman veya davet getirecek.



Yeni arkadaşlar yolda

BOĞA

4 Mart sizin için muhteşem bir gün olacak. Güneş Neptün’le işbirliği yapacağından, bir şekilde sanatla ilgileneceksiniz. Yeni arkadaşlar edinebilir ya da çıktığınız kişiye olan aşkı ve düşkünlüğünüzü ifade edebilirsiniz. 6 Mart’ta günlük yaşamın koşuşturmasından uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

Başarı eviniz çok hareketli

İKİZLER

Gösterişli bir hafta sizi bekliyor. 4 Mart’ta ün ve başarı eviniz çok hareketli olacak. Neptün Güneş’e katılacağından, yönetmenseniz yeni filminizi vizyona sokuyor olabilirsiniz. Modacıysanız, yeni koleksiyonunuzu tanıtabilirsiniz. Bunlar çoğumuz için ekstrem örnekler olsa da tanınıp takdir edileceksiniz.



Mart’a kadar dinlenin

YENGEÇ

Hafta başlarken, hâlâ 2 Mart’ta gerçekleşen muhteşem dolunayın etkisi altında olacaksınız. Neptün 4 Mart’ta macera evinizde Güneş’e katılacak. Deniz kenarında bir yere gidebilir ve muhteşem manzaranın fotoğraflarını çekiyor olabilirsiniz. Ama 6 Mart’ta iş için eve dönmeniz gerekecek.



Sakın kimseye borç vermeyin

ASLAN

4 Mart alışveriş yapmak veya borç vermek için uygun bir gün değil. Neptün parayla ilgili evinizde Güneş’e katılırken, size satış yapan bir kişinin sizi aldatmasına ya da kimlik bilgilerinizin çalınmasına yol açabilir. Kredi kartlarınızı kullanırken dikkatli olun. 6 Mart’ta seyahat planları yapabilirsiniz.



Evlilik teklifi bile mümkün

BAŞAK

4 Mart romanlardaki gibi bir aşk için, beş yıldızlı bir gün olacak. Neptün Güneş’le buluşacağından, gerçek aşkınızı bulmuş gibi hissedeceksiniz. Merkür’ün Venüs’le yapacağı işbirliği, evlilik teklifi veya şık bir hediye almanızı sağlayabilir. 6 Mart’ta parayla ilgili konulara eğileceksiniz.



Hayvan alma niyetiniz var mı?

TERAZİ

4 Mart’ta Neptün’e katılırken, evinize tüylü bir arkadaş katılabilir. Neptün sizi ilaçlara veya kimyasallara karşı çok hassas yapabileceğinden, sağlığınıza dikkat edin. Başkalarıyla birlikteyken Venüs ve Merkür 6 Mart’ta birliktelikler evinize girince, önümüzdeki birkaç hafta sizin için harika olacak.



Romantizm sizi bekliyor

AKREP

Bu hafta çocuklar gibi neşeli olacaksınız. Güneş 4 Mart’ta Neptün’e beşinci evinizde katılırken; size ilham gelecek, eşiniz veya sevgilinizle romantik bir akşam geçireceksiniz ya da sinemaya, konsere veya tiyatroya gideceksiniz. Önümüzdeki birkaç hafta, iş yerinde çok meşgul ve verimli olacaksınız.



Davet vermeye hazır mısınız?

YAY

Bu hafta, burcunuzdaki cevval Mars öz güveninizi yükseltirken, hedeflerinize ulaşmak için harekete geçeceksiniz. Sizin yaratıcı fikirlerinizi beğenen güçlü konumdaki kişilerle tanışıklığınızdan faydalanmaya çalışın. 4 Mart’ta hevinizde bir davet verebilirsiniz. Katılanlar, yarattığınız güzelliği unutamayacak.



Kendinizi ifade edeceksiniz

OĞLAK

Bu hafta kendinizi ifade etmek için istekli olacaksınız. Dört gezegen 4 Mart’ta iletişim evinizi aydınlatırken; yazıyla uğraşıyorsanız sözcüklerinizde şiirsellik olacak; müzisyenseniz eserleriniz ruh kazanacak. Ayrıca kardeş veya kuzenlerinizle bir araya gelirseniz, sevgi ve paylaşma ön plana çıkacak.

Manevi konulara ilgi artıyor

KOVA

4 Mart’ta dört gezegen ikinci evinizi aydınlatırken, güzellikler ve manevi konularla ilgilenmek isteyeceksiniz. Bu iki temayı birleştiren objeler satın alabilirsiniz ya da size hediye edebilir. Bunlar; mistik resimlerle dolu bir fotoğraf kitabı, bir resim, ya da iyileştirici gücü olduğu söylenen kristaller olabilir.



Gezegenlerin sıcaklığını hissedeceksiniz

BALIK

Bu doğum günü ayınızda, Güneş, Merkür, Neptün ve Venüs’ün sıcaklığını hissedeceksiniz ve hayat size çok güzel görünecek. 4 Mart’ta yaptığınız yaratıcı bir işle izleyenleri büyüleyeceksiniz. Venüs de Merkür’le uyum içinde olacağından popülerliğinizi artıracak ve iltifat alacaksınız.

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