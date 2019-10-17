Kaset geri geliyor

“Şakadır yahu! Bu kadar olmaz. Millet CD almıyor, kaset ne alaka” diyerek güldüğüm bir haberle sizlerleyim.
Kaset denince akla 90’lar, yüksek beller, permalar ve mavi farlar geliyorsa hazırlanın, size ‘iyi’ bir haberim var.
Bir süredir Türkiye’deki bağımsız plak şirketlerinin de pek severek bastığı kaset bir döndü, pir döndü. Diyeceksiniz ki “ne alaka”, onu da açıklayayım.
90’lar moda olunca, e plak sektörü de pahalı malum, kasetçiliğe geri dönüldü.
45’lik, plak, kaset, CD, mp3 sıralamasını aklınıza yazın. Çünkü plak popülaritesinin ardından gelen şey kasetti ve şimdi tarihin o noktasına dönmüş bulunuyoruz.
“Guardians of The Galaxy” filminde sık sık kaset ve walkman görülmesi üzerine, filmin müziklerinin “Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1/2” adıyla kaset olarak basılması; Billie Eilish’in son albümü “When We All Fall Asleep” ile Twenty One Pilot’ın “Trench” isimli albümlerinin kaset olarak da yayınlanması; Stranger Things sountrack’inin kasedi ve yetmezmiş gibi Netflix’in çok izlenen gençlik dizisi “13 Reasons Why”daki kaset dinleme sahneleri bizi 15 yıl sonra yeniden kaset dönemine taşıdı.
Yetmezmiş gibi bluetooth özellikli iki yeni kasetçalar Toshiba ve Sony tarafından geliştirildi. Konu Sony olunca mevzu bildiğiniz Walkman ama daha gelişmişi.
Walkman’in 40. yılına özel çıkan bu versiyon 400 pound’a satılacak mesela. 400 pound vereceksek kaset lazım, e o zaman neden yayınlanmasın ki?
Tahmin edersiniz ki kasetçalarların Urban Outfitters gibi mağazalarda satışa çıkınca trend olması işten değil.
Plak nasıl yeniden doğduysa, kaset de yeniden yükselişe geçiyor. Ta ki Amerikan National Audio Company’nin (NAC) yazılı açıklaması plak şirketlerine varana kadar.
NAC açıklamasında, kasette bulunan bant manyetiğinde kullanılan “gamma ferric oxide”ın yetersizliği nedeniyle yaşanan üretim sıkıntısına dikkat çekti. Bu da kaset basmaya hazırlanan hatırı sayılır şirketleri harekete geçirdi. Bu yıl şirket sadece 11 ton elde edebilmişti, bu da talep olan 50 ton gereksinimin yanından bile geçemiyordu.
Tabii ki bu sorun halledilebilir durumda ama zamana yayacakları gerçeğiyle.
Gelelim bu haberin neden bu kadar önemsendiğine. Nielsen Music verilerine göre Amerika’da kaset satışları 2018’de yüzde 23 artmış. Yani 2017’de 178 bin satılan kaset sayısı 2018’de 219 bin olmuş. Billboard ise bu oranı yüzde 35 olarak ve farklı rakamlarla veriyor.
Yani demem o ki kaset geri geliyor. Hissettirdikleriyle, hikayesiyle tüm o geçmişinizdeki size dair anılarıyla. Hem de basılı albüm satmaz dediğimiz dönemde ve anlı şanlı bir biçimde. Ve size tozlu kutulardan walkman’inizi çıkartacak kadar büyük bir gümbürtüyle.
Kıymetli bir albüm
Rap’te single çıkışlarına Ohash’in albümüyle kısa bir ara verildi. “Shahulean” adını verdiği ilk albümü Ezhel, Baneva ve Şam’lı şarkılarıyla öne çıkıyor sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Albüm öncesinde 4 şarkıyı yayınlamış ve bu konuda bize bir fikir vermişti ancak yeni 5 şarkının eklenmesiyle işin kalibresi daha iyi anlaşıldı.
Söz yazarı olarak yetenekli bir biri var elimizde, gözünüz üstünde olsun. Albümün son şarkısı olarak hazırlanan kayıt “Bitmeyen Hikayeler”, Ohash kimdir, nereden geldi ve nereye gidiyor konularında iyi bir açıklama niteliğinde. Kendi deyimiyle “eksiden” başlayan biri için bu albüm çok kıymetli.
Yeni proje
Gripin’den tanıdığımız Murat Başdoğan, tek kişilik yeni projesi “Muraz” ile karşımızda. Muraz’ın ilk çalışması ise “Sen ve Ben” oldu. Elektronik altyapılara etnik enstrümanlar da ekleyen Muraz, grup müziğinden gelen bir ismin yeni yolculuğu konusunda açıkçası beni heyecanlandırdı. Bakalım sıradaki işleri nasıl olacak.
Karsu’dan yeni çalışma
Karsu’nun caz tabanlı eklektik yerli çalışmalarına alışığız. Ama dördüncü albümünde durum biraz değişti. Şarkıcı ve müzisyen, kendi adını taşıyan albümü “Karsu”da 12 şarkının 6’sını Türkçe seslendiriyor.
Sözleri kendisine ait bu parçalarda mükemmellik karşıtı duruşu ise isabetli. Muazzam bir Türkçesi olmamasına rağmen bu şarkılarda beni rahatsız etmeyip üstüne beğenimi kazandı bile.
Yine de İngilizce parçalarında vokal kulağa daha iyi geliyor, benden söylemesi.
Karanlıklar prensesinden yeni albüm
Darkwave ve sythwave’in karanlıklar prensesi Bewitched as Dark, yeni albümünü Bandcamp üzerinden yayınladı. “Please... Don’t Breed” ismini verdiği 12 şarkılık albümde, korku ve gerilim türünün hemen hemen aklınıza gelebilecek tüm kötü adamlarını ensenizde hissediyorsunuz. 12’de 12 bir iş, dinlenesi.
Ne dinledim?
◊ Bewitched As Dark - Expolison
◊ Berkan Ataoğlu - Aklım Hep Aynı Yerde
◊ Emir Can İğrek - Nalan
◊ Eylül - Boşver (Remake by Taso)
◊ Serin - AH
◊ Ufo361 ft Ezhel- Wir sind Kral
◊ Kahadirbartal - Full Emotional
◊ Pitohui - Bufo
◊ Ohash - Shahulean
◊ Bam Bam - Manyak
◊ Can Tan - Soul Path
◊ Karsu - Juliet
◊ Muraz - Sen ve Ben
◊ Cem Tuncer - Intro
◊ Ağaçkakan - Hallelujah
◊ Neval - Papatya Falı
Kaset geri geliyor
“Şakadır yahu! Bu kadar olmaz. Millet CD almıyor, kaset ne alaka” diyerek güldüğüm bir haberle sizlerleyim.
Kaset denince akla 90’lar, yüksek beller, permalar ve mavi farlar geliyorsa hazırlanın, size ‘iyi’ bir haberim var.
Bir süredir Türkiye’deki bağımsız plak şirketlerinin de pek severek bastığı kaset bir döndü, pir döndü. Diyeceksiniz ki “ne alaka”, onu da açıklayayım.
90’lar moda olunca, e plak sektörü de pahalı malum, kasetçiliğe geri dönüldü.
45’lik, plak, kaset, CD, mp3 sıralamasını aklınıza yazın. Çünkü plak popülaritesinin ardından gelen şey kasetti ve şimdi tarihin o noktasına dönmüş bulunuyoruz.
“Guardians of The Galaxy” filminde sık sık kaset ve walkman görülmesi üzerine, filmin müziklerinin “Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1/2” adıyla kaset olarak basılması; Billie Eilish’in son albümü “When We All Fall Asleep” ile Twenty One Pilot’ın “Trench” isimli albümlerinin kaset olarak da yayınlanması; Stranger Things sountrack’inin kasedi ve yetmezmiş gibi Netflix’in çok izlenen gençlik dizisi “13 Reasons Why”daki kaset dinleme sahneleri bizi 15 yıl sonra yeniden kaset dönemine taşıdı.
Yetmezmiş gibi bluetooth özellikli iki yeni kasetçalar Toshiba ve Sony tarafından geliştirildi. Konu Sony olunca mevzu bildiğiniz Walkman ama daha gelişmişi.
Walkman’in 40. yılına özel çıkan bu versiyon 400 pound’a satılacak mesela. 400 pound vereceksek kaset lazım, e o zaman neden yayınlanmasın ki?
Tahmin edersiniz ki kasetçalarların Urban Outfitters gibi mağazalarda satışa çıkınca trend olması işten değil.
Plak nasıl yeniden doğduysa, kaset de yeniden yükselişe geçiyor. Ta ki Amerikan National Audio Company’nin (NAC) yazılı açıklaması plak şirketlerine varana kadar.
NAC açıklamasında, kasette bulunan bant manyetiğinde kullanılan “gamma ferric oxide”ın yetersizliği nedeniyle yaşanan üretim sıkıntısına dikkat çekti. Bu da kaset basmaya hazırlanan hatırı sayılır şirketleri harekete geçirdi. Bu yıl şirket sadece 11 ton elde edebilmişti, bu da talep olan 50 ton gereksinimin yanından bile geçemiyordu.
Tabii ki bu sorun halledilebilir durumda ama zamana yayacakları gerçeğiyle.
Gelelim bu haberin neden bu kadar önemsendiğine. Nielsen Music verilerine göre Amerika’da kaset satışları 2018’de yüzde 23 artmış. Yani 2017’de 178 bin satılan kaset sayısı 2018’de 219 bin olmuş. Billboard ise bu oranı yüzde 35 olarak ve farklı rakamlarla veriyor.
Yani demem o ki kaset geri geliyor. Hissettirdikleriyle, hikayesiyle tüm o geçmişinizdeki size dair anılarıyla. Hem de basılı albüm satmaz dediğimiz dönemde ve anlı şanlı bir biçimde. Ve size tozlu kutulardan walkman’inizi çıkartacak kadar büyük bir gümbürtüyle.
Kıymetli bir albüm
Rap’te single çıkışlarına Ohash’in albümüyle kısa bir ara verildi. “Shahulean” adını verdiği ilk albümü Ezhel, Baneva ve Şam’lı şarkılarıyla öne çıkıyor sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Albüm öncesinde 4 şarkıyı yayınlamış ve bu konuda bize bir fikir vermişti ancak yeni 5 şarkının eklenmesiyle işin kalibresi daha iyi anlaşıldı.
Söz yazarı olarak yetenekli bir biri var elimizde, gözünüz üstünde olsun. Albümün son şarkısı olarak hazırlanan kayıt “Bitmeyen Hikayeler”, Ohash kimdir, nereden geldi ve nereye gidiyor konularında iyi bir açıklama niteliğinde. Kendi deyimiyle “eksiden” başlayan biri için bu albüm çok kıymetli.
Yeni proje
Gripin’den tanıdığımız Murat Başdoğan, tek kişilik yeni projesi “Muraz” ile karşımızda. Muraz’ın ilk çalışması ise “Sen ve Ben” oldu. Elektronik altyapılara etnik enstrümanlar da ekleyen Muraz, grup müziğinden gelen bir ismin yeni yolculuğu konusunda açıkçası beni heyecanlandırdı. Bakalım sıradaki işleri nasıl olacak.
Karsu’dan yeni çalışma
Karsu’nun caz tabanlı eklektik yerli çalışmalarına alışığız. Ama dördüncü albümünde durum biraz değişti. Şarkıcı ve müzisyen, kendi adını taşıyan albümü “Karsu”da 12 şarkının 6’sını Türkçe seslendiriyor.
Sözleri kendisine ait bu parçalarda mükemmellik karşıtı duruşu ise isabetli. Muazzam bir Türkçesi olmamasına rağmen bu şarkılarda beni rahatsız etmeyip üstüne beğenimi kazandı bile.
Yine de İngilizce parçalarında vokal kulağa daha iyi geliyor, benden söylemesi.
Karanlıklar prensesinden yeni albüm
Darkwave ve sythwave’in karanlıklar prensesi Bewitched as Dark, yeni albümünü Bandcamp üzerinden yayınladı. “Please... Don’t Breed” ismini verdiği 12 şarkılık albümde, korku ve gerilim türünün hemen hemen aklınıza gelebilecek tüm kötü adamlarını ensenizde hissediyorsunuz. 12’de 12 bir iş, dinlenesi.
Ne dinledim?
◊ Bewitched As Dark - Expolison
◊ Berkan Ataoğlu - Aklım Hep Aynı Yerde
◊ Emir Can İğrek - Nalan
◊ Eylül - Boşver (Remake by Taso)
◊ Serin - AH
◊ Ufo361 ft Ezhel- Wir sind Kral
◊ Kahadirbartal - Full Emotional
◊ Pitohui - Bufo
◊ Ohash - Shahulean
◊ Bam Bam - Manyak
◊ Can Tan - Soul Path
◊ Karsu - Juliet
◊ Muraz - Sen ve Ben
◊ Cem Tuncer - Intro
◊ Ağaçkakan - Hallelujah
◊ Neval - Papatya Falı