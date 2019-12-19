Sevmeden yapılmaz

Yeni yıla yeni planlarla girmeye hazırlanan, müzik sektöründe yer almak isteyenler için bu yazı... Dijital müzik dergisi Back on Stage’in bu ayki sayısında yer alan “Müzik sektöründe iş bulmak mümkün mü?” dosyasını inceledim.
Malumunuz, müzik kişisel bir zevk ama sektörün içerisinde yer almak, sevdiğin işi yapmanın ta kendisi.
Tabii ki birçok genç bireyin de hayali bu sektöre deyim yerindeyse “kapak atabilmek”.
Sektörde iş yok değil ama iş sahibi olmak zahmetli.
Sesle ya da ışıkla ilgilenmek, prodüksiyon ya da booking ile alakadar olmak için öncelikle bir staj döneminden geçmeniz gerekiyor.
Bazı işler ise alaylı öğrenebilecek türden. Okulu yok, en iyi okul bu işin deneyimli isimleri.
Sektörde ismi en çok geçen 16 kişinin demeçlerinin yer aldığı dosyada, bu işi yapmak isteyenlere izlemeleri gereken yollar da gösteriliyor. Neler mi onlar?
İlk olarak meraklı olmalısınız. “Ne nasıl yapılır, kim nasıl performans sergiler, ben nasıl öğrenebilirim?” Ana konu bu olmalı.
Müziği sevmelisiniz. Çok sevmelisiniz. İnanın sevmeden yapılacak bir iş değil. Hele konser organizasyonuyla/prodüksiyonuyla ilgilenecekseniz, geceniz gündüzünüz olmayacak. Yakınlarınızın “Neredesin, görüşemiyoruz!” cümlelerine göğüs germeye hazırlıklı olun. Muazzam bir stres kontrolüne ihtiyacınız var.
Ve her zaman öğrenmek için fırsat kollamalısınız. Ne yazık ki okullarda verilen eğitimler pratikteki gibi olmuyor. Kâğıt üzerinde muhteşem görünen denklemler, gerçek hayatta pek işe yaramıyor. İyi bir gözlemci olmak şart. Müziğin tanıtımını yapacaksanız da konu bundan farklı değil. Elinizdeki projeyi anlamayı ve anlatmayı bilmelisiniz. Bunun gibi daha birçok önemli maddeyi sektörün önde gelen isimleri uzun uzadıya anlatıyor. Merak edenler, derginin bu ayki sayısını internette bulabilir.
Bir koltukta iki karpuz
VEYasin, yıllar sonra rap EP’si yayınladı. “FORMAT #1” adlı çalışmada “Baksen”, “Dadandılar” ve “Dolap” şarkıları yer alıyor. Yan projesi Hey!Douglas’la edindiği deneyimi bu albümde prodüksiyona yansıtan VEYasin’in çalışmalarına ara vermesi hataymış. Bir koltukta iki karpuzu gayet güzel taşıyor, bizi mahrum etmemeye özen gösterirse sevinirim.
Yeni bir Liebe Gabi
Tanıyanlar bilir, Derdiyoklar konusunda pek hassasım. İzlenmedik videolarını bırakmadım misal. Derdiyoklar, 1985 çıkışlı “Liebe Gabi”yi yeniden düzenlemiş. 35 yaşına basacak şarkı, elektronik altyapı üstüne disko folk ile bambaşka bir hâl almış. Türk müziğini yeni keşfedenler için hemen bakılması gereken, içten içe halay çektiren muazzam bir versiyon.
Sert bakış
Faik Demirdilek, Batu İman ve Canberk Bulut’un kurduğu deneysel/alternatif rock grubu Par’ya, geçen hafta “Dünyadışı” isimli ilk albümlerini yayınladı. Daha önce “Kayboluş” EP’sindeki “Mayıs” ile radarlara giren grubun yeni albümünde “Dünyadışı” ve “Kül” parçaları öne çıkıyor. Müzikte distortion hasreti duyan ve Türkçe sözlü müzik sevenler, bu ara Par’ya’yı dinleyebilir.
Aradığımız vokal
Nadas grubundan tanıdığımız Fırat Ağacık, solo kariyerine “Güzeldi” isimli single’ıyla başladı. Öncesinde Abkountry ve Yiğit Seferoğlu ile hazırladığı “C.H.E.R.R.Y.” ve “P.E.A.C.H.” şarkılarıyla tarzını, tavrını ortaya koyan Ağacık, alternatif rock türünde aradığımız vokal olabilir. Bestelerin kendisine ait olması da cabası. Bu arada Abkountry için ayrı bir parantez açmalıyım. Yarın çıkacak olan “Yoldayım” şarkısı çok güzel. “Çok güzel” deyip geçmem normalde ama hakikaten güzel. Single yapıp yapıp gönderiyor sağ olsun ama acilinden bir albüm beklediğimi belirtmeliyim.
Tatlı hüzün
Geçen hafta ‘Haşmet Asilkan’ adını sayıklayıp durdum. Haşmet Asilkan aslında Fatih Vural’ın kullandığı bir mahlas. Bu ismi, Yavuz Turgul’un yönettiği “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” filminde Şener Şen’in canlandırdığı karakterden hatırlayanlarınız da olacaktır. Haşmet Asilkan, “Bundan Sonraki Günlerimiz Hatırlamakla Geçecek” adlı bir albüm çıkardı. Alternatif bir pop albümü bu. Ve baştan sona “geçmiş ilişkiler cenaze töreni” gibi. 11 şarkılık çalışmada 1 şarkı hariç tüm şarkılar sanatçının imzasını taşıyor.
Kendisine cesaret veren ve albümde de yer alan Barış Demirel’e de teşekkür etmek lazım, böyle bir yeteneği bize kazandırdığı için. Albüme adını veren “Bundan Sonraki Günlerimiz Hatırlamakla Geçecek” ve “Ketenden İnce”, soğuk havalarda tatlı tatlı hüzünlenmek isteyenler için birebir.
60’lardan günümüze
Mazhar Alanson’un yeni solo albümü “Yazan Aşık” yarın yayınlanıyor. Çalışmadaki 8 şarkının tümü tabii ki Mazhar Alanson imzalı. Turhan Yükseler, Ercan Saatçi, Kerem Özyeğen, Cengiz Atasoy, Baran Cak gibi deneyimli isimlerin katkıda bulunduğu albümde, Alanson’un etkilendiği tüm müzik türlerinden izler görmek mümkün. Çalışmada kanun da var, bağlama da, saksafon da, elektrogitar da. “Yazan Aşık”ta 60’ların sonundan günümüze Türk müziğinin yolculuğunu görüyorsunuz.
NE DİNLEDİM
∆ Palmiyeler-Orman
∆ Yank-Durbak
∆ İdil Meşe-Dünya Halim
∆ Şanışer&Sezen Aksu-Kara Geceler
∆ Vera-Davetsiz
∆ Softa-Öfke Nöbeti
∆ Haşmet Asilkan-Bundan Sonraki Günlerimiz Hatırlamakla Geçecek
∆ Eno, Ezhel-Mon Ami
∆ Islandman-Zebra
∆ Alper Gemici-Adı Aşk Bunun
∆ Buğra Pakbeşe-Dinleniyor Gece
∆ Panopsis-Becoming/River
∆ Onur Çalışkan-Tin
∆ Mazhar Alanson-Yazan Aşık
∆ Fırat Akarsel-Unutmadım
∆ Ayşe Saran-Aynı Şarkı
∆ Mind Shifter-Blackout
Sevmeden yapılmaz
Yeni yıla yeni planlarla girmeye hazırlanan, müzik sektöründe yer almak isteyenler için bu yazı... Dijital müzik dergisi Back on Stage’in bu ayki sayısında yer alan “Müzik sektöründe iş bulmak mümkün mü?” dosyasını inceledim.
Malumunuz, müzik kişisel bir zevk ama sektörün içerisinde yer almak, sevdiğin işi yapmanın ta kendisi.
Tabii ki birçok genç bireyin de hayali bu sektöre deyim yerindeyse “kapak atabilmek”.
Sektörde iş yok değil ama iş sahibi olmak zahmetli.
Sesle ya da ışıkla ilgilenmek, prodüksiyon ya da booking ile alakadar olmak için öncelikle bir staj döneminden geçmeniz gerekiyor.
Bazı işler ise alaylı öğrenebilecek türden. Okulu yok, en iyi okul bu işin deneyimli isimleri.
Sektörde ismi en çok geçen 16 kişinin demeçlerinin yer aldığı dosyada, bu işi yapmak isteyenlere izlemeleri gereken yollar da gösteriliyor. Neler mi onlar?
İlk olarak meraklı olmalısınız. “Ne nasıl yapılır, kim nasıl performans sergiler, ben nasıl öğrenebilirim?” Ana konu bu olmalı.
Müziği sevmelisiniz. Çok sevmelisiniz. İnanın sevmeden yapılacak bir iş değil. Hele konser organizasyonuyla/prodüksiyonuyla ilgilenecekseniz, geceniz gündüzünüz olmayacak. Yakınlarınızın “Neredesin, görüşemiyoruz!” cümlelerine göğüs germeye hazırlıklı olun. Muazzam bir stres kontrolüne ihtiyacınız var.
Ve her zaman öğrenmek için fırsat kollamalısınız. Ne yazık ki okullarda verilen eğitimler pratikteki gibi olmuyor. Kâğıt üzerinde muhteşem görünen denklemler, gerçek hayatta pek işe yaramıyor. İyi bir gözlemci olmak şart. Müziğin tanıtımını yapacaksanız da konu bundan farklı değil. Elinizdeki projeyi anlamayı ve anlatmayı bilmelisiniz. Bunun gibi daha birçok önemli maddeyi sektörün önde gelen isimleri uzun uzadıya anlatıyor. Merak edenler, derginin bu ayki sayısını internette bulabilir.
Bir koltukta iki karpuz
VEYasin, yıllar sonra rap EP’si yayınladı. “FORMAT #1” adlı çalışmada “Baksen”, “Dadandılar” ve “Dolap” şarkıları yer alıyor. Yan projesi Hey!Douglas’la edindiği deneyimi bu albümde prodüksiyona yansıtan VEYasin’in çalışmalarına ara vermesi hataymış. Bir koltukta iki karpuzu gayet güzel taşıyor, bizi mahrum etmemeye özen gösterirse sevinirim.
Yeni bir Liebe Gabi
Tanıyanlar bilir, Derdiyoklar konusunda pek hassasım. İzlenmedik videolarını bırakmadım misal. Derdiyoklar, 1985 çıkışlı “Liebe Gabi”yi yeniden düzenlemiş. 35 yaşına basacak şarkı, elektronik altyapı üstüne disko folk ile bambaşka bir hâl almış. Türk müziğini yeni keşfedenler için hemen bakılması gereken, içten içe halay çektiren muazzam bir versiyon.
Sert bakış
Faik Demirdilek, Batu İman ve Canberk Bulut’un kurduğu deneysel/alternatif rock grubu Par’ya, geçen hafta “Dünyadışı” isimli ilk albümlerini yayınladı. Daha önce “Kayboluş” EP’sindeki “Mayıs” ile radarlara giren grubun yeni albümünde “Dünyadışı” ve “Kül” parçaları öne çıkıyor. Müzikte distortion hasreti duyan ve Türkçe sözlü müzik sevenler, bu ara Par’ya’yı dinleyebilir.
Aradığımız vokal
Nadas grubundan tanıdığımız Fırat Ağacık, solo kariyerine “Güzeldi” isimli single’ıyla başladı. Öncesinde Abkountry ve Yiğit Seferoğlu ile hazırladığı “C.H.E.R.R.Y.” ve “P.E.A.C.H.” şarkılarıyla tarzını, tavrını ortaya koyan Ağacık, alternatif rock türünde aradığımız vokal olabilir. Bestelerin kendisine ait olması da cabası. Bu arada Abkountry için ayrı bir parantez açmalıyım. Yarın çıkacak olan “Yoldayım” şarkısı çok güzel. “Çok güzel” deyip geçmem normalde ama hakikaten güzel. Single yapıp yapıp gönderiyor sağ olsun ama acilinden bir albüm beklediğimi belirtmeliyim.
Tatlı hüzün
Geçen hafta ‘Haşmet Asilkan’ adını sayıklayıp durdum. Haşmet Asilkan aslında Fatih Vural’ın kullandığı bir mahlas. Bu ismi, Yavuz Turgul’un yönettiği “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” filminde Şener Şen’in canlandırdığı karakterden hatırlayanlarınız da olacaktır. Haşmet Asilkan, “Bundan Sonraki Günlerimiz Hatırlamakla Geçecek” adlı bir albüm çıkardı. Alternatif bir pop albümü bu. Ve baştan sona “geçmiş ilişkiler cenaze töreni” gibi. 11 şarkılık çalışmada 1 şarkı hariç tüm şarkılar sanatçının imzasını taşıyor.
Kendisine cesaret veren ve albümde de yer alan Barış Demirel’e de teşekkür etmek lazım, böyle bir yeteneği bize kazandırdığı için. Albüme adını veren “Bundan Sonraki Günlerimiz Hatırlamakla Geçecek” ve “Ketenden İnce”, soğuk havalarda tatlı tatlı hüzünlenmek isteyenler için birebir.
60’lardan günümüze
Mazhar Alanson’un yeni solo albümü “Yazan Aşık” yarın yayınlanıyor. Çalışmadaki 8 şarkının tümü tabii ki Mazhar Alanson imzalı. Turhan Yükseler, Ercan Saatçi, Kerem Özyeğen, Cengiz Atasoy, Baran Cak gibi deneyimli isimlerin katkıda bulunduğu albümde, Alanson’un etkilendiği tüm müzik türlerinden izler görmek mümkün. Çalışmada kanun da var, bağlama da, saksafon da, elektrogitar da. “Yazan Aşık”ta 60’ların sonundan günümüze Türk müziğinin yolculuğunu görüyorsunuz.
NE DİNLEDİM
∆ Palmiyeler-Orman
∆ Yank-Durbak
∆ İdil Meşe-Dünya Halim
∆ Şanışer&Sezen Aksu-Kara Geceler
∆ Vera-Davetsiz
∆ Softa-Öfke Nöbeti
∆ Haşmet Asilkan-Bundan Sonraki Günlerimiz Hatırlamakla Geçecek
∆ Eno, Ezhel-Mon Ami
∆ Islandman-Zebra
∆ Alper Gemici-Adı Aşk Bunun
∆ Buğra Pakbeşe-Dinleniyor Gece
∆ Panopsis-Becoming/River
∆ Onur Çalışkan-Tin
∆ Mazhar Alanson-Yazan Aşık
∆ Fırat Akarsel-Unutmadım
∆ Ayşe Saran-Aynı Şarkı
∆ Mind Shifter-Blackout