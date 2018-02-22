Şimdi sıra sizde

Müzik sokakta olmalıdır diyerek sokağa indiler ve bunu kâh sokak başlarında CD satarak, kâh mekanlarda sahneye çıkarak yaptılar. Şimdi ise destek sırası size geldi...

Siya Siyabend, sokak müzisyenliğinin sembol isimlerinden.

Ekibin Bizon Murat’ı Murat Toktaş’a bir süre önce tüberküloz teşhisi kondu ve şimdi de tedavisi için yardım gecesi düzenleniyor.

3 Mart’ta Kadıköy Sahne’de gerçekleşecek gecede Adamlar, Luxus, Bandista, Sena Şener, Ozan Kotra (Flört), Teneke Trampet, Yaşar Kurt, Ötekim ve Demircan Demir (kuan) gibi birçok isim sahneye çıkacak.

Belki Bizon Murat “Siya Siyabend CD’leri geldi!” diye bağıramayacak ama gecede CD satışı da yapılacak...

Biraz da caz

Elif Çağlar, yetenekli caz vokalistlerinden.

Uzun bir aradan sonra söz ve müziği kendine ait 8 şarkıdan oluşan dördüncü albümüyle döndü.

“The Art of Time” adını taşıyan albümde sanatçıya piyanoda Çağrı Sertel, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ediz Hafızoğlu eşlik ediyor.

Albüm canlı müzik kaydı gibi, kulağa güldür güldür geliyor.

Farklı iki festival deneyimi

Bu yıl iki tatlı festival haberi geldi. Hemen sizlerle paylaşmak isterim. İlki ODTÜ MT 23. Rock Şenliği. 6-9 Mart günleri arasında ODTÜ Mimarlık Amfisi’nde düzenlenecek 4 günlük festivalde Elif Çağlar, Kes, Balina, Palmiyeler, Ediz Hafızoğlu gibi isimlerle birlikte 14 grup sahne alacak.İkinci festival ise İTÜ Müzik İleri Araştırma Merkezi’nden (İTÜ MİAM). 24 Mart’ta İTÜ Maçka Kampüsü’nde yer alan Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşecek etkinlikte MİAM’da yüksek lisans ve doktora eğitimi almış piyanistler ve akademisyenler bir araya gelecek.13 piyanist, 20’nin üzerinde esere hayat verecek. İki ayrı üniversitede yapılacak festivallerin her ikisi de gitmeye değer.

Öze dönüş

Bizim evde en çok dinlenen müzik türü türküdür.

Annem sağ olsun.

Pinhani de “On Türkü” albümüyle evimizde dinlenenler arasına giriverdi hemen.

10 şarkılık albümdeki “Harmandalı” gözlerimin dolmasına neden oldu. Ama “Harmandalı”nın Pinhani gibi bir grubun elinde çok sesli, olabildiğince eğlenceli Balkan müziği formunu yakalaması da neşelendirmedi değil...

Neler dinledim?

◊ Demir Demirkan-Money is

◊ Pinhani-Harmandalı

◊ Tolga Tüzün-Stone Bridges

◊ Deeperise feat Jabbar-Geçmiş Değişmez

◊ Elif Çağlar-Locked

Yeni şarkı yakında

Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut’un birlikte yaptıkları ikinci single “Aklım Hep Firarda” bu hafta yayınlanacak.

Sözleri Dolu Kadehi Ters Tut imzası taşıyan şarkıda konuk vokal olarak Ezgi Türkeli de yer alıyor.

Özlemişiz

Demir Demirkan, New York’ta hayatına yansıyanları “War3-Awakening” isimli EP’de topladı.

5 şarkının yanı sıra iki radyo versiyonunun yer aldığı EP’de katıksız rock yapıyor Demirkan.

Sesini özlemişiz vallahi...

Radar

Dirtmusic, bu hafta radarıma takılan en güzel grup oldu.

Hugo Race, Chris Eckman, Murat Ertel ve Ümit Adakale’nin yer aldığı grubun “Bu Bir Rüya” isimli beşinci albümünü dinledim.

Politik ve sinematik bir atmosfere sahip çalışmada konuk sanatçılar; Brenna MacCrimmon ile Gaye Su Akyol.

Facebook’ta görmeye doyamadığınız yaybahar enstrümanının yaratıcısı Görkem Şen de albümde müziğe katkıda bulunanlardan.