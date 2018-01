O sesi İbrahim Tatlıses sanmak

Tamamı Sezen Aksu söz ve müziklerinden oluşan 10 şarkıyı yorumladı Abacı.

Çalışmada “Sarı Odalar”, “Tutuklu”, “Gidiyorum”, “İkinci Bahar”, “Yazık Şu Geçen Zamana” ve “Hata” gibi en bilindik Aksu şarkılarına yer verdi.

Gençler de ilgi göstersin istedi, “Her Şeyi Yak” şarkısında Manga grubunun solisti Ferman Akgül’le düet yaptı.

Bitmedi...

Yaklaşık iki sene boyunca stüdyo çalışmalarına devam eden Abacı, “Perişanım Şimdi”yi de Sezen Aksu’yla birlikte seslendirdi.

“Her Şeyi Yak”ı Altın Kelebek gecesinde Ferman Akgül’le sahneye çıktıklarında dinlemiştim.

Geçen gün bir de kaydına denk gelince, tekrar fark ettim, ne güzel bir işe imza attığını.

Yine de bana göre albümün Arap atı; “Geri Dön”.

Şarkıyı ilk dinlediğinizde Muazzez Abacı’nın düet yaptığı kişinin İbrahim Tatlıses olduğunu sanıyorsunuz.

Ben de öyle sandım, nasıl heyecanlandığımı anlatamam. İhtimali bile mutluluk verici.

Meğer düete imza atan isim Tatlıses değil, Serkan Kaya’ymış.

Her ne kadar ağırlıklı olarak bağımsız, alternatif müzikler dinlesem de, Tatlıses’in sesine hasret kaldığımı söylemeliyim...

Biraz da Farah

Farah Zeynep Abdullah’ın sesini beğendiğimi yazılarımı takip edenler bilir.

Kanal D’nin “Gülizar” dizisinde seslendirdiği Çiğdem Erken imzalı “Değişik El” ve “Hüzün Dibi” şarkıları da sesine çok yakışmış.

Şarkı da ses de güzel.

Daha ne olsun...

Ha bir de Can Kazaz’ın “Biraz” şarkısı da söyledi Farah.

Can Kazaz’ın ünlü olmayıp sadece kendilerine kalmasını isteyen bir kitle var. Her ne kadar onları üzse de, Kazaz’ın Farah Zeynep Abdullah’la yeniden gündeme gelmesi beni çok sevindirdi.

Türkiye’ye gelerek ne iyi yapmış

Geçenlerde elime Nelly White Band’in ilk albümü “Ordinary Woman” geçti.

Pop, rock, caz türlerindeki 10 şarkının çoğu, grubun solisti Nelly White tarafından bestelenmiş.

Ekip; Çağlar Anber ve Yiğit Ergün’le birlikte üç kişiden kurulu.

Tüm şarkıları İngilizce.

Muhteşem bütünlüklü bir iş “Ordinary Woman”. Tek bir şarkı bile atlamadan dinlemenize imkan veriyor.

Nelly, Londra Kraliyet Müzik Akademisi’nde piyano, yan flüt ve müzik teorisi derslerinin ardından müzikal eğitimi almış ve şarkı söylemeye başlamış.

Kişisel nedenlerle Türkiye’ye gelmiş.

Ne de iyi etmiş...

Punk sahnesi hareketlensin

Bu hafta bereketli geçti...

Rashit’ten tanıdığımız, Türkiye’de punk denince akla gelen ilk isimlerden Tolga Özbey’in yeni projesi Reptilians from Andromeda, “Dialogues For Monkeys” albümünü geçen hafta sonu yayınladı.

Aybike Çelik Özbey, Tolga Özbey, Merve Ertuğrul, Mert Akgül ve Orkun Bagatur’dan kurulu grup, garage punk/new wave türünde müzik yapıyor.

10 şarkılık albümünde de sizi hayatta bir gezintiye çıkarıyor.

Tabi ki punk usulü.

Mix ve mastering’ini 70’lerin efsanevi İngiliz new wave grubu The Monos’un vokalist ve gitaristi Fran Ashcroft’un yaptığını da belirteyim.

Punk’ın yeniden canlanmasına beş var diyeyim, siz anlayın.

Dipnot: Son dönem punk grupları Secondhand Underpants, The Sinyal, Frozen Clouds da camiayı hareketli tutmaya çalışanlardan...

Değerini bulmalı

Miks mühendisliği, canlı ses mühendisliği ve elektronik müzik prodüktörlüğü yapan Orçun Ayata, üç şarkıdan oluşan ilk EP’si “Meaning”i yayınladı.

Electronica, downtempo, trip-hop... Bu üç şarkıda ne ararsanız var.

Yeni ve güçlü bir isim olarak gördüm Ayata’yı.

Dilerim EP hak ettiği değeri görür.

Hüzün bastı

Bazen oturup bazı ülkelerin top 50 listelerine bakıyorum.

Kim ne dinliyor, aralarında bizden müzikler var mı diye...

Geçen Danimarka listesinde 5’inci sırada “Sivas” diye bir isim gördüm.

Tabii her Türk gibi en minik başarıya sevdalı olduğumdan hemen araştırdım.

Neticede gördüm ki, listeleri hızla tırmanan o isim Türk değil, İranlıymış...

Radar

Bu haftanın “Radar”ı In The Void sitesinden...

Sitenin 3 Şubat’ta Bina’da gerçekleştireceği “Sessions” etkinliğinde Ece Miyav, Onat Önol, Beyaz Hayvanlar ve Proserpine yer alacak.

Bu hafta radarıma takılanlar da bu vesileyle onlar oldu...

Neler dinledim?

- Sivas-Sidste Timer

- Orçun Ayata-Moving Until Reaching Out

- Lycian Herbs-Dance of Panda

- Muazzez Abacı&Serkan Kaya-Geri Dön

- Can

Kazaz-Biraz