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Susan Miller

Susan Miller

13 Kasım’a dikkat!

12 Kasım 2017

Bu hafta gezegenlerin dizilişi, iki tarihi öne çıkarıyor; 13 ve 16 Kasım. Kimi aşkı, kimi kariyerinde yükselme fırsatını, kimiyse bundan sonra yaşayacağı evi bulabilir.

KOÇ: İster aşk, ister para
13 Kasım, romantik bir ilişkiye başlamak için uygun. Üniversiteye gitmek, bir iş başlatmak veya ev almak için gerekli parayı bulabilirsiniz.

BOĞA: İlişki evi pırıl pırıl
İlişki eviniz pırıl pırıl parlayacak. 13 Kasım’da güçlü kişisel ve profesyonel ilişkiler kurabilirsiniz. Yeni Ay, en iyi doktoru, avukatı bulmanızı sağlayacak.

İKİZLER: Yaratıcılık yüksek
Bol kazanç getirecek bir iş alabilir, prestijli bir müşteri kazanabilir, spora başlayabilirsiniz. 16 Kasım’da yaratıcılığınız çok yüksek olacak. 

YENGEÇ: İki kat şanslısınız
Romantizm ve güzel zamanlar için iki kat şanslısınız. Gezegenler hamile kalmanıza yardım edebilir. İİlişkiniz varsa, ona tekrar tekrar âşık olabilirsiniz.  

ASLAN: Evle ilgili bir yenilik
Özel hayatınızda şans yüzünüze gülecek. Bir gayrimenkul alıyor veya satıyor, taşınıyor, kiralıyor olabilirsiniz. Ya da evinize yeni eşya alabilirsiniz..

BAŞAK: Biriyle tanışabilirsiniz
Kısa bir yolculuk etme, ilginizi çeken bir konuda araştırma yapma, yazıyla ilgili bir projeye başlama fırsatı yakalayabilirsiniz. 13 Kasım yeni biriyle tanışmak için ideal. 

TERAZİ: Midas gibisiniz
Dokunduğunuz her şey altın olacak. Bir sanat eseri alabilirsiniz veya pahalı ve lüks bir şey hediye edilebilir. Evdeki gereksiz eşyalardan kurtulacaksınız. 

AKREP: Popülerliğiniz artacak
Bu hafta şans meleği yanınızda. Popülerliğiniz artacak. 13 Kasım’ı gerçek aşkı bulmak veya inanılmaz derecede zengin olmak için kullanabilirsiniz.

YAY: Yaratıcılığınız güçlü
Hisleriniz ve yaratıcılığınız çok güçlü. Tek başınıza kalıp çalışmak isteyebilirsiniz. 16 Kasım’da sosyal konularla ilgilenen bir derneğe katılmanız istenebilir. 

OĞLAK: Sosyal bir hafta
Yeni insanlarla tanışıp bağlantılar kurabilirsiniz. 13 Kasım’da bir davete gitmek kazançlı olacak. Bir arkadaşınız sizi hayatınızın aşkıyla tanıştırabilir.

KOVA: Kariyerde sıçrama var
13 Kasım’da kariyerinizde büyük bir sıçrama yapma ihtimaliniz var. En tepeye çıkmanızda yardım edecek bir etkinliğe davet edilebilirsiniz. 

BALIK: Seyahat edebilirsiniz
Ruhunuzu besleyecek maceralara atılmak için fırsatlar yakalayacaksınız. 13 Kasım’da hoşlanacağınız birisiyle tanışabilirsiniz. 16 Kasım, seyahat etmek için ideal. 

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