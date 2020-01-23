Instagram’da kendinizi nasıl tanıtırsınız

Yeni isimlere, var olanlara, “Sosyal medyada nasıl yer alsam?” diyenlere altın değerinde bir haberle karşınızdayım.
Instagram’ın İngiltere’deki müzik ve işbirlikleri departmanının başındaki isim Sunil Singhvi, müzisyenlere Instagram’da müziği yaymanın yollarını açıklamış. “HeatOnTheStreet” isimli web sitesine röportaj veren Singhvi, 2020’de Instagram üzerinden müzisyenlerin bilmesi gerekenleri adım adım anlatmış.
Rock grubundan, bağımsız sanatçıya, rapçiden popçuya birden fazla kullanım yolu olduğunun altını çizen Singhvi, otantikliğin önemine vurgu yaparak şu notları paylaşmış:
◊ İnandığınız şeyi destekleyen şeyler paylaşın. Kendiniz olun.
Bu konuda Billie Eilish’in Instagram hesabını kullanım stili, son üç yılın sosyal medya vizyonu hakkında iyi bir örnek. Küçük bir grupla yola başladı. Saygısız paylaşımları da vardı ama tutarlıydı. Birçok konuda kendisini örnek göstereceğimden kuşkunuz olmasın.
◊ Elimizdeki verilere baktığımızda Instagram’ın en çok beğenilen hesaplarının komüniteden bağımsız olan hesaplar olduğunu görüyoruz. Bunlar kalabalık içinde bir adım öne çıkmayı başaran özgün hesaplar.
◊ Birçok sanatçı zamanla miyop oluyor. Demek istediğimiz, izole olup çok fazla iş düşünmeye başlıyorlar. Kendinizi bir kalıba sokmak zorunda değilsiniz. İnsanlarla samimi ilişkiler kurmalısınız.
Sadece işinizin tanıtımını yapmak doğru bir hamle değil.
◊ Şahsen ben de bir grubun sadece turne tarihlerini, şarkı paylaşmasını, dijital dinleme platformu paylaşmasını itici buluyorum. Grupla iletişimde hissettirecek paylaşımların müziğin dinlenilirliğini ve takip edilme ihtimallerini arttırdığı görüşündeyim.
◊ Takipçinizin sizinle kalmasını istiyorsanız aynı şeyleri paylaşmaktan kaçınmalı ve daha derinlikli, hatta kendilerini özel hissettirecek paylaşımlarda bulunmalısınız. Bunlar daha kişisel paylaşımlar olabilir.
◊ Dijital müzik dinleme platformlarında yeni bir isim keşfettiğimde o ismin Instagram hesabına bakmak istiyorum. Baktığımda tek gördüğüm single kapağı ya da o dijital dinleme platformunun tanıtım görseliyse “Neden baktım ki, neden takip etmeliyim ki?” dersin. Bu bizi bir yere götürmez.
◊ 9 kareli mozaik paylaşımlardan vazgeçmeliler. Yeni bir paylaşım yaptıklarında zaten hesaplarındaki o görüntü kayıyor. Üzerine bu kadar düşündüğünüz paylaşım bir sonraki paylaşımla berbat oluyor.
◊ Sanılanın aksine Instagram’da profilinize girilerek beğeni alma oranı yüzde 5’in altında. Yani profilinizin ne kadar güzel göründüğünün bir önemi yok. Paylaştıklarınızda görünenin ise var ve ‘keşfet’e bu nedenle düşüyorlar. Ne paylaşacağınızı düşünmeniz, profilinizin nasıl görüneceğini düşünmekten daha mantıklı.
◊ Video ya da fotoğraf paylaşırken içeriğe önem vermelisiniz. Yorum ve beğeni paylaşımı görünür kılar. Bir dirsek (detay fotoğraflardan bahsediyor) üzerine yorum yazmak oldukça zor. Koyduğunuz şey hangi platformdan paylaşılırsa paylaşsın kendi başına bir duruşa sahip olmalı.
◊ Kendinize sormanız gereken sorular şunlar; “İnsanlar içeriği beğeniyor mu, paylaşıyor mu, yorum bırakıyorlar mı, insanlar tekrar tekrar görmek için hesabıma giriyorlar mı?” Bunlar olunca zaten Instagram algoritması sizi de öne çıkarmaya yardım ediyor.
◊ 2020’de Instagram’da sadece fotoğraf paylaşmanız yeterli olmayacak. IGTV, hikaye, video paylaşmalısınız. Öngörümüz, hikaye bölümünün ilerleyen dönemde fotoğrafların önüne geçeceği. Gittikçe video içerikleri platformda öne çıkmaya başladı.
◊ IGTV bizim için yeni bir oluşum ama süresini 3 ila 5 dakika ile sınırlamanızı öneririz.
◊ Geçmiş dönemde önümüzde Billie Eilish ve John Mayer örnekleri var. IGTV’yi Eilish turnesi boyunca fanları için hazırladı.
Tanışmalar, konser görüntüleri, şehirdeki gezileri... John Mayer ise Instagram canlı yayınını müziğini paylaşırken kullandı. İkisi de başarılı hedeflenmiş paylaşımlardı.
◊ 10 bin takipçiye sahip olmadan link paylaşamıyor olmak bence de sıkıntılı.
Bu konuda ne yapabileceğimizi biz de düşünüyoruz.
Şu anda herkesin rahatlıkla yapabildiği tek şey Spotify’dan şarkı ya da albüm paylaşımı.
◊ Bir müzisyenin bilmesi gereken üç tip instagram hesabı var. İlki içerik üretici hesabı. Kişiyle direk iletişime geçilebilen hesaplar. Bu hesapta işe dair diğer sekmeleri kullanamıyorsunuz. Bunun dışında normal Instagram hesapları ve Facebook sayfanızı bağlayabildiğiniz iş modeli hesapları. Sanılanın aksine algoritma üç hesap için de aynı şekilde çalışıyor.
Bu hesaplardan birini seçtiğinizde de işletme modelinden içerik üreticiye, içerik üreticiden kişisel hesaba geçiş yapmanız sizin sahte olduğunuz hissini uyandırır. O yüzden seçtiğiniz hesap modeline sağdık kalmanızı öneririz.
◊ Turnede olan müzisyenlere önerim sıklıkla lokasyon kullanmaları. O bölgedeki sevenlerinin daha kolay ulaşmasına yardımcı olacaktır.
Tüm röportaja baktığımda özgün olmanın önemine dair çeşitli örnekler verip durduğunu görüyoruz. Bu durum aslında yapılan müzik için de geçerli olan altın kural. Yani sosyal medyada müziğinizi pazarlamak, eserinizi özgün kılmakla neredeyse aynı.
Yine de Sunil Singhvi, bağımsız sanatçıların bu yöntemle daha büyük kitlelere ulaşıp kendi medyalarını efektif kullanabileceği görüşünde.
Umarım notları bilgi almaya çalışanların yolunu aydınlatır.
“Akın Hali” geldi
Mert Gider’in uzun süredir beklediğim EP’si “Akın Hali” yayınlandı. Alternatif pop rock’ta merak ettiğim işlerden biri olan Akın Hali’nin içinde dört şarkı yer alıyor. “Kasvet” açık ara önde giderken, yayınlanmasını beklediğim şarkılardan “Bebeksi”, “Kimin Sesi” ve “Yürü”nün yeni versiyonu eğlenceli ve minimal depresif haliyle ilgi çekiyor. Düzenlemelerde ünlü müzisyen Akın Eldes’in parmağı olduğunu da hatırlatayım. Kulak kabartmakta fayda var.
Niyet üst lig
Ankaralı alternatif rock grubu Yaşlı Amca, grupla aynı adı taşıyan ikinci albümünü yayınladı. Artun Özoğlu, Sarper Sonbay, Hüseyin Tosun ve Barış Kutlu’dan oluşan ekip ortalama bir albüme imza atmış. Single olarak beğendiğim “Kafam Karışık”, açılış şarkısı olmuş. Albümün en güzel şarkıları arasında “Keder” ve “Zıtlıklarına Hastayım” var. Yüksek tempolu bu açılışı albümün geri kalanında istikrarlı bir şekilde devam ettiremeyen grup, potansiyellerini tam kullandıklarında üst lige çıkacaktır.
Öze ihanet yok
Ceylan Ertem, bu kez çok sevilen 12 türkü ve parçayı kendine has stiliyle yorumladı. Adını Aşık Veysel’in sözünden alan albüm “Cahille Sohbeti Kestim”, özüne ihanet edilmeyen eserlerin zengin düzenlemeleriyle sizi karşılıyor. Yer yer hayranlık besleyerek dinlediğim albümde Gökhan Türkmen, Coşkun Karademir, Can Güngör ve Yusuf Taşkın da sesiyle büyük katkı sağlıyor. Ertem’in sahnede de söylediği türkülerden ve coverlardan alışık olduğumuz tavır aynen korunmuş durumda.
Ne dinledim?
RednBlack-Biçare
Miss Crowley-If Only
Atlas RB-Bana Kalan Ne
Jan Soykök-Unutulmuyo
Sonsuz Eksi Bir-Uyanırım
İlker Temiz-Dans Ederken
40gece-Yine En Baştan
Plastic Ideas-Birden Uyandım
Palmiyeler-Kalehan
Şekersiz-Ve Benimsin
Ceylan Ertem-Herkes Kendi İşine
Salman Tin, Canan Atay-Uzak Biletler
Mavi Gri-O Ben Olamam
Melek Mosso-Gönül Gözü
Cava Grande-A Room Above The Earth
Instagram’da kendinizi nasıl tanıtırsınız
Yeni isimlere, var olanlara, “Sosyal medyada nasıl yer alsam?” diyenlere altın değerinde bir haberle karşınızdayım.
Instagram’ın İngiltere’deki müzik ve işbirlikleri departmanının başındaki isim Sunil Singhvi, müzisyenlere Instagram’da müziği yaymanın yollarını açıklamış. “HeatOnTheStreet” isimli web sitesine röportaj veren Singhvi, 2020’de Instagram üzerinden müzisyenlerin bilmesi gerekenleri adım adım anlatmış.
Rock grubundan, bağımsız sanatçıya, rapçiden popçuya birden fazla kullanım yolu olduğunun altını çizen Singhvi, otantikliğin önemine vurgu yaparak şu notları paylaşmış:
◊ İnandığınız şeyi destekleyen şeyler paylaşın. Kendiniz olun.
Bu konuda Billie Eilish’in Instagram hesabını kullanım stili, son üç yılın sosyal medya vizyonu hakkında iyi bir örnek. Küçük bir grupla yola başladı. Saygısız paylaşımları da vardı ama tutarlıydı. Birçok konuda kendisini örnek göstereceğimden kuşkunuz olmasın.
◊ Elimizdeki verilere baktığımızda Instagram’ın en çok beğenilen hesaplarının komüniteden bağımsız olan hesaplar olduğunu görüyoruz. Bunlar kalabalık içinde bir adım öne çıkmayı başaran özgün hesaplar.
◊ Birçok sanatçı zamanla miyop oluyor. Demek istediğimiz, izole olup çok fazla iş düşünmeye başlıyorlar. Kendinizi bir kalıba sokmak zorunda değilsiniz. İnsanlarla samimi ilişkiler kurmalısınız.
Sadece işinizin tanıtımını yapmak doğru bir hamle değil.
◊ Şahsen ben de bir grubun sadece turne tarihlerini, şarkı paylaşmasını, dijital dinleme platformu paylaşmasını itici buluyorum. Grupla iletişimde hissettirecek paylaşımların müziğin dinlenilirliğini ve takip edilme ihtimallerini arttırdığı görüşündeyim.
◊ Takipçinizin sizinle kalmasını istiyorsanız aynı şeyleri paylaşmaktan kaçınmalı ve daha derinlikli, hatta kendilerini özel hissettirecek paylaşımlarda bulunmalısınız. Bunlar daha kişisel paylaşımlar olabilir.
◊ Dijital müzik dinleme platformlarında yeni bir isim keşfettiğimde o ismin Instagram hesabına bakmak istiyorum. Baktığımda tek gördüğüm single kapağı ya da o dijital dinleme platformunun tanıtım görseliyse “Neden baktım ki, neden takip etmeliyim ki?” dersin. Bu bizi bir yere götürmez.
◊ 9 kareli mozaik paylaşımlardan vazgeçmeliler. Yeni bir paylaşım yaptıklarında zaten hesaplarındaki o görüntü kayıyor. Üzerine bu kadar düşündüğünüz paylaşım bir sonraki paylaşımla berbat oluyor.
◊ Sanılanın aksine Instagram’da profilinize girilerek beğeni alma oranı yüzde 5’in altında. Yani profilinizin ne kadar güzel göründüğünün bir önemi yok. Paylaştıklarınızda görünenin ise var ve ‘keşfet’e bu nedenle düşüyorlar. Ne paylaşacağınızı düşünmeniz, profilinizin nasıl görüneceğini düşünmekten daha mantıklı.
◊ Video ya da fotoğraf paylaşırken içeriğe önem vermelisiniz. Yorum ve beğeni paylaşımı görünür kılar. Bir dirsek (detay fotoğraflardan bahsediyor) üzerine yorum yazmak oldukça zor. Koyduğunuz şey hangi platformdan paylaşılırsa paylaşsın kendi başına bir duruşa sahip olmalı.
◊ Kendinize sormanız gereken sorular şunlar; “İnsanlar içeriği beğeniyor mu, paylaşıyor mu, yorum bırakıyorlar mı, insanlar tekrar tekrar görmek için hesabıma giriyorlar mı?” Bunlar olunca zaten Instagram algoritması sizi de öne çıkarmaya yardım ediyor.
◊ 2020’de Instagram’da sadece fotoğraf paylaşmanız yeterli olmayacak. IGTV, hikaye, video paylaşmalısınız. Öngörümüz, hikaye bölümünün ilerleyen dönemde fotoğrafların önüne geçeceği. Gittikçe video içerikleri platformda öne çıkmaya başladı.
◊ IGTV bizim için yeni bir oluşum ama süresini 3 ila 5 dakika ile sınırlamanızı öneririz.
◊ Geçmiş dönemde önümüzde Billie Eilish ve John Mayer örnekleri var. IGTV’yi Eilish turnesi boyunca fanları için hazırladı.
Tanışmalar, konser görüntüleri, şehirdeki gezileri... John Mayer ise Instagram canlı yayınını müziğini paylaşırken kullandı. İkisi de başarılı hedeflenmiş paylaşımlardı.
◊ 10 bin takipçiye sahip olmadan link paylaşamıyor olmak bence de sıkıntılı.
Bu konuda ne yapabileceğimizi biz de düşünüyoruz.
Şu anda herkesin rahatlıkla yapabildiği tek şey Spotify’dan şarkı ya da albüm paylaşımı.
◊ Bir müzisyenin bilmesi gereken üç tip instagram hesabı var. İlki içerik üretici hesabı. Kişiyle direk iletişime geçilebilen hesaplar. Bu hesapta işe dair diğer sekmeleri kullanamıyorsunuz. Bunun dışında normal Instagram hesapları ve Facebook sayfanızı bağlayabildiğiniz iş modeli hesapları. Sanılanın aksine algoritma üç hesap için de aynı şekilde çalışıyor.
Bu hesaplardan birini seçtiğinizde de işletme modelinden içerik üreticiye, içerik üreticiden kişisel hesaba geçiş yapmanız sizin sahte olduğunuz hissini uyandırır. O yüzden seçtiğiniz hesap modeline sağdık kalmanızı öneririz.
◊ Turnede olan müzisyenlere önerim sıklıkla lokasyon kullanmaları. O bölgedeki sevenlerinin daha kolay ulaşmasına yardımcı olacaktır.
Tüm röportaja baktığımda özgün olmanın önemine dair çeşitli örnekler verip durduğunu görüyoruz. Bu durum aslında yapılan müzik için de geçerli olan altın kural. Yani sosyal medyada müziğinizi pazarlamak, eserinizi özgün kılmakla neredeyse aynı.
Yine de Sunil Singhvi, bağımsız sanatçıların bu yöntemle daha büyük kitlelere ulaşıp kendi medyalarını efektif kullanabileceği görüşünde.
Umarım notları bilgi almaya çalışanların yolunu aydınlatır.
“Akın Hali” geldi
Mert Gider’in uzun süredir beklediğim EP’si “Akın Hali” yayınlandı. Alternatif pop rock’ta merak ettiğim işlerden biri olan Akın Hali’nin içinde dört şarkı yer alıyor. “Kasvet” açık ara önde giderken, yayınlanmasını beklediğim şarkılardan “Bebeksi”, “Kimin Sesi” ve “Yürü”nün yeni versiyonu eğlenceli ve minimal depresif haliyle ilgi çekiyor. Düzenlemelerde ünlü müzisyen Akın Eldes’in parmağı olduğunu da hatırlatayım. Kulak kabartmakta fayda var.
Niyet üst lig
Ankaralı alternatif rock grubu Yaşlı Amca, grupla aynı adı taşıyan ikinci albümünü yayınladı. Artun Özoğlu, Sarper Sonbay, Hüseyin Tosun ve Barış Kutlu’dan oluşan ekip ortalama bir albüme imza atmış. Single olarak beğendiğim “Kafam Karışık”, açılış şarkısı olmuş. Albümün en güzel şarkıları arasında “Keder” ve “Zıtlıklarına Hastayım” var. Yüksek tempolu bu açılışı albümün geri kalanında istikrarlı bir şekilde devam ettiremeyen grup, potansiyellerini tam kullandıklarında üst lige çıkacaktır.
Öze ihanet yok
Ceylan Ertem, bu kez çok sevilen 12 türkü ve parçayı kendine has stiliyle yorumladı. Adını Aşık Veysel’in sözünden alan albüm “Cahille Sohbeti Kestim”, özüne ihanet edilmeyen eserlerin zengin düzenlemeleriyle sizi karşılıyor. Yer yer hayranlık besleyerek dinlediğim albümde Gökhan Türkmen, Coşkun Karademir, Can Güngör ve Yusuf Taşkın da sesiyle büyük katkı sağlıyor. Ertem’in sahnede de söylediği türkülerden ve coverlardan alışık olduğumuz tavır aynen korunmuş durumda.
Ne dinledim?
RednBlack-Biçare
Miss Crowley-If Only
Atlas RB-Bana Kalan Ne
Jan Soykök-Unutulmuyo
Sonsuz Eksi Bir-Uyanırım
İlker Temiz-Dans Ederken
40gece-Yine En Baştan
Plastic Ideas-Birden Uyandım
Palmiyeler-Kalehan
Şekersiz-Ve Benimsin
Ceylan Ertem-Herkes Kendi İşine
Salman Tin, Canan Atay-Uzak Biletler
Mavi Gri-O Ben Olamam
Melek Mosso-Gönül Gözü
Cava Grande-A Room Above The Earth