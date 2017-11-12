13 Kasım’a dikkat!

Bu hafta gezegenlerin dizilişi, iki tarihi öne çıkarıyor; 13 ve 16 Kasım. Kimi aşkı, kimi kariyerinde yükselme fırsatını, kimiyse bundan sonra yaşayacağı evi bulabilir.

KOÇ: İster aşk, ister para

13 Kasım, romantik bir ilişkiye başlamak için uygun. Üniversiteye gitmek, bir iş başlatmak veya ev almak için gerekli parayı bulabilirsiniz.

BOĞA: İlişki evi pırıl pırıl

İlişki eviniz pırıl pırıl parlayacak. 13 Kasım’da güçlü kişisel ve profesyonel ilişkiler kurabilirsiniz. Yeni Ay, en iyi doktoru, avukatı bulmanızı sağlayacak.

İKİZLER: Yaratıcılık yüksek

Bol kazanç getirecek bir iş alabilir, prestijli bir müşteri kazanabilir, spora başlayabilirsiniz. 16 Kasım’da yaratıcılığınız çok yüksek olacak.

YENGEÇ: İki kat şanslısınız

Romantizm ve güzel zamanlar için iki kat şanslısınız. Gezegenler hamile kalmanıza yardım edebilir. İİlişkiniz varsa, ona tekrar tekrar âşık olabilirsiniz.

ASLAN: Evle ilgili bir yenilik

Özel hayatınızda şans yüzünüze gülecek. Bir gayrimenkul alıyor veya satıyor, taşınıyor, kiralıyor olabilirsiniz. Ya da evinize yeni eşya alabilirsiniz..

BAŞAK: Biriyle tanışabilirsiniz

Kısa bir yolculuk etme, ilginizi çeken bir konuda araştırma yapma, yazıyla ilgili bir projeye başlama fırsatı yakalayabilirsiniz. 13 Kasım yeni biriyle tanışmak için ideal.

TERAZİ: Midas gibisiniz

Dokunduğunuz her şey altın olacak. Bir sanat eseri alabilirsiniz veya pahalı ve lüks bir şey hediye edilebilir. Evdeki gereksiz eşyalardan kurtulacaksınız.

AKREP: Popülerliğiniz artacak

Bu hafta şans meleği yanınızda. Popülerliğiniz artacak. 13 Kasım’ı gerçek aşkı bulmak veya inanılmaz derecede zengin olmak için kullanabilirsiniz.

YAY: Yaratıcılığınız güçlü

Hisleriniz ve yaratıcılığınız çok güçlü. Tek başınıza kalıp çalışmak isteyebilirsiniz. 16 Kasım’da sosyal konularla ilgilenen bir derneğe katılmanız istenebilir.

OĞLAK: Sosyal bir hafta

Yeni insanlarla tanışıp bağlantılar kurabilirsiniz. 13 Kasım’da bir davete gitmek kazançlı olacak. Bir arkadaşınız sizi hayatınızın aşkıyla tanıştırabilir.

KOVA: Kariyerde sıçrama var

13 Kasım’da kariyerinizde büyük bir sıçrama yapma ihtimaliniz var. En tepeye çıkmanızda yardım edecek bir etkinliğe davet edilebilirsiniz.

BALIK: Seyahat edebilirsiniz

Ruhunuzu besleyecek maceralara atılmak için fırsatlar yakalayacaksınız. 13 Kasım’da hoşlanacağınız birisiyle tanışabilirsiniz. 16 Kasım, seyahat etmek için ideal.