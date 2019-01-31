Reynmen vakası: Şaşırmamak gerek

Bu yazıyı yazmaya başladığımda “Derdim Olsun”un klibi yayınlanalı 4 gün olmuştu ve 35 milyon tıklanmayı aşmıştı.
Evet, Yusuf Aktaş yani bilinen adıyla Reynmen’den bahsediyorum.
Reynmen’in şarkısı “Derdim Olsun”un klibi ilk 24 saatte 6,3 milyon izlenerek Aleyna Tilki’nin “O Sen Olsan Bari” ile 24 saatte 5.2 milyon dinleme rekorunu kırdı.
Bu bile “Ben buradayım” demesinin başka bir şekliydi.
YouTube kanalında 3.5 milyon, Instagram’da 4,2 milyon takipçisi olan birinin merak edilmesi ve 6 milyon dinlenmesi normal. Esas bu duruma şaşırmak abes olur.
Kaldı ki kendisinin ilk şarkısı da bu değil. Daha önce rap ve reggae türlerini deneyen Reynmen -ki bunları eğlencesine yaptığını hep dillendirdi- bu kez bir tür olsa fantazi-rap olurdu diyebileceğimiz ilk şarkısını çıkardı.
Yani kendi kanalından eğlencesine yapmadı; Spotify, Apple Music, iTunes neresi varsa, kendisinin single’ına ulaşabiliyorsunuz.
Söz ve müzik Emre Şakar imzalı. Ki rap’te yorumcu kendi sözünü de yazar. Şarkının kalitesini tartışan çok kişi görüyorum ki konuşulmak iyidir, yorumcuya yarar.
En nihayetinde müzik subjektiftir, empati kurabiliyorsan, sanatçı sana hitap ediyorsa (görsel ya da işitsel) beğenirsin.
Klip senaryosunda Muhsin Yazıcıoğlu şifreleri olduğunu iddia eden izleyiciler sayesinde klibe olan ilgi her geçen gün büyüyor. İki aydır video paylaşmayan Reynmen’in 1,5 yıldır kanalında olan ve 59 milyon izlenen “#Biziz” isimli rap denemesini geçmesi ise an meselesi.
Şarkı fena değil, klip özenli.
Reynmen zaten sevilen bir YouTuber. Tüm maddeler tutarken şarkısının bu kadar sevilmesine hiç şaşırmamak gerek.
46. yıla özel kadın albümü
Kurtalan Ekspres, “Sessiz Çığlık” adını verdikleri yeni albümünü yayınladı. Tamamı kadınlara adanan albümde grup, gazete başlıklarını melodiyle kafamıza kazıyor. Albüme Şevval Sam ve Özge Fışkın katkısı da var. Çalışmada, kaybettiğimiz değerli müzisyen Bahadır Akkuzu ile yapılan “Uyanın” parçası var ki inanılmaz. Albüm 1 Şubat’ta, grubun kuruluşunun 46. yılında yayınlanacak.
Beklenileni ikiyle çarp
Efe Demiral’ın ilk albümü “Inside Out”u çok sevmiştim. Demiral’dan 3 yıl aradan sonra gelen “Uyku Pansiyon” albümü müziğe doyuruyor. Gunnar Halle, Tamer Temel, Eren Turgut, Mert Can Bilgin ve Deniz Özçelik’in destek verdiği enstrümantal albümü dinlerken düşüncelere dalıyor, hayranlık besliyorsunuz. Benim beklentimi fazlasıyla karşıladı.
Türküye yeni yorum
Hey! Douglas, bu kez Can Gox ile yaptığı “Deterjan” adlı şarkıyla karşımızda. Saykodelik, funk, elektronik ne varsa harmanlamayı ustaca başaran Hey! Douglas, Bodrum yöresinden anonim bir türkü olan “Deniz Üstü Köpürür”e enteresan bir yorum katmış.
Kendiniz şahit olmak isterseniz...
29 Ekim’de yapılan An Epic Symphony’nin bu yılki konuğu Mor ve Ötesi’ydi ve o zaman ne kadar etkilendiğimi uzun uzun yazmıştım (merak edenler 1 Kasım yazısına bakabilir.) Mekanın, grubun ve şarkıların görkemini tam anlamıyla yansıtan senfonik düzenlemeler, fizy’de “Canlı Senfonik/Aya İrini” adlı albümle yayınlandı. Şarkıların güzelliğine nasıl güzellik katıldı yakinen şahit olmak isteyenler için konser 16 Şubat’ta bu kez Zorlu PSM’de tekrarlanacak. Belki yeni süprizler de görebilirsiniz...
Etnik öğeler
Pop müzik
alanında beğendiğim seslerden Aslı Demirer, son single’ı “Sana Sakladım”la pozitif düşüncelerimi daha da perçinledi.
Balad olan şarkıya son günlerin popüler tınısı etnik öğeler
de eklenmiş.
Çok dinlenir, benden demesi.
Ne Dinledim?
k Reynmen - Derdim Olsun
k Mor ve Ötesi -
Çocuklar ve Hayvanlar
k Efe Demiral - Paloma
k Gettodan Çıkış -
Yarım Kalan
k Aslı Demirer -
Sana Sakladım
k Hey! Douglas ft Can Gox - Deterjan
k Kurtalan Ekspres - Uyanın
k Normal Değil -
Aşk Cevapsa
k Tepki - Denedim
k Erdem Yener ft Ferman Akgül - Belki10
k Norrda - Yeni Rüya
Reynmen vakası: Şaşırmamak gerek
Bu yazıyı yazmaya başladığımda “Derdim Olsun”un klibi yayınlanalı 4 gün olmuştu ve 35 milyon tıklanmayı aşmıştı.
Evet, Yusuf Aktaş yani bilinen adıyla Reynmen’den bahsediyorum.
Reynmen’in şarkısı “Derdim Olsun”un klibi ilk 24 saatte 6,3 milyon izlenerek Aleyna Tilki’nin “O Sen Olsan Bari” ile 24 saatte 5.2 milyon dinleme rekorunu kırdı.
Bu bile “Ben buradayım” demesinin başka bir şekliydi.
YouTube kanalında 3.5 milyon, Instagram’da 4,2 milyon takipçisi olan birinin merak edilmesi ve 6 milyon dinlenmesi normal. Esas bu duruma şaşırmak abes olur.
Kaldı ki kendisinin ilk şarkısı da bu değil. Daha önce rap ve reggae türlerini deneyen Reynmen -ki bunları eğlencesine yaptığını hep dillendirdi- bu kez bir tür olsa fantazi-rap olurdu diyebileceğimiz ilk şarkısını çıkardı.
Yani kendi kanalından eğlencesine yapmadı; Spotify, Apple Music, iTunes neresi varsa, kendisinin single’ına ulaşabiliyorsunuz.
Söz ve müzik Emre Şakar imzalı. Ki rap’te yorumcu kendi sözünü de yazar. Şarkının kalitesini tartışan çok kişi görüyorum ki konuşulmak iyidir, yorumcuya yarar.
En nihayetinde müzik subjektiftir, empati kurabiliyorsan, sanatçı sana hitap ediyorsa (görsel ya da işitsel) beğenirsin.
Klip senaryosunda Muhsin Yazıcıoğlu şifreleri olduğunu iddia eden izleyiciler sayesinde klibe olan ilgi her geçen gün büyüyor. İki aydır video paylaşmayan Reynmen’in 1,5 yıldır kanalında olan ve 59 milyon izlenen “#Biziz” isimli rap denemesini geçmesi ise an meselesi.
Şarkı fena değil, klip özenli.
Reynmen zaten sevilen bir YouTuber. Tüm maddeler tutarken şarkısının bu kadar sevilmesine hiç şaşırmamak gerek.
46. yıla özel kadın albümü
Kurtalan Ekspres, “Sessiz Çığlık” adını verdikleri yeni albümünü yayınladı. Tamamı kadınlara adanan albümde grup, gazete başlıklarını melodiyle kafamıza kazıyor. Albüme Şevval Sam ve Özge Fışkın katkısı da var. Çalışmada, kaybettiğimiz değerli müzisyen Bahadır Akkuzu ile yapılan “Uyanın” parçası var ki inanılmaz. Albüm 1 Şubat’ta, grubun kuruluşunun 46. yılında yayınlanacak.
Beklenileni ikiyle çarp
Efe Demiral’ın ilk albümü “Inside Out”u çok sevmiştim. Demiral’dan 3 yıl aradan sonra gelen “Uyku Pansiyon” albümü müziğe doyuruyor. Gunnar Halle, Tamer Temel, Eren Turgut, Mert Can Bilgin ve Deniz Özçelik’in destek verdiği enstrümantal albümü dinlerken düşüncelere dalıyor, hayranlık besliyorsunuz. Benim beklentimi fazlasıyla karşıladı.
Türküye yeni yorum
Hey! Douglas, bu kez Can Gox ile yaptığı “Deterjan” adlı şarkıyla karşımızda. Saykodelik, funk, elektronik ne varsa harmanlamayı ustaca başaran Hey! Douglas, Bodrum yöresinden anonim bir türkü olan “Deniz Üstü Köpürür”e enteresan bir yorum katmış.
Kendiniz şahit olmak isterseniz...
29 Ekim’de yapılan An Epic Symphony’nin bu yılki konuğu Mor ve Ötesi’ydi ve o zaman ne kadar etkilendiğimi uzun uzun yazmıştım (merak edenler 1 Kasım yazısına bakabilir.) Mekanın, grubun ve şarkıların görkemini tam anlamıyla yansıtan senfonik düzenlemeler, fizy’de “Canlı Senfonik/Aya İrini” adlı albümle yayınlandı. Şarkıların güzelliğine nasıl güzellik katıldı yakinen şahit olmak isteyenler için konser 16 Şubat’ta bu kez Zorlu PSM’de tekrarlanacak. Belki yeni süprizler de görebilirsiniz...
Etnik öğeler
Pop müzik
alanında beğendiğim seslerden Aslı Demirer, son single’ı “Sana Sakladım”la pozitif düşüncelerimi daha da perçinledi.
Balad olan şarkıya son günlerin popüler tınısı etnik öğeler
de eklenmiş.
Çok dinlenir, benden demesi.
Ne Dinledim?
k Reynmen - Derdim Olsun
k Mor ve Ötesi -
Çocuklar ve Hayvanlar
k Efe Demiral - Paloma
k Gettodan Çıkış -
Yarım Kalan
k Aslı Demirer -
Sana Sakladım
k Hey! Douglas ft Can Gox - Deterjan
k Kurtalan Ekspres - Uyanın
k Normal Değil -
Aşk Cevapsa
k Tepki - Denedim
k Erdem Yener ft Ferman Akgül - Belki10
k Norrda - Yeni Rüya